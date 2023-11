Von Kindheit an verkürzen Adventskalender die 24 Tage im Dezember bis zum Heiligabend. Nicht nur Kinder freuen sich über kleine Präsente, sondern auch Erwachsene. Welche Adventskalender es gibt, sehen Sie hier.

Für viele Menschen ist es eine der schönsten Zeiten des Jahres. Die Adventszeit bis zum Weihnachtsfest wird daher gern zelebriert. Am besten gelingt das mit Adventskalendern, die die Wartezeit bis zum Heiligabend verkürzen sollen. Nicht nur Kinder empfinden die weihnachtliche Vorfreude, sondern auch Erwachsene. Ganz klar, dass es daher auch passende Adventskalender für Erwachsene gibt. Von Spirituosen über klassische Schokolade bis hin zu erotischen Präsenten ist alles mit dabei. Hier finden Sie eine bunte Auswahl zur Inspiration, ob zum selbst öffnen oder verschenken.

Spirituosen-Adventskalender

Beliebt bei Erwachsenen sind Adventskalender mit Hochprozentigem, etwa Gin- oder . Hinter 24 Türen verbergen sich in den Kalendern oftmals verschiedene Spirituosen, die dazu einladen, Neues zu entdecken. Wer weiß, vielleicht ist das neue Lieblingsgetränk dabei.

Adventskalender mit Wein

Hinter den 24 Türchen dieses Wein-Adventskalenders sollen sich Miniatur-Flaschen mit je 100 Millilitern verstecken. Dabei sind die verschiedene Weine aus Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Außerdem ist von Weiß bis Rot und trocken oder halbtrocken bis lieblich alles dabei, sodass alle Weinliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Affiliate Link Foodist Wein Adventskalender Jetzt shoppen

Adventskalender mit Bier

Der Bier-Adventskalender enthält 24 Flaschen mit verschiedenen Bieren renommierter Brauereien aus Deutschland.

Adventskalender mit Gin

In diesem Gin-Adventskalender finden Gin-Fans 24 verschiedene Marken-Gins in Miniaturflaschen sowie Cocktailrezepte und eine Tasting-Anleitung.

Affiliate Link Foodist Gin Adventskalender Jetzt shoppen

Süße Adventskalender

Klassisch sind Adventskalender mit süßen Leckereien. Es gibt eine sehr große Auswahl verschiedener Süßigkeiten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Adventskalender mit Schokolade

Schokoladen-Adventskalender kommen immer gut an und verkürzen die Wartezeit bis Weihnachten mit 24 verschiedenen Pralinés- und Milchschokoladen. Übrigens gibt es auch Alternativen für Veganer wie diesen veganen Schokoladen-Adventskalender.

Adventskalender mit Marzipan

Etwas Schokolade beinhaltet auch dieser Adventskalender mit Marzipan-Spezialitäten.

Adventskalender mit Zartbitterschokolade

Pfefferminz und Zartbitterschokolade passen wunderbar zusammen, deswegen verbergen sich hinter den Türen dieses Adventskalenders 24 leckere Variationen.

Adventskalender mit Lakritz

Bei Lakritz scheiden sich die Geister, entweder man mag es oder nicht. Für alle Lakritz-Fans ist dieser Adventskalender mit kreativen Variationen des Süßholz-Snacks aber genau das Richtige.

Affiliate Link LAKRIDS BY BÜLOW Adventskalender Jetzt shoppen

Erotik-Adventskalender

Adventskalender für Erwachsene können sogar neue Impulse in die Beziehung bringen. Dafür eignen sich erotische Adventskalender besonders gut. Es finden sich darin 24 Präsente von Sextoys, wie einem Paarvibrator, über Körperkosmetik bis hin zu Bondage-Accessoires wie Handschellen und Augenbinde. Beliebte Modelle sind etwa die Adventskalender von oder .

Affiliate Link EIS Deluxe erotischer Adventskalender Jetzt shoppen

Herzhafte Adventskalender

Neben den klassischen süßen Kalendern mit Schokolade gibt es auch Adventskalender für alle, die herzhaftes Essen bevorzugen.

Adventskalender mit salzigen Snacks

Chips gehören wohl zu den beliebtesten salzigen Snacks, daher dürften diese 24 Überraschungen aus diesem herzhaften Adventskalender mit verschiedenen Chipssorten für Freude sorgen.

Salzige Knabbereien finden sich ebenfalls in diesem Adventskalender. Die Auswahl verschiedener Sorten ist noch etwas größer, so befinden sich hinter den 24 Türen Snacks von Chio, Ültje, Funny Frisch und Pom Bär.

Adventskalender mit Gewürzen

Leckere sowie kreative Gewürze finden sich in diesem Gewürz-Adventskalender.

Affiliate Link Just Spices Gewürz Adventskalender Jetzt shoppen 54,90 €

Rätsel-Adventskalender

Wer sagt, dass Erwachsene nicht auch eine verspielte Seite haben? Nach dem Vorbild der beliebten Exit-Spiele und Escape-Rooms gibt es auch Adventskalender, die sich mit Rätselraten beschäftigen.

Escape-Room-Adventskalender

Dieser Escape-Room-Adventskalenderist ein Escape-Room-Spiel in Buchform, denn in jedem Kapitel verbirgt sich ein neues Escape-Rätsel, das zum nächsten Kapitel führt und das Abenteuer am 24. Dezember gipfeln lässt.

Affiliate Link Escape Room. Das Hotel der tausend Augen Jetzt shoppen 14,00 €

Exit-Adventskalender

Dieser Exit-Adventskalender ist ideal geeignet für Familien, denn er bietet Rätselspaß ab zehn Jahren und eignet sich gleichermaßen für Kinder als auch für Erwachsene.

Affiliate Link Die Jagd nach dem Goldenen Buch, mit 24 spannenden Rätseln Jetzt shoppen 42,46 €

Beauty-Adventskalender

Adventskalender für Erwachsene sind vielfältig, so gibt es auch Adventskalender, die sich den Themen Pflege und Kosmetik widmen.

Adventskalender mit Naturkosmetik

In diesem Beauty-Adventskalender verstecken sich 24 Naturkosmetik-Präsente von Düften über Kosmetika bis hin zu Körperpflege-Produkten wie Duschgels, Gesichts- und Körpercremes.

Affiliate Link Yves Rocher Adventskalender Jetzt shoppen 99,99 €

Dieser Adventskalender beinhaltet neben den beliebtesten Pflegeprodukten auch praktische Accessoires wie einen Beauty-Blender und einen Gesichtsreinigungshandschuh.

