24 Tage müssen Kinder im Dezember geduldig sein, bis endlich Weihnachten ist. Für die Kleinen eine lange Zeit. Schöne Adventskalender verkürzen das Warten und halten 24 kleine Überraschungen parat. Hier finden Sie Ideen für Adventskalender für Kinder.

Adventskalender bringen Kinderaugen in der Vorweihnachtszeit jeden Tag zum Strahlen. Zu schön ist es, täglich ein kleines Geschenk auspacken zu dürfen. Doch die Auswahl von Adventskalendern ist groß und so fällt die Wahl gar nicht leicht. Ob Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel oder Paten, wenn Sie auf der Suche nach einem schönen Adventskalender für die Kleinen der Familie sind, werden Sie hier vielleicht fündig.

Adventskalender für Kinder selbst befüllen

In vielen Familien ist es Tradition zur Adventszeit einen selbst gestalteten Kalender an die Kinder zu verschenken. Sie können den Adventskalender vollständig selbst basteln oder auf praktische Adventskalender zum selbst befüllen zurückgreifen. Die Kalender bieten genug Platz für 24 kleine Geschenke. Zum Befüllen eignen sich sowohl kleine Papiertüten als auch Schachteln oder Säckchen.

Adventskalender für Kinder mit Bildern

Nostalgie versprühen Adventskalender mit Bildern, die für Kinder jeden Tag ein neues, kreatives Motiv parat halten. Entweder komplettieren die Bilder hinter den 24 Türchen das Gesamtbild, oder es verstecken sich weihnachtliche Motive dahinter. Adventskalender mit Bildern sind sehr dekorativ und die Kleinen der Familie können jeden Tag etwas Neues entdecken.

Adventskalender für Kinder mit Schokolade

Beliebt sind auch Kalender mit Süßigkeiten, besonders mit Schokolade wie dieser Adventskalender mit Lindt-Schokolade. Hinter den Türen des Kalenders im verspielten Design finden Kinder neben den klassischen Lindor-Kugeln auch weihnachtliche Schokofiguren.

Adventskalender für Kinder zum Rätseln

Dieser "Drei Fragezeichen"-Adventskalender animiert Kinder (und die ganze Familie) zum Miträtseln, denn jeden Tag offenbart der Adventskalender ein neues Rätsel, das zur Gesamtlösung am 24. Dezember beiträgt. Denn nur, wenn das Rätsel des Tages gelöst wird, kann das nächste Türchen gefunden werden. So lassen sich gemeinsam in der Familie spannende Detektiv-Rätsel entschlüsseln.

Adventskalender für Kinder von Lego

Adventskalender für Kinder von Playmobil

Wer an Lego denkt, dem schießt wahrscheinlich kurz danach auch Playmobil durch in Kopf. Playmobil-Adventskalender sind ebenso beliebt wie die Lego-Versionen. Es gibt zahlreiche Kalender, die sich mit unterschiedlichen Szenarien beschäftigen. Zu Fans von Pferden und Co. passt dieser Playmobil-Adventskalender mit dem Thema "Reiterhof" besonders gut.

