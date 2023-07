Rabatte von mehr als 40 Prozent gewährt Amazon an seinem Prime Day 2023 auch auf aktuelle Lego Sets. Das sind die Top 10 Schnäppchen.

Lego Angebote: Die Top 10 Deals am Tag vor der Schnäppchenjagd

Der Countdown für den Amazon Prime Day 2023 läuft. Logisch, dass auch die beliebten Klemmbausteine von Lego schon im Vorfeld reduziert sind. Die aktuell zehn besten Angebote mit Rabatten von 40 Prozent und mehr finden Sie hier.

Ein Amazon Prime Day ohne Lego-Deals ist undenkbar. Und genau deshalb bringt Amazon heute wieder viele Lego-Sets besonders günstig unter die Leute. Für Lego-Fans winken satte Rabatte von 40 Prozent und mehr und das in fast allen Lego-Welten. Auch für kleine Lego-Fans ist was dabei, etwa eine Polizeistation mit Hubschrauber und Polizeiauto oder eine Meeresforschungsstation aus der neuen City-Serie. Finden Sie jetzt die besten Lego-Deals am Prime Day 2023!

Amazon Prime Day 2023: Die Top 10 Lego Deals im Überblick

43 % Rabatt: LEGO 71418 Super Mario Kreativbox – Leveldesigner-Set mit Gras-, Lava- und Wüstenmodellen zum Kombinieren mit Starterset, Spielzeug Figuren für Kinder, Multicolour, für 33,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: LEGO 11030 Classic Großes Kreativ-Bauset Konstruktionsspielzeug-Set, Baue EIN Smiley Emoji, Papagei, Blumen & mehr, kreative Bausteine für Kinder, Jungen, Mädchen ab 5 Jahren, für 33,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: LEGO 41744 Friends Sportzentrum BAU-Spielzeug mit Fußball-, Basketball- und Tennis-Spielen sowie Kletterwand und 4 Mini-Puppen, Heartlake City Geschenk für Kinder ab 8 Jahren, für 54,99 Euro statt 94,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: LEGO 71783 NINJAGO Kais Mech-Bike EVO, Aufrüstbares Ninja-Motorrad Spielzeug mit 2 Minifiguren – Kai und einem Skelett-Krieger für Kinder ab 7 Jahren, für 25,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: LEGO 42155 Technic The Batman - BATCYCLE Set, Motorrad-Spielzeug, maßstabsgetreuer Modellbausatz des ikonischen Superhelden-Bikes aus dem Film 2022, für 31,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: LEGO 10962 DUPLO Disney and Pixar Buzz Lightyears Planetenmission Weltraum-Spielzeug mit Raumschiff und Roboter für Kleinkinder, Mädchen und Jungen ab 2 Jahre, für 20,31 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: LEGO 76247 Marvel Hulkbuster: Der Kampf von Wakanda, Avengers Infinty War Spielzeug mit Bruce Banner Minifigur, Action-Figur für Kinder ab 8 Jahren, für 29,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: LEGO 71760 NINJAGO Jays Donnerdrache EVO, Drachen Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren mit Drachenfigur und Schlangen, Blitzdrache für 12,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: LEGO 60337 City Personen-Schnellzug, Eisenbahn, Set mit ferngesteuertem Zug mit Scheinwerfern, 2 Wagen und 24 Schienen-Elementen, Eisenbahn-Spielzeug, für 102,99 Euro statt 159,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: LEGO 60375 City Feuerwehr Feuerwehrstation und Löschauto, Lernspielzeug für Kinder ab 4 Jahren, Geschenk für Jungen und Mädchen, Feuerwehrauto-Spielzeug, für 22,99 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

