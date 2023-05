von Eugen Epp Als Aurora Sky Castner zur Welt kam, saß ihre Mutter im Gefängnis. Trotz schwieriger Startbedingungen im Leben ging die 18-Jährige ihren Weg – der führt sie jetzt an die Elite-Uni Harvard.

Immer noch haben die Bildungschancen von Kindern viel mit dem sozialen Status des Elternhauses zu tun. Das gilt besonders in den USA, wo gute Bildung oft viel Geld kostet. So gesehen ist die Geschichte von Aurora Sky Castner eine ziemlich unwahrscheinliche.

Die 18-Jährige hat gerade ihren Schulabschluss gemacht und wird demnächst ein Studium an der US-Elite-Universität Harvard beginenn – wie vor ihr schon unter anderem Mark Zuckerberg, Bill Gates und mehrere US-Präsidenten. Castner hat also beste Chancen auf eine große Karriere. Diese Möglichkeiten waren ihr aber nicht in die Wiege gelegt. Im Gegenteil: Castner startete unter besonders widrigen Umständen ins Leben. Sie wurde im Gefängnis geboren.

Eine Mentorin half ihr – nicht nur in der Schule

Ihre Mutter saß schwanger mit ihr in Haft und brachte sie hinter Gittern zur Welt. Allerdings spielte die Mutter in ihrem Leben danach keine Rolle mehr, sagte Castner der US-Zeitung "The Courier". Ihr Vater habe sie abgeholt und alleine großgezogen. Einen besonders wichtigen Platz in ihrer Biografie nahm aber ihre Mentorin Mona Hamby an. Sie wurde in der Grundschule auf das Mädchen aufmerksam, sah ihr Potenzial und nahm sie unter ihre Fittiche.

Und zwar nicht nur in schulischer Hinsicht, sondern auch in persönlichen Dingen. Hamby half ihr dabei, die passende Brille auszusuchen oder beriet sie, wenn es um einen neuen Haarschnitt ging. Sie förderte die Teenagerin in einer Weise, wie es ihrem alleinerziehenden Vater nicht möglich war. Durch Hamby habe sie "eine ganz andere Umgebung" kennengelernt, erzählt Aurora Sky Castner.

In Harvard will sie Jura studieren

An ihrer Schule in Texas machte in der vergangenen Woche ihren Highschool-Abschluss, mit der drittbesten Abschlussnote ihres Jahrgangs. Wohin sie danach wollte, hatte sie da schon längst entschieden: Nach einem Besuch in Harvard im vergangenen Jahr war ihr klar, dass sie unbedingt an dieser traditionsreichen Uni studieren wollte.

Mit ihrem Hintergrund ging sie bei der Bewerbung ganz offen um. "Ich wurde im Gefängnis geboren", lautete der erste Satz ihres Motivationsschreibens. Gut möglich, dass ihr ihre Geschichte sogar geholfen hat – denn wer kann das schon behaupten. Und in Harvard sucht man nicht nur nach Studierenden, die gute Noten mitbringen, sondern auch Persönlichkeit. Im Herbst beginnt Aurora Sky Castner ihr Jura-Studium.

Quellen: "The Courier" / "People"