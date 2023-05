"Oh Baby. Sowas von Mama" – Muttis, die so privilegiert sind, dass es weh tut

von Maren Rosche Die NDR-Doku-Serie "Oh Baby. Sowas von Mama" soll anderen Eltern Mut machen. Doch was uns Influencer-Eltern hier als vermeintliche Alltagsprobleme präsentieren, ist ein durch GEZ-Gelder finanzierter Schlag in die Magengrube aller Normalo-Eltern.

Liebe Mütter und Väter, vielleicht denkt ihr bei diesem Text: Puh, ist die neidisch. Aber vielleicht werdet ihr auch von der Faszination über eine selbstgefällige, privilegierte und um sich selbst kreisende Bubble an Berliner Promimüttern- und Vätern gepackt, die sich in der NDR-Doku "Oh Baby! Sowas von Mama" begleiten lassen. Ich gebe zu: Ich lag krank auf dem Sofa und war vielleicht auch deshalb etwas experimentierfreudig bei der Auswahl meines Unterhaltungsprogramms. Aber naja, einmal eingeschaltet, konnte ich mich nicht mehr abwenden von dem, was mir da gezeigt wurde.

So privilegiert, dass es wehtut, war mein erster Gedanken zur neu herausgebrachten Staffel der Doku-Serie in der ARD-Mediathek, produziert vom NDR. Angepriesen wird mir die Serie schon länger, bisher habe ich jedoch erfolgreich einen Bogen darum gemacht. Wäre es mal dabeigeblieben.

Los geht es damit, dass selbstgedrehte Szenen von Evelyn Weigert gezeigt werden, zweifache Mutter, Influencerin und Moderatorin des Formats. Keck fragt sie, ob es überhaupt irgendeiner Mutter gelingt, sich morgens vor der Kita die Zähne zu putzen oder sie erzählt, wie sie tatsächlich ohne Hose aus dem Haus gehen wollte. Das soll uns vermutlich suggerieren: Sie ist eine von uns. Sie ist auch eine gestresste Mutter. Okay, die Message habe ich verstanden. Obwohl ich mir morgens regelmäßig die Zähne putze, bevor ich das Haus verlasse.

In einer der nächsten Szenen befinden wir uns in einer Berliner Wohnung. Vermutlich Prenzlauer Berg. Kunst hängt an den Wänden, alte Teppiche liegen auf dem Boden. Auf dem Sofa zwei Mütter, die sich unterhalten. So weit nicht so ungewöhnlich. Dass es sich dabei um Moderatorin Evelyn und Freundin Jule Lobo handelt, macht es interessant. Das Gesprächsthema ist es auf jeden Fall nicht: Das Wochenbett und ein Haufen Windeln, der sich auf dem Balkon angesammelt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass für eine alleinerziehende Mutter, die am Ende des Monats nicht mehr weiß, wie sie den Kühlschrank füllen soll, ein paar Windeln auf dem Balkon sicher kein Grund sind, die Nase zu rümpfen. Für Evelyn und Jule sind sie auf jeden Fall erwähnenswert.

Windelberge auf dem Balkon

Während die Muttis auf dem Sofa quatschen, verziehen sich Sascha Lobo, renommierter Autor und Journalist und Jules Mann, und Alex, Evelyns Mann, ins Kinderzimmer, um über – und da musste ich mich kurz abwenden, sonst hätte ich ausgeschaltet – das Stillen zu sprechen. Ja, Väter haben auch einen Anteil am Stillen, und ja, ich finde es gut, wenn sie sich mit ihrer Partnerin oder anderen Menschen darüber austauschen. Aber zwei Väter, die sich im Kinderzimmer mit einer heiligen Ernsthaftigkeit über die Hormone und das schlechte Gewissen ihrer Frauen beim Nicht-Stillen unterhalten und dabei noch von einer Kamera gefilmt werden, wirken deplatziert und einfach komplett daneben.

