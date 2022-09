Adventskalender bekommen erst dann eine persönliche Note, wenn Sie sie selbst befüllen. Um die 24 Überraschungen sinnvoll zu verpacken und optisch weihnachtlich aufzubereiten, gibt es praktische Bastel-Sets.

Das Praktische an selbst gemachten Adventskalendern ist: Sie entscheiden selbst darüber, wie viel Geld Sie für den Inhalt ausgeben möchten. Zudem können Sie die Geschenke bewusst auf eine Person zuschneiden und ihr somit eine ganz persönliche Freude bereiten. Bevor Sie sich jedoch beim Basteln überschlagen und die 24 Überraschungen mühselig verpacken, können Sie sich auch die Zeit sparen und auf ein fertiges Set zurückgreifen, in dem alles enthalten ist, was Sie zum Befüllen eines Adventskalenders benötigen: von der Verpackung über dekorative Elemente bis hin zu passenden Aufklebern für die Anzahl der Tage.

Kreative Adventskalender-Ideen für Groß und Klein

1. Filz-Säckchen

In diesem Set enthalten sind 24 Filz- und Jute-Säckchen, die Sie jedes Jahr wiederverwenden können – aus diesem Grund ist das Material auch waschbar. Die Formen, Farben und Aufdrucke variieren untereinander, sodass der Adventskalender eine bunte Mischung bietet. Damit Sie die einzelnen Tage markieren können, beinhaltet das Set auch 24 Sticker, die Sie außen an den Geschenken anbringen können. Anschließend werden die Päckchen an der mitgelieferten Kordel einfach an der Wand aufgehängt.

2. Papier-Boxen

Für kleine (und große) Kinder geeignet ist dieser Adventskalender, bestehend aus 24 kleinen Papier-Boxen mit weihnachtlichen Motiven. Die stabilen Kisten sind unterschiedlich groß und müssen vor dem Befüllen zusammengefaltet werden – dafür benötigen Sie jedoch keinerlei Werkzeug. Anschließend können Sie die Schachteln mit Spielzeug oder kleinen Leckereien befüllen und wieder verschließen. Da die Boxen nicht zugeklebt werden müssen, können Sie diese im nächsten Jahr gleich wiederverwenden.

3. Jute-Beutel

Genauso nachhaltig wie praktisch ist dieses Set mit 24 blickdichten Stoff-Beuteln: acht blaue, acht graue und acht gelbe. Die Größe (10 x 14 cm) der einzelnen Säcke ist immer gleich, sodass der Inhalt auch in etwa immer gleich groß sein muss. Sind die Jutebeutel gefüllt, können sie mithilfe einer Schnur verschlossen werden. Die mitgelieferten Klammern und das zehn Meter lange Hanfseil dienen anschließend zur Befestigung des Adventskalenders. Am Ende müssen Sie nur noch die 24 Aufkleber an den Säckchen befestigen.

4. Kaffee-Becher

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kaffeebechern, die Sie nach dem Gebrauch in den Müll werfen, sind diese Behälter wiederverwendbar: Die 24 Cups können nach Lust und Laune beklebt werden – alles, was Sie dafür benötigen, befindet sich in diesem Set. In den Bechern finden kleine wie größere Überraschungen genügend Platz, abgesehen davon macht der Adventskalender optisch einiges her. Gerade Kaffeeliebhaber dürften sich über diese Version besonders freuen, es gibt aber auch unterschiedliche Modelle für noch mehr Auswahl.

5. Papier-Tüten

Für Erwachsene im schlichten Design als auch für Kinder in Rentier-Optik bieten schlichte Papiertüten viel Platz für 24 schöne Geschenkideen. Die naturbraunen Hüllen sind ungefädelt, also besitzen kein Loch, können aber über ihren Kreuzboden ganz leicht aufgestellt werden – oder aber Sie stanzen selbst ein Loch in jede Tüte und hängen diese anschließend auf. Nachdem die gefüllten Päckchen mit den 24 Aufklebern verschlossen wurden, können sie leider nicht wiederverwendet werden. Dafür ist das Papier aber vollständig biologisch abbaubar.

6. Geschenk-Box

Statt einen fertig gefüllten Adventskalender zu kaufen, können Sie diese Aufgabe auch selbst übernehmen. Dafür eignet sich diese praktische Geschenkbox, in der sich 24 Fächer befinden, die Sie individuell bestücken können. Nachdem Sie den Kalender verschlossen haben, sieht er durch sein hochwertiges Design genauso aus wie gekauft. Für die persönliche Note sorgt der Wunschtext, den Sie im Vorfeld festlegen dürfen und der anschließend auf die Geschenkbox bedruckt wird, noch bevor Sie diese geliefert bekommen.

7. Stoff-Adventskalender

Wenn Sie keine Lust haben, jedes Geschenk einzeln zu verpacken, ist dieser Adventskalender aus Stoff eine praktische Alternative: In den 24 angenähten Taschen können Sie kleine Leckereien, Spielzeug oder Gutscheine verstecken – anschließend können Sie den Kalender mittels Schlaufen aufhängen. Und auch hier hat das Material den Vorteil, dass es zum einen gewaschen und zum anderen im nächsten Jahr wiederverwendet werden kann. Ist Ihnen diese Version nicht weihnachtlich genug, gibt es noch eine Schneemann-Version.

8. Holz-Adventskalender

Der Nussknacker ist ein Klassiker in der Weihnachtszeit – auch in Form eines Adventskalenders: Die 24 nummerierten Schubladen bieten genügend Platz zum Befüllen und können jedes Jahr aufs Neue eingesetzt werden. Durch seine optisch ansprechende Form dient der Nussknacker sowohl als Kalender als auch als Dekoration. Wichtig ist hier nur, dass Sie kleine Geschenke darin verstecken, da sich die Schubladen sonst nicht schließen lassen oder den Inhalt preisgeben. Andere Motive finden Sie hier.

