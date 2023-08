Adoptierte Kinder entdecken, dass sie auch biologische Geschwister sind

von Eugen Epp Vicky und Frank Laffin wurden beide als Babys ausgesetzt und von dem gleichen Paar adoptiert – mit anderthalb Jahren Abstand. Jetzt stellte sich heraus: Sie sind auch biologische Geschwister.

Vicky und Frank Laffin kennen sich schon ihr ganzes Leben lang. Beide wurden als Babys adoptiert und leben seitdem in einer Familie. Doch was die 19-jährige und ihr anderthalb Jahr älterer Adoptivbruder nicht wissen: Sie sind tatsächlich auch biologische Geschwister.

Diese Entdeckung machten sie erst durch einen DNA-Test. Beide wollten wissen, wo ihre genetischen Wurzeln und schickten deshalb Genproben von sich an ein Online-Ahnenforschungsportal. Eigentlich eher aus Spaß, sagte Vicky der "Washington Post": "Ich habe nichts Großes erwartet." Die Nachricht, die sie und ihr Bruder danach erhielten, dürfte aber ihre Welt auf den Kopf stellen. Laut der Ergebnisse finden sich in ihrer DNA Übereinstimmungen von 49 bis 56 Prozent.

"Das war ein großer Schock", erklärte Vicky Laffin. "Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder, mit dem ich schon mein ganzes Leben lang zusammenlebe, auch mein biologischer Bruder ist." Und Frank glaubte zunächst, seine Schwester spiele ihm einen Streich – so unerwartet kam die Nachricht für ihn.

Beide Kinder wurden ausgesetzt

Die Geschwister aus dem US-Bundesstaat New York wurden unabhängig voneinander im Alter von nur wenigen Tagen von ihren Eltern Angela und Dennis Laffin aufgenommen. Über den Hintergrund beider Kinder gab es keinerlei Informationen. Das Paar hatte bereits einen Sohn, doch der Wunsch nach einem zweiten eigenen Kind wollte nicht in Erfüllung gehen. Also bewarben sich die Laffins um ein Adoptivkind. 2002 nahmen sie den neugeborenen Frank auf – er wurde in einer Tasche auf den Stufen einer Kita gefunden.

Zwei Jahre später kam Vicky dazu. Eigentlich wollten Angela und Dennis Laffin nicht noch ein weiteres Kind adoptieren. Doch als sie davon hörten, dass ein Neugeborenes auf einer Krankenhaustoilette gefunden wurde, änderten sie ihre Meinung.

Die Umstände ihrer Adoption haben die Geschwister erst vor wenigen Monaten erfahren. Ihre Eltern wollten ihnen nicht zu früh davon erzählen – dann fand Frank einen Zeitungsausschnitt vom Tag seiner Geburt. "Ich war schockiert, dass unsere Geschichten so ähnlich sind", meinte Vicky Laffin. Da hatten sie noch keine Ahnung davon, wie viele Gemeinsamkeiten sie tatsächlich haben. Das mache aber auch keinen Unterschied, sagt Frank: Die genetische Herkunft habe in ihrer Familie schließlich noch nie eine große Rolle gespielt.

