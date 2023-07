Ein eigener Pool im Garten bietet bei sommerlichen Temperaturen eine willkommene Abkühlung. Dabei muss es aber nicht immer ein fest eingebauter Pool sein. Eine gute wie günstige Alternative: Aufstellpools. Ein Modell von Bestway gibt es derzeit günstig bei eBay. Lohnt sich der Deal?

In diesem Sommer kennen die Temperaturen nur eine Richtung: nach oben. Richtige Abkühlung verschafft da nur der Sprung ins kalte Nass. Wer weder an der Küste noch in der Nähe eines Sees wohnt, kann sich die Erfrischung in Form eines Pools in den eigenen Garten holen. Günstige Modelle gibt es aktuell bei eBay zu entdecken.

Günstig bei eBay: Bestway-Pool-Set für 379 Euro

Mit dem Gartenpool 5612Z Steel Pro MAX von Bestway geht Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen ganz einfach auch Zuhause. Bei eBay gibt es das Modell aktuell zu einem deutlich reduzierten Preis. Statt 730 Euro sind 379 Euro fällig. Das macht eine Ersparnis von 48 Prozent.

Hier geht's zum Angebot bei eBay

Die Details zum Bestway Gartenpool:

Modell: Bestway Pool Set 5612Z Steel Pro MAX

Maße: 488 x 122 Zentimeter

Fassungsvermögen: ca. 19480 Liter

Mit leicht aufzubauendem FrameLink-System

Lieferung inklusive Filterpumpe, Sicherheitsleiter und Abdeckplane

Der Pool wird mit einem stabilen Stahlrahmen geliefert, der ohne weiteres Werkzeug auf- und wieder abgebaut werden kann. Auch die Plane besteht aus robustem und langlebigem PVC. Praktisch ist außerdem ein integriertes Ablassventil, durch das der Inhalt des Pools jederzeit geleert werden kann. Zwar sind 379 Euro für den Aufstellpool nicht der Bestpreis, im Vergleich zum Originalpreis ist dies aber trotzdem ein fairer Deal.

Alternative: Selbstaufbauender Pool von Bestway

Wer im Garten oder auf der Terrasse etwas weniger Platz zur Verfügung hat, findet in dem selbstaufbauendem Gartenpool ebenfalls von Bestway eine gute Alternative. Der Pool hat kein stabiles Außengerüst, sondern lässt sich lediglich mit einer Pumpe aufpusten. Mit einem Durchmesser von 366 Zentimetern ist er gut geeignet für Gärten mit weniger Fläche, bietet aber dennoch genug Platz für eine Abkühlung. Mit aktuell knapp 64 Euro eignet er sich auch für den schmalen Geldbeutel.

Hier geht's zum Angebot bei Amazon

Die Details zum Bestway Aufstellpool:

Modell: Bestway selbstaufbauender Pool 57274

Maße: 366 x 76 Zentimeter

Material: langlebiges 3-lagiges DuraPlus

Fassungsvermögen: 5377 Liter

Lieferung inklusive Filterpumpe, Filterkartusche, selbstklebender Reparaturfllicken

Aufstellpools für den Garten: Lohnt sich der Kauf?

Ein eigener Pool im Garten bietet im Sommer bei heißen Temperaturen Erfrischung und Abkühlung rund um die Uhr – unabhängig von den Öffnungszeiten des Freibads oder des nächstgelegenen Badesees. Wer sich gegen einen fest eingebauten und stattdessen für einen flexiblen Pool entscheidet, sollte sich bei Varianten, die nur die Sommermonate über im Garten stehen, für Modelle entscheiden, die sowohl aus langlebigen und robusten Materialien bestehen als auch leicht auf- und wieder abbaubar sind. Nur so hält der Pool über viele Jahre und die Investition lohnt sich.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.