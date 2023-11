Adventskalender bei Amazon gibt es viele. Welche Adventskalender beim Versandriesen besonders beliebt sind, hat Amazon verraten. Eine Übersicht.

Ohne Adventskalender ist die Vorweihnachtszeit für Kinder und Erwachsene nur halb so schön. Deshalb ist ein Adventskalender immer eine willkommene Überraschung für Partner, Kind oder gute Freunde. Die Auswahl an Kalendern ist riesig und leider ist es gar nicht so leicht, den richtigen zu finden. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Inspiration sind, schauen Sie sich doch einmal an, welche Adventskalender gerade (laut Amazon) besonders häufig über die digitale Ladentheke wandern. Vielleicht ist ja auch der passende für einen Ihrer Lieblingsmenschen dabei.

Adventskalender für Bastler

Wenn Sie jemanden beschenken wollen, der oder die ein:e kleiner Heimwerker:in ist, oder wenn Sie selbst dem Bastelspaß frönen, dann sind Sie bei folgenden zwei Adventskalendern bei Amazon gut aufgehoben.

Bosch Adventskalender 2023

Affiliate Link Bosch Adventskalender 2023, 28-teilig, für Heimwerker Jetzt shoppen 54,99 €

Bosch-Werkzeug erfreut sich unter Heimwerkern großer Beliebtheit. Wieso also nicht einfach einen kleinen Werkzeugkoffer als Adventskalender verpacken? Das dachte sich auch Bosch und hat entsprechend gehandelt.

LIVAIA DIY-Set

Affiliate Link Adventskalender zum Befüllen: Adventskalender 2023 – 24x Geschenkbox Jetzt shoppen 9,95 €

Sie basteln lieber selbst? Kein Problem, Amazon hat natürlich auch "Do it yourself"-Adventskalender im Angebot. Dieses Exemplar basteln Sie erst zusammen und dann will es natürlich noch mit kleinen Geschenken befüllt werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem Adventskalender zum selbst befüllen sind, hat der stern für Sie die passenden Sets miteinander verglichen.

Genussvolle Adventskalender

Lebkuchen, Spekulatius, Schokolade: Weihnachtszeit ist Genusszeit. Deshalb sind eine Vielzahl der beliebtesten Adventskalender auf Amazon auch mit allerhand Leckereien befüllt. Wer seinen Gaumen verwöhnen möchte, wird garantiert fündig.

KALEA Bier-Adventskalender

Affiliate Link -16% KALEA Bier-Adventskalender | 24 x 0,33 L Bierspezialitäten von Privatbrauereien aus Deutschland Jetzt shoppen 49,90 € 59,90 €

Und Prost! Bier schmeckt zu jeder Jahreszeit gut. Das ist zu Weihnachten natürlich nicht anders. Wenn Sie einem Biertrinker eine Freude bereuten wollen oder selbst einer sind und ein neues Lieblingsbier suchen, ist ein Bier-Adventskalender genau richtig. Falls Ihnen das Exemplar von Kalea nicht zusagt, schauen Sie doch mal im Bier-Adventskalender-Vergleich vorbei. Da finden Sie mit Sicherheit den passenden Gerstensaft. Für Weinliebhaber haben wir übrigens auch ein paar Wein-Adventskalender verglichen. Zum Wohle.

Premium-Spirituosen Adventskalender 2023

Affiliate Link -16% Limitierter Premium-Spirituosen Adventskalender 2023 | 24 Miniaturflaschen Jetzt shoppen 74,88 € 89,99 €

Wie jedes Jahr gibt es auch 2023 einen Spirituosen-Adventskalender bei Amazon, der sich großer Beliebtheit erfreut. 24 Kurze lassen die Zeit bis Heiligabend im Nu verfliegen. Und wer weiß, vielleicht finden Sie auf dem Weg dahin ja auch einen neuen Favoriten. Wenn Sie bereits wissen, dass nur ein echter Whisky Ihren Gaumen verwöhnt, sollten Sie sich unseren Whisky-Adventskalender-Vergleich genauer anschauen. Und Gin-Trinker sind natürlich bei den Gin-Adventskalendern gut aufgehoben.

Adventskalender der Achtsamkeit

Affiliate Link Embracing Mindfulness Adventskalender- Adventskalender der Achtsamkeit Jetzt shoppen 14,95 €

Wer in der kalten Jahreszeit gerne mit Bier oder Wein übertreibt, sollte eventuell etwas mehr auf sich selbst achten. Das schaffen Sie mit dem Achtsamkeitskalender, der stets einen guten Tipp für Sie parat hat, wie Sie besser auf sich Acht geben. So wird die Weihnacht auch besinnlich.

