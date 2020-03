Die Freude über den Nachwuchs ist groß und die Vorbereitung auf das Zusammenleben sehr aufregend. Werdende Eltern müssen sich früher oder später Gedanken machen, wie sie das Babyzimmer einrichten möchten. Welche Dinge unverzichtbar sind, das lesen Sie hier.

Babybett

Sie können zwischen verschiedenen Babybetten wählen. So gibt es Einzelbetten, die sie beliebig im Raum aufstellen können oder auch praktische Beistellbetten, die für räumliche Nähe zwischen Babys und Eltern sorgen. Die Betten können mit der offenen Seite am Elternbett befestigt werden, sodass nächtliches Stillen und in den Schlaf wiegen, einfacher sind. Viele Eltern haben ihre Kleinen in den ersten Monaten sowieso gern ganz nah bei sich, um besser aufpassen zu können. Dieses Beistellbett eignet sich nicht nur als Bett für zu Hause, sondern auch als Reisebett. Für Unterhaltung kann außerdem ein schönes Baby-Mobile sorgen, das Sie einfach am Bett anbringen können.

Affiliate Link -26% Maxi-Cosi Beistellbett mit weicher Matratze Jetzt shoppen 155,23 € 209,00 €

Federwiege

Im Gegensatz zum Babybett, befindet sich eine Federwiege in Bewegung und soll Babys sanft in den Schlaf wiegen. Denn Geborgenheit ist essentiell für entspannte Säuglinge und helfen die beruhigenden Auf- und Abbewegungen der schwingenden Federwiege Babys leichter in den Schlaf zu finden. Das sanfte Wippen soll die Kleinen an die geschützte Zeit im Mutterleib erinnern.

Affiliate Link BabyBubu Federwiege 3in1 | Babyhängematte | Entwickelt in Deutschland | Hergestellt in Europa Jetzt shoppen 180,95 €

Sternenhimmel-Projektor

Babys haben ein empfindliches Temperaturempfinden, deswegen sollten Sie die richtige Raumtemperatur im Blick behalten. Außerdem werden die zukünftigen Eltern nachts häufig aufstehen müssen. Insbesondere für stillende Mütter ist ein praktisches Nachtlicht daher unverzichtbar. Dieser Sternenhimmel-Projektor mit Temperaturanzeige fungiert als Nachtlicht und als kleine Musikanlage, der sowohl verschiedene Schlaflieder als auch beruhigende Naturgeräusche abspielen kann.

Affiliate Link Nachtlicht mit Sternenhimmel-Projektor und Musikfunktion Jetzt shoppen 26,95 €

Wickelkommode mit Aufsatz

Bei der Auswahl einer Wickelkommode sollten Sie auf Sicherheit und den Komfort achten. Die Höhe der Kommode sollte zu Ihrer Körpergröße passen, standfest sein und am besten zusätzlich an der Wand fixiert werden. Achten Sie auf abgerundete Ecken, an denen sich die Kleinen verletzen könnten. Eine Kommode mit abnehmbarem Wickelaufsatz eignet sich am besten für das Babyzimmer, denn Sie können das Möbelstück langfristig als Stauraum nutzen und den Wickelaufsatz entfernen, sobald es keinen Bedarf mehr gibt. Für Beschäftigung während des Wickelns kann außerdem ein schönes Baby-Mobile mit Musik sorgen.

Affiliate Link Pinolino Wickelkommode mit abnehmbarem Aufsatz Jetzt shoppen 301,95 €

Windeleimer

Wickeln gehört genauso zum Elterndasein dazu wie das Stillen und gemeinsames Spielen. Da die wenigsten Windeln gut riechen, brauchen Sie auf jeden Fall einen guten Windeleimer, der die unangenehmen Gerüche nicht entweichen lässt.

Heizstrahler

Ein Baby kühlt schneller aus als ein Erwachsener, deshalb empfiehlt sich insbesondere für die kältere Jahreszeit, aber auch in den Abendstunden, ein Heizstrahler über der Wickelkommode. Dieser Heizstrahler ist speziell zur Wandmontage über dem Wickeltisch geeignet und verfügt über eine Kippsicherung.

Affiliate Link -20% Wickeltischstrahler | Heizstrahler zur Wandmontage | Kippsicherung | geprüft nach Medizinstandard Jetzt shoppen 39,90 € 49,99 €

Ort zum Stillen

Beim Stillen sind sich Mutter und Kind ganz nah und so geht es um viel mehr als nur die Nahrungsaufnahme. Körpernähe und Zuneigung sind in diesem Moment ebenso wichtig und deswegen brauchen Mutter und Kind Zeit und Ruhe beim Stillen. Gemütlich und praktisch ist zum Beispiel dieser Schaukelsessel. Die leichte Bewegung des Stuhls hat eine beruhigende Wirkung auf das Baby.

Affiliate Link Schaukelsessel Scandinavia Swing mit Samtbezug Jetzt shoppen 279,95 €

Spielbogen

Auf einer Spieldecke erforschen Babys ihre Sinne, so verstecken sich in dieser Spieldecke mit Spielbogen zum Beispiel verborgenes Raschelpapier, ein kleiner Spiegel oder auch eine Ball-Rassel. Alle Spielzeuge sollen die Motorik fördern und eine natürliche Neugier zum Greifen und Spielen wecken. Die Krabbeldecke ist gepolstert, besteht aus Softvelours und feinem Jersey-Stoff.

Affiliate Link -48% Decke und Spielbogen mit 5 abnehmbaren Spielzeugen Jetzt shoppen 36,72 € 69,99 €

Wandsticker

Bunte Wände und verspieltes Design machen das Babyzimmer zu einem gemütlichen und kindgerechten Ort. Schöne Deko erfreut daher nicht nur Eltern, sondern auch die Kleinen. Wer nicht dauerhaft das gleiche Motiv an der Wand haben möchte, kann praktische Wandsticker verwenden. Sie können die Folie bei Bedarf einfach wieder entfernen und neue Motive auswählen.

Affiliate Link Wandsticker für Kinderzimmer | Hase & Zitat "Bis zum Mond" Jetzt shoppen 19,90 €

Babyzimmer richtig einrichten

Das neue Familienmitglied möchte mit viel Liebe begrüßt werden und freut sich über einen Ort zum Wohlfühlen. Wer das Babyzimmer sorgfältig vorbereitet, vermeidet Stress, wenn der Nachwuchs endlich auf der Welt ist. Einige Dinge wie Wickelkommode und Babybett sind elementar, andere Dinge wie Dekoration, können individuell ausfallen. Geschmäcker sind eben verschieden und so ist grundsätzlich erlaubt, was gefällt.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.