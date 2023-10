Viele Hersteller bieten inzwischen auch Adventskalender für Paare an

von Anna Scheibe Das Verschenken von Adventskalender hat in vielen Beziehungen Tradition. Doch warum sollte jede:r seinen Eigenen bekommen, wenn man sich genauso gut einen teilen kann? Immerhin leben die meisten Paare sowieso zusammen. Und gemeinsam macht das Öffnen der 24 Türchen doch auch mehr Spaß.

Ob für Männer oder Frauen, Kinder oder Rentner: Inzwischen gibt es für so ziemlich jede Zielgruppe – ob jung oder alt – einen passenden Adventskalender. Allerdings sind die meisten Modelle für eine Person ausgelegt, die sich bis Heiligabend über viele kleine Überraschungen freuen darf. Dabei ist das Teilen an Weihnachten doch ein wichtiger Grundgedanke. Wenn Sie sich bis zum 24. Dezember mit Ihrer besseren Hälfte lieber gemeinsam über die Türchen hermachen wollen, finden Sie in der folgenden Liste neun Adventskalender für Paare.

Paarzeit Adventskalender 2023

Wie der Name schon richtig vermuten lässt, soll dieser Adventskalender Paare dazu animieren, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Die darin enthaltenen 24 Kärtchen sind eine Mischung aus Meditation, Paarberatung und Spiritualität.

Exit Adventskalender Pro

Das verrückte Zeitreisenmuseum verbirgt 24 spanende Rätsel für Paare, die Sie gemeinsam lösen können – oder auch einzeln, wenn Sie sich die Türchen aufteilen. Der knifflige Exit-Adventskalender verspricht pure Spannung.

aboutfood Gourmet Adventskalender

Nach dem Motto "Liebe geht durch den Magen" dreht sich in dem Adventskalender von aboutfood alles um das Thema Essen: Hinter 24 Türchen warten hochwertige Feinkost, Snacks und exquisite Kochprodukte, die gemeinsam genascht werden sollen.

Gin Adventskalender 2023

Wenn Sie und Ihre bessere Hälfte leidenschaftliche Gin-Trinker sind, ist dieser Adventskalender genau der richtige: Darin mischen sich 24 unterschiedliche Flaschen Gin (jeweils à 20 ml) aus aller Welt, die Sie gemeinsam probieren dürfen.

Tee Adventskalender für Zwei

Genießen Sie lieber gemeinsam eine schöne Tasse Tee, finden Sie in dem Adventskalender von Roth 24 verschiedene Sorten (je zwei Beutel pro Tag) – von aromatischen Kräutertees über Bachblütentees bis hin zu Früchte-Gewürztees.

Eis Deluxe Adventskalender

Für intime Momente zu zweit sorgt der Eis Deluxe Adventskalender: Hinter 24 Türchen steckt ein Warenwert von 600 Euro! Er setzt sich aus aufregenden Überraschungen, Satisfyer Toys und sexy Penthouse Dessous zusammen.

Escape Adventskalender

Sie rätseln gerne gemeinsam? Dann versuchen Sie doch den Escape Adventskalender zu lösen: Sie entscheiden selbst, an welchem Tag Sie welches Türchen öffnen. Mit einer Code-Schablone fügt sich am Ende alles zusammen.

Pralinen Adventskalender "Tag & Nacht"

Wer eine klare Trennung zwischen "Deins und Meins" braucht, der ist mit diesem Adventskalender für Paare bestens bedient: Die darin enthaltenen Pralinen wurden in zwei Seiten aufgeteilt, sodass jeder zwölf eigene Türchen hat.