Chupa Chups XXL Adventskalender 2023

Affiliate Link -16% Chupa Chups XXL Adventskalender 2023 Jetzt shoppen 24,99 € 29,99 €

Chupa Chups gehören zu den Klassikern unter den Dauerlutschern. Wer gar nicht genug von ihnen bekommen kann, sollte sich mal 24 Tage in Folge an den runden Lollys probieren. Vielleicht findet die Passion dann ein Ende. Oder nimmt erst so richtig Fahrt auf.

Merci Adventskalender

Affiliate Link merci Adventskalender (1 x 255g) Jetzt shoppen 9,99 €

Wenn Sie einen guten Grund haben, Danke zu sagen, dann ist der Merci-Adventskalender genau richtig dafür. Das will uns jedenfalls die Kultwerbung des Schokoladenherstellers glauben lassen. Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, denn Schokolade schmeckt und Merci bildet da keine Ausnahme.

M&M friends XXL Adventskalender

Affiliate Link m&m friends XXL Adventskalender Jetzt shoppen 39,45 €

Gleiches gilt für M&M. Die kugelrunden Schokopastillen eignen sich vor allem, um sie vor dem Fernseher zu verköstigen. Ein Film- oder Serienjunkie sagt sicher nicht nein zu einem Adventskalender von M&M.

Just Spices Gewürz Adventskalender 2023

Affiliate Link Just Spices Gewürz Adventskalender 2023 I Weihnachtskalender mit 24 Gewürzmischungen Jetzt shoppen 29,99 €

Gewürze sind bekanntlich die Zugpferde der Küche. Jedenfalls der meisten Küchen. Wenn Sie neue Gewürzmischungen erkunden und mit denen Sie Ihre Gerichte aufpeppen wollen, eignet sich dafür der Adventskalender von Just Spices. Was wir von dem halten, verraten wir Ihnen übrigens im Test des Adventskalenders von Just Spices.

Lindt Schokolade Weihnachtsmarkt

Affiliate Link -18% Lindt Schokolade Weihnachtsmarkt Mini-Tisch-Adventskalender 2023 | 115 g Jetzt shoppen 6,49 € 7,99 €

Die kleine roten Lindor-Kügelchen gehören in den meisten Familien einfach zum Weihnachtsfest dazu. 24 davon in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen finden Sie im Adventskalender von Lindt. Wären Sie doch nur nicht so nervig zu öffnen ...

Niederegger Adventskalender Winter-Klassiker

Es gibt Genuss, an dem scheiden sich die Geister. Dazu gehört Lakritz und dazu gehört Marzipan. Eine gefühlte Wahrheit ist, dass Lakritzliebhaber auch Marzipan feiern. Ob das wirklich so ist, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Fakt ist aber, dass das Niederegger aus Lübeck die Herzen von Marzipan-Liebhabern erwärmt.

Spielzeug und Rätsel

Spielzeug unter der Tanne ist in den meisten Familien mit Kindern ein absolutes Muss. Logisch, dass es viele Adventskalender gibt, in denen das neue Lieblingsspielzeug schlummern mag und dass diese sich bei Amazon besonderer Beliebtheit erfreuen.

EXIT - Das Spiel Adventskalender

Affiliate Link KOSMOS 683009 EXIT - Das Spiel Adventskalender, Der lautlose Sturm, mit 24 spannenden Rätseln ab 10 Jahren Jetzt shoppen 38,99 €

Wenn Sie Escape-Spiele lieben, dann ist der Exit-Adventskalender genau richtig für Sie. In ihm enthalten sind 24 Rätsel, die es zu lösen gilt. Das geht natürlich am besten zusammen und ist ein Spaß für die ganze Familie. Wenn Sie und Ihre Familie gleich mehrere Rätsel lösen wollen, gibt es dafür übrigens weitere Escape-Kalender, die Sie in unserem Vergleich der Exit-Adventskalender finden.

Sudoku Adventskalender 2023

Affiliate Link Sudoku Adventskalender 2023: Weihnachtlicher Rätselkalender jeden Tag mit 3 Sudokus von leicht bis schwer Jetzt shoppen 11,90 €

Wenn Sie lieber alleine nachdenken möchten und logisches Denken Ihr Ding ist, hält der Sudoku-Adventskalender jeden Tag drei Sudokus für Sie parat. Viel Spaß beim Lösen der unterschiedlich schweren Sudokus.

