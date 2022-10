Jedes Jahr haben Sie die Qual der Wahl. Ob für Food-, Kosmetik- oder Erotik-Fans, es gibt zahlreiche Adventskalender und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und stellen Ihnen beliebte Kalender vor.

Um die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen, ist es Tradition einen Adventskalender aufzustellen. 24 kleine Geschenke leiten somit den Countdown bis Weihnachten ein. Wie jedes Jahr sind klassische Kalender mit Schokolade beliebt, aber auch ausgefallenere Adventskalender wecken großes Interesse. Hier finden Sie Inspiration für schöne Adventskalender für Frauen — und alle anderen Menschen.

Adventskalender: Eis

Eis bietet einen erotischen Adventskalender an und lockt mit Überraschungen wie Bondage-Tape, Vibrator oder Streichelfeder. Die 24 Adventsgeschenke eignen sich ideal für Pärchen und sollen für neue aufregende Abenteuer sorgen. Dazu gehören neben Sextoys auch Fesselspiele oder Massageöle.

Adventskalender: Foodist Gourmet

Dieser Adventskalender ist für jede Hobby-Köchin und jeden Food-Junkie wie geschaffen. Neben einem Booklet mit Deko-Ideen zum Selberbasteln, Koch-Rezepten und Geschenkideen zu Weihnachten, finden Sie im Foodist Gourmet Adventskalender 24 Leckereien. Zehn Snacks stammen aus anderen Ländern, so können Sie neue Geschmäcker entdecken. Außerdem gibt es noch einen teureren Premium Adventskalender und eine vegane Variante.

Adventskalender: Foodist Gin

Genauso wichtig wie leckerer Snacks sind gute Getränke. Foodist schickt deshalb 2022 einen hochwertigen Gin Adventskalender ins Rennen. So können Sie sich zusammen mit Ihren Liebsten durch 24 verschiedene Gin-Sorten probieren. Cocktailrezepte und Gin-Tasting Guide sind ebenfalls mit dabei.

Adventskalender: My Muesli

Müsli schmeckt das ganze Jahr und so überrascht der Adventskalender von My Muesli mit 24 individuellen Sorten. Hinter jedem Türchen verstecken sich leckere Bio-Müslis, davon sind neun winterliche Kreationen nicht zu kaufen — dafür exklusiv im Adventskalender zu finden. Allerdings benötigen Sie viel Platz zu Hause, denn der Kalender hat eine ordentliche Größe von 37 mal 37 Zentimetern.

Adventskalender: Lindt Lindor

Adventskalender mit Schokolade gehören zu den beliebtesten Klassikern. Deswegen darf die Schokolade von Lindt zur Weihnachtszeit nicht fehlen. Im Lindt Lindor Adventskalender finden Sie 24 verschiedene Kreationen von Vollmilch bis Zartbitter.

Adventskalender: Ankerkraut

Zur Weihnachtszeit duftet es überall nach leckeren Gewürzen. So passt der Gewürz-Adventskalender von Ankerkraut ideal zur festlichsten Zeit des Jahres. Hinter 24 Türchen verbergen sich 24 unterschiedliche Gewürze. Darunter Klassiker oder neue Kreationen wie ein besonderes Weihnachtsgewürz. Die Gewürze sind hochwertig und werden im Hamburger Hafen gefertigt.

Adventskalender: Nivea

Beauty-Adventskalender stehen jedes Jahr hoch im Kurs. So auch der Nivea Adventskalender. Mit dabei sind natürlich die klassische Nivea-Creme, aber auch Neuheiten wie entspannende Gesichtsmasken oder praktische Gegenstände wie ein Duschschwamm. Nivea hat in Deutschland seit 1911 Tradition und wird sogar in Ländern wie China und den USA in Massen verkauft.

Adventskalender: Essie

Nagellack von Essie bietet eine große Farbauswahl und soll lange auf den Nägeln halten. Die beliebte Marke bietet 2022 einen Essie Adventskalendermit 24 verschiedenen Nagellacken und Pflegeprodukten an. Dieser Kalender ist für jede Frau etwas, die gerne mit unterschiedlichen Farben experimentiert und Wert auf guten Lack legt.

Adventskalender: Maybelline

Kosmetik gehört in Sachen Adventskalender ebenfalls zu den Klassikern. So überrascht es nicht, dass auch der bekannte Kosmetik-Hersteller Maybelline einen Beauty-Adventskalender im Angebot hat. Die 24 Geschenke sind vielseitig und decken von Lippenstiften bis hin zu Mascara und Nagellack unterschiedliche Produkte ab.

Adventskalender: Yankee Candle

Zur Weihnachtszeit sind die Tage bekanntlich kürzer. Deswegen erleuchten festliche Lichter das Dunkel. Duftende Kerzen sind im Winter besonders beliebt und können die Weihnachtszeit versüßen. Die amerikanische Marke Yankee Candle stellt seit Jahrzehnten hochwertige Duftkerzen her und ist auch in Deutschland sehr beliebt. Der passende Yankee Candle Adventskalender ist daher ideal für die Weihnachtszeit.