In "Oh, Baby! Sowas von Mama" so heißt es auf der ARD-Seite, gibt Moderatorin Evelyn Weigert einen schonungslos ehrlichen Einblick in die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven von Müttern und Vätern. Die Sendung soll Mut machen, ohne Zeigefinger und vor allem mit viel Humor. Was dabei in der Sendungsbeschreibung verschwiegen wird: Hier machen sehr privilegierte Mütter und Väter höchstens anderen Müttern und Vätern Mut, die ebenfalls sehr privilegiert sind. Ein Großteil der Eltern bleibt bei der oft recht selbstgefälligen Betrachtung des eigenen Daseins in hippen Berliner Szenevierteln, beim Besuch der schick eingerichteten Wohnung der Influencer-Freundin oder beim Blick hinter die Kulissen eines von Evelyns Fotoshootings auf der Strecke.

Nämlich die Eltern, die kein hohes Einkommen haben, die sich keine Auszeiten ihres Alltags gönnen können, weil es entweder finanziell nicht möglich ist oder weil ihnen die Unterstützung fehlt. Die alleinerziehend sind, die Kinder oder andere Angehörige pflegen oder psychische oder körperliche Probleme haben. Ich könnte diese Liste noch weiterführen, denn kurzum eine große Gruppe von Eltern wird sich bei "Oh Baby!" ziemlich ungesehen fühlen. Und das ist das, was mich stört.

Instagram vs. Realität

Eigentlich hätte ich es mir schon denken können. Schließlich folge ich einem großen Teil der Akteurinnen der Doku auf Instagram. Evelyn Weigert, Moderatorin und Influencerin, Podcasterin und Autorin Jule Lobo oder Mode-Influencerin Jessie Weiß. Allesamt Mütter und alle beheimatet in den Szenevierteln Berlins. Alle gut situiert, normschön und möglichst authentisch in ihrer Mutterrolle. Das ist zumindest das, was sie uns in den Sozialen Medien präsentieren.

Zugegeben: An den Instagramprofilen dieser Frauen fasziniert mich etwas. Oftmals kann ich nur staunen über das Selbstverständnis, mit dem sie über ihr Leben lamentieren. Und ich bin wirklich kein Troll, der schreiend schreibt: "WARUM bekommst du Kinder, wenn dir das eh alles zu viel ist?!" Aber ich bin auch eine Mutter und kenne andere Mütter und Väter. Und deren Lebensumstände sehen anders aus: Weniger Geld, und vor allem weniger von der von Evelyn in "Oh Baby!" immer wieder propagandierten Me-Time. Die ist sicherlich wichtig. Da gebe ich Evelyn recht. Aber was ist, wenn man sich diese Me-Time gar nicht gönnen kann. Das lässt "Oh Baby!" leider unbeantwortet.

Jetzt könnte man ja sagen: Nun gut, dann entfolg doch den Kanälen. Klar, kann ich machen. Kein Problem. Dennoch findet das Ganze in der Mediathek der ARD statt und somit im GEZ-finanzierten Bereich. Und was dabei meinen Unmut entfacht, ist, dass diese Doku den Anspruch hat, Eltern Mut zu machen und dabei einen völlig verklärten Blick darauf wirft, was die Realität für viele Väter und Mütter in Deutschland ist.

Jetzt wird es hektisch bei Evelyn und Alex

Zuhause bei Evelyn und Alex in der Berliner Wohnung soll in ziemlich gestellten Alltagssituationen das vermeintliche Chaos der vierköpfigen Familie präsentiert werden. Ein Besuch bei Evelyns Eltern in Bayern steht an. Hektik beim Tüten packen. Ja, man reist, seit die Kinder da sind, ausschließlich mit Tüten. Das ist sicherlich praktisch. Vor allem, wenn man einen Aufzug im Haus hat, der einen in die hauseigene Tiefgarage fährt, wo der Kombi steht, der nur noch mit den Tüten beladen werden muss, und los geht die Fahrt. Jede Mutter oder Vater, die oder der mal mit Sack und Pack und den Kindern mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Urlaub gefahren ist, wird wahrscheinlich recht verständnislos auf den Stress, den die beiden haben, reagieren. Denn der Luxus, wenn das eigene Auto in der Tiefgarage steht, ist doch eigentlich ganz angenehm.

Was mich ein bisschen mit dem Format versöhnt, sind Evelyns Eltern. Die sitzen ganz unaufgeregt in ihrer bayerischen Stube und unterstützen, was ihre Tochter da so treibt. Und Evelyns Mutter sagt auch etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn Evelyn einen Dreh hat, dann muss sie durchziehen. Egal, ob das Kind fiebert oder sie ihre Familie vermisst. Das geht natürlich allen arbeitenden Eltern so. Aber so etwas wie Kindkranktage gibt es im Showbiz sicher nicht.