Experimentier-Adventskalender mit der Maus

Affiliate Link -31% FRANZIS 67185 - Experimentier-Adventskalender mit der Maus, 24 Versuche für den Advent Jetzt shoppen 23,98 € 34,99 €

Seit nunmehr 52 Jahren löst die Sendung mit der Maus die kniffeligsten Fragen, die Kinder stellen. Beispielsweise warum wir die Erdrotation nicht spüren, wie weit unsere Augen sehen könnten, wenn die Erde flach wäre, welche Frucht als allererste angebaut wurde oder warum Kartoffeln weichkochen und Eier hart. Gehört Ihr Spross zu den Fans der Maus, ist ihr Experimentier-Adventskalender gar nicht verkehrt. Keine Sorge, danach hat Ihr Kind wahrscheinlich mehr Fragen als Sie Antworten. Ist aber auch nicht verkehrt.

Affiliate Link Pokémon-Sammelkartenspiel: Festtagskalender (8 holografische Promokarten, 5 Boosterpacks & mehr) Jetzt shoppen 60,41 €

Angefangen hat einmal alles mit 151 Pokémon, die Anfang der 2000er-Jahre wohl fast jedes Kind auswendig kannte. Damals war das Unterfangen, alles zu fangen, durchaus möglich, wenn man einen Bruder mit blauer Edition hatte und man selbst die rote besaß. Inzwischen gibt es über 1000 Pokémon und wirklich alle kann sich heute niemand mehr merken, noch können wir sie alle fangen. Oder etwa doch? Der Pokémon-Sammelkarten-Adventskalender ist jedenfalls ein guter Start für Pokémon-Fans, die sich an den Sammelkarten der Taschenmonster erfreuen.

Hot-Wheels-Adventskalender

Affiliate Link -30% Hot Wheels Adventskalender, 8 Hot Wheels Spielzeugautos mit Feiertagsmotiven und diversem Zubehör Jetzt shoppen 17,99 € 25,99 €

Und auch die Hot Wheels gibt es noch immer und noch immer bereiten die kurvenreichen Strecken Kindern große Freude. Der Hot-Wheels-Adventskalender bildet da keine Ausnahme.

LEGO City Adventskalender 2023

Affiliate Link -25% LEGO 60381 City Adventskalender 2023, Weihnachtskalender mit 24 Geschenken Jetzt shoppen 19,99 € 26,99 €

Weihnachten ohne Lego? So gut wie unvorstellbar, denn die Klemmbausteine erfreuen nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene, deren Hobby es ist, außergewöhnliche Sets und Figuren zu sammeln. Da darf ein Lego-Adventskalender natürlich nicht fehlen, denn die Warterei auf das ganz große Set unter der Tanne ist ohne Lego-Kalender einfach zu quälend. Übrigens ist das mitnichten der einzige Lego-Adventskalender auf dem Markt. Welche Exemplare es sonst noch gibt, verrät Ihnen der stern-Vergleich der Lego-Adventskalender.

PLAYMOBIL Adventskalender

Affiliate Link -32% PLAYMOBIL Adventskalender 71348 Jetzt shoppen 16,99 € 24,99 €

Wenn Ihr Kind nicht der große Bastler oder die große Bastlerin ist, eignet sich Playmobil vielleicht eher für es. Denn anstatt viel selbst bauen zu müssen, laden die Figuren dazu ein, sich eine mit Geschichte für sie zu überlegen, die gespielt werden will. Der Playmobil-Adventskalender bietet sich dazu exzellent an.

Barbie-Adventskalender mit Puppe

Affiliate Link -44% Barbie-Adventskalender mit Barbie-Puppe (30,40 cm), 24 Überraschungen inklusive trendiger Kleidung und Accessoires Jetzt shoppen 19,99 € 35,99 €

Was wurde ein Bohei um den Barbie-Film gemacht. Frauen feierten ihn, Männer fühlten sich verletzt, andere outeten sich auf einmal als Hardcore-Feministen, Diskussionen wurden geführt um das allumfassende und doch für viele nebulös wirkende Patriarchat, das irgendwie alles sein kann, was uns Menschen gegen den Strich läuft. Jawohl, nieder damit! Vielleicht vermag das ja der Barbie-Kalender zu vollbringen. Vielleicht macht er auch einfach nur ein Kind glücklich. Das reicht auch dicke.

