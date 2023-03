Langsam geht es los: Die Tage werden länger, die Temperaturen angenehmer, die Abende lassen sich wieder auf dem Balkon verbringen. Gäbe es da nicht eine Sache, die vorher erledigt werden muss: der Frühjahrsputz auf dem Balkon. Der stern gibt Reinigungstipps.

Der Balkon sollte beim Frühjahrsputz nicht vernachlässigt werden. Die Reinigung der Outdoor-Oase hat neben der Ästhetik vielerlei Gründe: Wenn Schmutz und Feuchtigkeit auf dem Balkon bleiben, können Materialien beschädigt werden. Durch eine regelmäßige Reinigung im Frühjahr kann man Schäden vorbeugen. Außerdem können durch Schmutz und Staub allergische Reaktionen ausgelöst werden. Eine Reinigung im Frühjahr hilft, diese Gesundheitsrisiken zu minimieren. Doch wie reinigt man seinen Balkon am besten und effektivsten? Und welche Reinigungsmittel sind hilfreich? Der stern gibt eine Anleitung für den Frühjahrsputz auf dem Balkon.

Schritt 1: Räumen Sie alles weg

Zu Beginn sollten alle Möbel und Gegenstände vom Balkon entfernt werden. Diese sollten dann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um Verschmutzungen zu beseitigen. Achten Sie darauf, dass Sie die Möbel nicht beschädigen oder den Bodenbelag während des Verschiebens zerkratzen. Wenn Sie bepflanzte Balkonkästen haben, schützen Sie sie während des Reinigungsprozesses, indem Sie sie mit Folie oder Tüchern abdecken.

Schritt 2: Spinnenweben entfernen

Überprüfen Sie den Balkon gründlich auf Spinnenweben. Die meisten Spinnenweben befinden sich in den Ecken und an den Wänden. Verwenden Sie dafür einen Besen oder Staubsauger. Wischen Sie die Geländer und andere Oberflächen des Balkons mit einem feuchten Tuch ab, um die Spinnweben zu entfernen. Wiederholen Sie die Reinigung regelmäßig, um Spinnenweben in Zukunft zu vermeiden. Einige der häufigsten Beutearten für Spinnen sind Fliegen, Mücken, Käfer und andere fliegende Insekten, die oft in der Nähe von Lichtquellen zu finden sind. Wenn Sie also auf Ihrem Balkon Lichtquellen haben oder wenn es viele Insekten in der Nähe gibt, kann dies dazu führen, dass Spinnen in dem Bereich leben. Es gibt jedoch auch Lampen, die Insekten vernichten. Das Licht zieht die kleinen Tierchen an und fungiert besonders gut als Mückenkiller.

Schritt 3: Grobe Bodenreinigung

Als nächstes steht die Bodenreinigung des Balkons an. Dabei sollte zunächst ein Besen oder Staubsauger zum Einsatz kommen, um grobe Verschmutzungen zu entfernen. Hartnäckige Flecken können mit einem Hochdruckreiniger beseitigt werden. Bei hartnäckigen Flecken auf Steinböden oder Fliesen können spezielle Reinigungsmittel helfen.

Schritt 4: Boden mit Wasser reinigen

Reinigen Sie den Boden mit Wasser. Für Steinböden, Holz und Fliesen gibt es spezielle Reinigungsmittel. Achen Sie darauf, welches Mittel sich für Ihren Bodenbelag eignet. Verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel, das den Boden beschädigen könnte. Arbeiten Sie von oben nach unten: Beginnen Sie mit dem Reinigen der oberen Ecken und arbeiten Sie sich dann nach unten. Lassen Sie den Boden nach dem Reinigen gründlich trocknen, bevor Sie Möbel oder Pflanzen wieder aufstellen.

Schritt 5: Balkongeländer säubern

Sind alle groben Verschmutzungen auf dem Boden beseitigt, sollten auch die Balkongeländer und -brüstungen gereinigt werden. Grobe Verschmutzungen können mit einem Handfeger entfernt werden. Hierbei können Sie auch einen Staubsauger verwenden, um Schmutzpartikel aufzusaugen. Anschließend sollten Sie das Geländer feucht abwischen.

Hier empfiehlt es sich, ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch zu verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Anschließend sollten Sie das Geländer mit klarem Wasser gründlich abspülen, um Rückstände des Reinigungsmittels zu entfernen. Um Wasserflecken zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein trockenes weiches Tuch oder Fensterleder zu verwenden.

