Pizza liebt Shanti Prasad fast noch mehr als ihren Bräutigam. Weil der aber auch gern mal etwas anderes essen würde, unterschrieb die Braut bei der Hochzeit ein Pizza-Limit.

Shanti Prasad geht es so wie vielen anderen auch: Sie liebt Pizza. Doch das ist im Fall der 24-jährigen Inderin eigentlich noch untertrieben, von ihren Freund:innen wird sie als wahrer "Pizzafreak" bezeichnet. Ihre Leidenschaft geht sogar so weit, dass ihr Ehemann damit überfordert ist. Zu ihrer Hochzeit musste Prasad deshalb einen Ehevertrag unterzeichnen, in dem unter anderem festgehalten wird, dass das Paar "nur einmal pro Woche" Pizza essen wird.

Den nicht ganz ernstgemeinten Vertrag unterschrieben Shanti Prasad und ihr Mann Mintu Rai im Rahmen ihrer Hochzeitszeremonie im indischen Bundesstaat Assam – unter dem Gelächter und dem Applaus von Freunden und Familie. In Indien ist ihre Geschichte mittlerweile wohlbekannt, ein Video der Szene wurde laut BBC in den sozialen Netzwerken bereits 45 Millionen Mal angeschaut.

Was aber steckte hinter der ungewöhnlichen Abmachung? Die Angst des Ehemannes, seine Frau könnte zu viel Gewicht zunehmen, ist es jedenfalls nicht. Bräutigam Mintu Rai wünscht sich aber trotzdem eine etwas abwechslungsreichere Ernährung, während seine Frau jeden Tag einfach nur Pizza essen könnte – und dies offenbar manchmal auch tut.

Das Paar lernte sich vor fünf Jahren an der Uni kennen. Beim ersten Date ging es natürlich in eine Pizzeria: "Ich wusste, dass ich mit ihr Pizza essen gehen musste, weil sie immer nur von Pizza redete", erinnert sich Rai. Es sollte nicht das letzte Treffen dieser Art gewesen sei. "Bei Dates habe ich immer gesagt: Lass uns Pizza essen gehen", gesteht Prasad. Irgendwann wurde es ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann zu viel: "Ich mag Pizza auch, aber kann sie nicht jeden Tag essen."

Die Braut nimmt es mit Humor

Der Vertrag scheint also nötig zu sein, will Rai in der Ehe auch noch andere Gerichte zu essen bekommen. Unter Freunden ist Prasads Begeisterung für Pizza längst ein Running Gag, ebenso wie die Unzufriedenheit ihres Mannes. "Ihre Liebe zu Pizza wird nur noch von ihrer Liebe zu Mintu übertroffen", sagt ein Freund über sie. "Ich glaube, sie träumt sogar von Pizza." So entstand die Idee, dem Paar an ihrer Hochzeit eine solche Abmachung zur Unterschrift vorzusetzen. Die Braut nahm die Aktion mit Humor: "In den ersten zwei Wochen seit der Hochzeit haben wir schon zweimal Pizza gegessen."

Quellen: BBC / Wedlock photography auf Instagram

Teaserbild: Getty Images/rez-art

Sehen Sie im Video: Nach einem langen Tag eine leckere Pizza genießen? Mit diesem einfachen Trick können Sie Ihre Tiefkühlpizza zu Hause aufpeppen.