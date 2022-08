Wenn die Kindergarten-Zeit sich dem Ende neigt, stehen einige Eltern vor der Frage: Was eignet sich als Abschiedsgeschenk? Wir haben zehn Ideen – von traditionell bis ausgefallen.

Die Kindergarten-Zeit ist für Kinder etwas ganz Besonderes: Sie knüpfen meist ihre ersten richtigen Freundschaften, bauen eine Beziehung zu den Erzieher:innen auf und werden auf die (Vor-)Schule und die anstehende Einschulung vorbereitet. Bestenfalls fühlt sich der Kindergarten an wie ein zweites Zuhause. Kein Wunder, dass man als Elternteil den Verantwortlichen ein Geschenk machen möchte, das die Wertschätzung deutlich macht und das in Erinnerung bleibt. Wir haben zehn Ideen, die sich als Abschiedsgeschenk für die Kindergarten-Zeit eignen.

1. Bunte Süßigkeiten mit Botschaft

Affiliate Link MamboCat Gläserset 6er Set 300ml Jetzt shoppen 11,99 €

Eine schöne, persönliche Idee sind hübsche Gläser, die man mit buntem Inhalt füllen kann: Schokolinsen, Gummibären, Bonbons oder etwas anderem. Auf das Glas klebt man dann ein Etikett mit bunten Punkten in den Farben des Inhalts, die für die Dinge stehen, für die man dankbar ist: Grün steht beispielsweise fürs gemeinsame Spielen, Blau fürs Zuhören – oder was auch immer Ihnen und Ihrem Kind in den Sinn kommt.

2. Tägliche Utensilien individualisieren

Damit sich die Erzieher:innen an die Kleinen erinnern, ist es auch immer nett, Utensilien wie die Kaffeetasse, Stifte, Schlüsselband oder andere Dinge zu individualisieren und mit einem Spruch oder etwas anderem zu versehen und dann zu verschenken. In die Tasse lassen sich dann auch prima Süßigkeiten, Gutscheine oder andere Dinge hineinlegen.

3. Fotogeschenk

Der Klassiker unter den personalisierten Geschenken ist natürlich eine Fotokarte. Damit bleiben Kinder in Erinnerung, sie können unkompliziert aufgehängt und mit einer herzlichen Botschaft versehen werden. Es braucht ja auch nicht viel, um von Herzen Danke zu sagen.

4. Blumige Grüße

Affiliate Link -14% Anzuchtset im Holzwürfel mit Lasergravur Jetzt shoppen 8,28 € 9,67 €

Ebenfalls eine persönliche und nachhaltige Idee für ein Kindergarten-Abschiedsgeschenk ist eine Pflanze, die von den Erzieher:innen und Kindern auch später noch gepflegt wird und dadurch für Erinnerungen sorgt. Es gibt fertige Anzuchtsets zu kaufen, die in nachhaltigen Holzkistchen geliefert werden, die auch später noch als Stiftebox oder anderes verwendet werden können – auch wenn die Pflanze nicht mehr blüht.

5. Insektenhotel

Affiliate Link -39% Insektenhaus aus Naturholz für Bienen, Marienkäfer, Florfliegen & Schmetterlinge Jetzt shoppen 19,99 € 32,90 €

Schön sind auch Abschiedsgeschenk-Ideen, die für den Kindergarten weiterverwendet werden und praktisch sein können. Ein Insektenhotel ist eine davon. Dies kann im Alltag spannend sein, wenn die Erzieher:innen den Kindern die Insektenwelt näherbringen möchten. Die Kleinen können zusehen, wer dort ein Zuhause findet und man erinnert sich daran, wer es verschenkt hat. Wer möchte, kann es sogar gravieren lassen.

6. Vogelhaus

Affiliate Link Vogelfutterhaus Handarbeit aus Natur-Holz Jetzt shoppen 29,90 €

Ähnlich wie die Insektenhotel-Idee eignet sich auch ein Vogelhäuschen als Abschiedsgeschenk für die Kindergarten-Zeit. Schulanfänger fliegen schließlich auch aus, also ist die Idee symbolisch besonders nett.

7. Nervennahrung

Affiliate Link 8 Flaschenetiketten selbstklebend mit Text personalisiert Jetzt shoppen 7,99 €

Der Alltag als Erzieher:in im Kindergarten ist eine echte Herausforderung und es braucht starke Nerven, um Lärm und unterschiedlichen Bedürfnissen standhalten zu können. Nervennahrung in Form von Sekt und Schokolade sind daher auch eine sinnvolle Abschiedsgeschenk-Idee für die Kindergarten-Zeit. Beides lässt sich auch toll personalisieren und – ähnlich der Süßigkeiten-Idee – mit Botschaften oder Dingen, für die man dankbar ist, versehen. Zudem gibt es passende Flaschen-Etiketten für den verdienten Drink nach Feierabend.

8. Gutschein

Affiliate Link Gutschein Puzzle 24-teilig personalisierbar Jetzt shoppen 12,95 €

Ein weiterer Klassiker, der aber auch jedes Mal praktisch ist, ist ein Gutschein für etwas, das der Kindergarten oder auch die Erzieher:innen gut gebrauchen können. Anstatt ihn aber einfach so zu verschenken, gibt es einen Gutschein beispielsweise in Puzzle-Form. Zuerst versehen Sie ihn mit Ihrer Botschaft, geben das Puzzle in ein Säckchen und es muss zuerst zusammengesetzt werden. Das können die Erzieher:innen auch prima mit den anderen Kindern machen.

9. Gravierte Holzbank

Affiliate Link Gartenbank mit Wunschtext personalisiert Jetzt shoppen 199,00 €

Wenn Sie gemeinsam mit anderen Eltern ein passendes Abschiedsgeschenk für den Kindergarten suchen, ist auch eine gravierte Holzbank eine nette Idee. Die macht sich im Garten toll, erinnert an die Kinder und Eltern und bleibt bestehen.

10. Buch

Affiliate Link Notizbuch zum Einschreiben Jetzt shoppen 18,90 €

Ebenfalls eine schöne Idee kann es sein, ein Buch zu gestalten, das an die gemeinsame Zeit erinnert und Geschichten enthält, die auch im weiteren Kindergarten-Alltag den anderen Kindern vorgelesen werden können: mit Anekdoten und Fotos aus der Kita-Zeit etwa, selbst ausgedachten Geschichten oder Reimen und Gedichten. Oder für weniger Bastelaffine: Man verschenkt das Lieblingsbuch des Kindes und versieht es mit einer persönlichen Widmung oder Botschaft im Innenteil. Zudem gibt es auch Dankes-Bücher mit Platz für Danksagungen und Fotos.

Abschiedsgeschenk Kindergarten: Die Botschaft zählt

Wichtig ist am Ende beim Abschiedsgeschenk für den Kindergarten doch vor allem die Botschaft, die an die Erzieher:innen übermittelt wird. Schließlich kümmern sie sich oft liebevoll um den Nachwuchs, halten Eltern den Rücken frei und werden zu Bezugspersonen und bestenfalls sogar zu Freund:innen. Da darf und sollte man ruhig mal Wertschätzung zeigen – die doch manchmal im Alltag zu kurz kommt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.