Sehen Sie im Video: Als die Kinder das Haus verlassen, trifft diese Mutter eine mutige Entscheidung.













Rachel Stump hat eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen: Als ihre Tochter von zu Hause auszieht, um zu studieren, entscheidet sich die Kellnerin aus dem US-Bundesstaat Kentucky ein Sabbat-Jahr einzulegen und um die Welt zu reisen.





Sie verkauft alles, was sie besitzt und plant ihre Reise. Rücklagen hat die frühere Alkoholikerin, weil sie das nicht-verwendete Geld für Spirituosen einem Glas sammelte. In einem Zeitraum von über 14 Jahren sparte sie so etwa 10.000 Dollar.





Jetzt reist die 49-Jährige durch die Welt: Ihren Trip startet sie im April 2022 in Spanien. Von dort bereist sie Italien, Schweden, Albanien, Litauen und Bosnien. Sie nimmt an den Toten-Festen mit den Einheimischen am Ganges in Indien teil und isst Street-Food in Vietnam.





Die US–Amerikanerin will andere Mütter und Väter, deren Kinder das Haus verlassen haben, dazu inspirieren, Dinge zu unternehmen, die sie glücklich machen.





„Ihr könnt etwas Großes erleben und ihr könnt es allein machen. Und ich habe gelernt, dass ich mich überall mit hinnehme, egal wohin ich gehe.“





Mittlerweile geht das Geld der Reisenden langsam zur Neige. Jetzt denkt sie darüber nach, einen Englisch-Lehrer-Kurs zu machen, um unterwegs unterrichten zu können oder sich einen Van zu kaufen. Denn eins ist sicher – das Reiseleben will die 49-Jährige so schnell nicht aufgeben.

