Aussaatkalender gibt es in zahlreichen Ausführungen, hier zum Beispiel als Wandkalender mit Saatgut.

von Hannah Leonhard Frische Lebensmittel aus dem eigenen Garten? Direkter können Gemüse, Obst oder Kräuter nicht zu Ihnen in die Küche gelangen. Regionale Kost lässt sich einfach selbst anbauen. Aussaat- und Saatgutkalender sind fürs richtige Timing wichtig.

Frisches Obst und Gemüse können Sie im eigenen Garten pflanzen. Damit die Pflanzen optimal gedeihen, sollten Sie die Samen zum richtigen Zeitpunkt aussäen. Manche Pflanzen können sie draußen ziehen und andere brauchen den Schutz der Innenräume. Sie möchten dieses Jahr selbst aussäen und ernten? Aussaatkalender können dabei hilfreich sein. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen: Als Wandkalender, Kalender mit Standfuß oder auch als Poster. Je nach Ausführung finden Sie darin Informationen zur optimalen Zeit der Aussaat und Ernte. Darüber hinaus sind die Kalender auch optische Hingucker und machen sich gut als dekoratives Element in der Küche oder anderswo. Ebenso sind Aussaatkalender eine kreative Geschenkidee für Gartenbesitzer:in.

Aussaatkalender mit Saatgut

Das gewisse Extra bietet dieser Saatgutkalender für das Jahr 2023. Auf 24 bunt gestalteten Kalenderblättern finden sich neben Infos zu Aussaat und Ernte 24 Sorten Gemüse-, Kräuter-, Obst- und Blumensamen. Wer das nächste Kalenderblatt aufschlägt, bekommt das passende Samentütchen zum Aussäen dazu.

Zeitloser Saisonkalender

Affiliate Link Plantura Saisonkalender für Obst & Gemüse Jetzt shoppen 14,99 €

Vollgepackt mit nützlichen Informationen rund um den Anbau von Obst und Gemüse ist dieser Saisonkalender. Er zeigt Ihnen jeden Monat saisonal und regional erhältliches Obst und Gemüse aus Freiland, Gewächshaus und Lagerware. Den Kalender können Sie jedes Jahr aufs Neue verwenden, denn er ist zeitlos und schön illustriert. Pluspunkt ist auch das FSC-zertifizierte Papier sowie der klimaneutrale Druck und die plastikfreie Verpackung.

Einpflanzbarer Aussaatkalender

Affiliate Link Plantura Einpflanzbarer Kalender 2022 Jetzt shoppen 27,99 €

Aussaatkalender unterscheiden sich. Schön sind solche, die nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch Saatgut beinhalten. Besonders ist dieser Aussaatkalender mit Saatgut, denn darin verstecken sich einpflanzbare Pflanzkarten. Diese können Sie direkt in die Erde einpflanzen. Insgesamt finden Sie im Kalender zwölf saisonal passende Pflanzen. Das Saatgut ist Bio-zertifiziert und das Samenpapier geschmückt mit handgemalten Illustrationen. Unter den Pflanzen finden Sie Klassiker wie Chili und Tomate und Besonderheiten wie Kuhkraut oder Tatsoi.

Kompakter Saisonkalender für Gemüse

Affiliate Link Saisonkalender für Gemüse Jetzt shoppen 17,99 €

Ohne Saatgut, aber mit schöner Optik kommt dieser Saisonkalender um die Ecke. Das Format ist kompakt und benötigt daher wenig Platz. Anders als der klassische Wandkalender kann dieses Exemplar mithilfe eines dekorativen Standfußes aus Holz vertikal platziert werden. Ein echter Hingucker für Regale oder Fensterbänke.

Dekorativer Aussaatkalender

Affiliate Link Saisonkalender Obst & Gemüse (A2 Poster) Jetzt shoppen 19,90 €

Ebenfalls aus der Kategorie dekorativ ist dieser Pflanzkalender. Es befinden sich darauf 64 verschiedene Gemüse- und Obstsorten. Dank des großen Formats (A2) können Sie die abgedruckten Informationen unter den jeweiligen Pflanzen gut erkennen und sehen auf einen Blick, wann welches Obst und Gemüse Anbauzeit in Mitteleuropa hat. Die Zeichnungen sind optisch ansprechend und so eignet sich dieser Saisonkalender ideal als gerahmtes Poster in der eigenen Küche oder als Geschenk für Freunde und Familie.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.