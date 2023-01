Gesundheit



Leben Sie mit ihrem Partner oder Ehepartner zusammen und haben Schlafprobleme?Einige Menschen bekommen jede Bewegung des Partners mit.Dadurch fällt es ihnen schwerer, die Tiefschlafphase, oder sogenannte REM-Phase, zu erreichen.Eine mögliche Lösung könnte eine “Sleep Divorce”, also eine “Schlaf-Scheidung” sein.Hierbei geht es darum, in getrennten Betten oder auch getrennten Räumen zu schlafen.Ein wachsender Trend: Laut einer aktuellen Umfrage der “National Sleep Foundation” in den USA schläft eines von 10 Paaren in getrennten Räumen und fast jedes vierte verheiratete Paar nächtigt in getrennten Betten.Aufgrund von gesellschaftlichen Normen und dem Gefühl als Paar müsse man unbedingt zusammen schlafen, fühlen sich viele jedoch schlecht dabei.Doch getrennte Schlafplätze können sinnvoll sein, denn mit nicht ausreichendem Schlaf ist niemandem geholfen.Das “Nationale Institut für neurologische Erkrankungen und Schlaganfälle” in Kanada untersuchte die Folgen von Schlafmangel.Hier kommen daher drei Gründe, warum Paare von einer Schlafscheidung profitieren können:Schon seit Jahren ist bekannt: Dauerhaft nicht ausreichend Schlaf zu bekommen ist enorm ungesund.Schlafmangel führt zu Bluthochdruck, lässt die Chance steigen an Diabetes zu erkranken und führt zu Depressionen.Um Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Partners zu schützen, sollte daher jeder genügend Schlaf bekommen.Verschiedene Studien zeigen, dass uns Schlafmangel gereizt werden lässt.Unser Geduldsfaden reißt schneller, als wenn wir ausgeschlafen sind – das führt häufiger zu Streitigkeiten.Dadurch dass die Schlafsituation keinen Stress mehr verursacht, weiß man es wieder wertzuschätzen, gemeinsam in einem Bett zu liegen.Die Partnerschaft kann insofern davon profitieren, dass das gemeinsame im Bett liegen wieder etwas Schönes und Besonderes ist.So kommt wieder frischer Wind in Ihre Beziehung.