Aber hey, obwohl Folge eins kurz einen neuen Blickwindel eröffnet und damit auch einen Hoffnungsschimmer in mir geweckt hat, geht es in Folge zwei unbeirrt unreflektiert weiter: Hier geht es um die sogenannten "Working Moms". Hätte man aus der Folge ein Trinkspiel mit dem Begriff "Working Moms" gemacht, wäre ich danach sowas von besoffen gewesen. Nach dem mir zum gefühlten 30. Mal der Begriff "Working Moms" entgegengerufen wurde, habe ich mich gefragt: Was soll das eigentlich die ganze Zeit mit den Working Moms? Als wäre zu arbeiten eine Superpower. Leider nein. Für viele Mütter und Väter ist es eine Notwendigkeit zu arbeiten, die man nicht von vorne bis hinten emotional beleuchten kann, weil dafür keine Zeit und auch keine Kraft da ist.

Unsere "Working Moms" Evelyn Weigert, Influencerin Jessi Weiß und Moderatorin Nina Moghaddam treffen sich zum Kaffeeklatsch in Jessis wirklich perfekt eingerichteter Wohnung, in der es natürlich keinerlei Hinweis darauf gibt, dass hier drei kleine Kinder leben. Ich weiß es nicht, aber könnte mir gut vorstellen, dass die Reinigungskraft vor dem Dreh ein wenig unterstützt hat. Grundsätzlich gar kein Problem: Wer es sich leisten kann, Hilfe zu beanspruchen, soll das gerne machen. Aber trotzdem wird hier wieder ein Bild gezeichnet, was einfach nicht der Realität entspricht.

Die Frauen unterhalten sich also über ihr Mutter-Sein ,und als würde die Serie hier nicht schon genug Klischees aufmachen, geht Alex, Evelyns Mann, zur gleichen Zeit mit Johann, Jessis Mann, wohin? Na, in die Kneipe natürlich. Frauen Kaffeeklatsch, Männer Herrengedeck. Dann ist ja alles klar.

Bitte schnell weg mit den Babypfunden

Schwierig wird es auch, wenn Evelyn im Interview beginnt über ihren Körper zu sprechen. Es werden Fotos von ihrem wirklich sehr normschönen Körper vor der Schwangerschaft gezeigt. Allein daran, wie sie über das Thema Gewicht und Körperformen spricht, wird klar: Ideal ist es, wenn man dünn ist und nach der Schwangerschaft Gewicht verliert. So wie die wieder erschlankte Evelyn eben auch. Und weil uns die ARD ja in der Beschreibung versprochen hat, dass es in "Oh Baby!" keinen erhobenen Zeigefinger geben wird, schiebt Evelyn noch ein lässiges: "Entspann dich mal" zu sich selbst hinterher. Was witzig klingt, ist es nicht. Solche Szenen und Aussagen erhöhen den Druck. Denn Evelyn erzählt das in einem öffentlich-rechtlichen Format und nicht nur ihrer Instagram-Gang, die ihr sowieso folgt und jederzeit entfolgen kann.

Und so reiht sich bei "Oh Baby!" weiter Klischee an Klischee, und der unreflektierte Blick auf eine wirklich kleine Gruppe von Müttern und Väter, der zu Unrecht verallgemeinernd für alle Eltern steht, flimmert mir entgegen. Als sich in Folge drei alles um das Thema Sex dreht, schalte ich ab. Genug gesehen. Schon nach zwei Folgen stelle ich mir die Frage: Lieber NDR und liebe ARD, ist das wirklich das Bild, was ihr von Eltern in allen ihren Facetten präsentieren wollt? Und dabei sprechen wir noch nicht mal davon, dass in dieser Doku-Serie jegliche Diversität auf der Strecke bleibt. Ein gleichgeschlechtliches Paar? Fehlanzeige! Ein Paar mit Migrationshintergrund? Hat man vermutlich unter den Berliner Promi-Eltern nicht gefunden. Auch das hat Gründe. Aber das wäre ein anderer Artikel.