Paw Patrol Adventskalender

Affiliate Link PAW Patrol Adventskalender 2023 - 24 Spielzeug-Überraschungen Jetzt shoppen 24,99 €

Paw Patrol gehört aktuell zu den beliebtesten Kinderserien im Fernsehen. Und ja, es gab auch einen Kinofilm zu den Pfoten-Helden. Da gehört ein Paw-Patrol-Adventskalender natürlich ins Zimmer kleiner und großer Hundefans. Kein Wunder, dass er zu den beliebten Kalendern bei Amazon gehört.

Beauty-Adventskalender

Zum Fest der Liebe wollen wir natürlich besonders gut aussehen. Und wer hat gesagt, dass man sich nicht auch ein bisschen selbst lieben darf? Steht doch schon in der Bibel geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Fangen wir also am besten bei uns an und gönnen uns einen Beauty-Adventskalender.

Maybelline Adventskalender 2023

Affiliate Link -20% Maybelline New York Adventskalender Jetzt shoppen 55,99 € 69,99 €

Maybelline New York dürfte den meisten Damen ein Begriff sein, denn der Hersteller ist bekannt für sein umfangreiches Angebot an Make-up-Produkten. Zum Sortiment gehören unter anderem Lipgloss, Lippenstift, Mascara, Eyeliner, Puder und noch vieles mehr. All das findet sich natürlich auch in dem Kalender wieder und der zieht sogar bis Neujahr durch, denn insgesamt bietet er satte 31 Türchen und nicht nur 24.

Adventskalender Beauty Kosmetik

Affiliate Link Adventskalender 2023 Beauty Kosmetik 24 Ampullen Hyaluron Jetzt shoppen 29,99 €

Hyaluron scheint das neue Zaubermittel der Beauty-Industrie zu sein. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass es einen Adventskalender mit 24 Hyaluron-Ampullen bei Amazon gibt, der sich großer Beliebtheit erfreut. Die Ampullen dienen anscheinend der Gesichtspflege. Der Hersteller verspricht ein "zielgenaues, intensives Beauty-Treatment". Na, wenn das nichts ist.

Douglas Adventskalender Beauty

Affiliate Link DOUGLAS Adventskalender BEAUTY Frauen 2023 Würfel, Frauen Mädchen Kosmetik & Pflege Jetzt shoppen 74,95 €

Ach ja, am Morgen des 24. Dezembers hetzen traditionell verzweifelte Männer durch den örtlichen Douglas-Store und lassen sich von vornehm zurückhaltend geschminkten Verkäuferinnen wirklich alles aufschwatzen, von dem sie glauben, dass es ihrer Frau gefallen könnte. Ein herrliches Spektakel. Wie wäre es, wenn Sie dieses Jahr die Geschenke etwas früher besorgen? Im Adventskalender von Douglas sind mit Sicherheit einige Produkte enthalten, die der Herzdame gefallen dürften.

NIVEA Adventskalender 2023

Affiliate Link NIVEA Adventskalender 2023 mit 24 Türchen voller verwöhnender Überraschungen Jetzt shoppen 41,99 €

Die gute alte Nivea-Creme steht wohl in fast jedem Badezimmer. Fans der Marke aus Beiersdorf freuen sich über einen Nivea-Adventskalender, in dem natürlich auch der Klassiker enthalten ist. Aber nicht nur: Von Labello bis Bodymilk ist vieles dabei. Der stern hat den Nivea-Adventskalender übrigens einem Test unterzogen, falls Sie sich für ihn interessieren.

Erotik-Adventskalender

Genug der Eigenliebe, her mit der Zweisamkeit. Richtig heiß wird die Vorweihnachtszeit mit einem erotischen Adventskalender.

EIS Deluxe erotischer Adventskalender 2023

Affiliate Link EIS Deluxe erotischer Adventskalender 2023 für Erwachsene Singles und Paare Jetzt shoppen 59,95 €

Der Eis-Adventskalender gehört traditionell zu den beliebtesten Erotik-Kalendern, weil er viel Warenwert zum vergleichsweise kleinen Preis bietet. Der stern hat sich den Kalender übrigens genauer im Test angeschaut. Eines vorab: Er wusste zu überzeugen.

Beate Uhse Erotischer Adventskalender für Paare

Affiliate Link Beate Uhse Erotischer Adventskalender 2023 für Paare Jetzt shoppen 149,95 €

Erotikfachmarkt Beate Uhse hat natürlich auch einen Erotik-Adventskalender im Angebot. Von Analplug bis Würfelspiel über eine Augenbinde ist alles dabei, was Freude zu zweit bereitet. Allerdings ist der Kalender mehr als doppelt so teuer wie das Modell von Eis.de.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.