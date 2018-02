Woher weiß man, welche Frau die Richtige ist? Wie kann man erkennen, dass ein Flirt das Potenzial zu einer langen und glücklichen Beziehung hat? Auch in Zeiten von Tinder sind diese Fragen die gleichen wie vor 100 Jahren geblieben. Um sie zu beantworten, findet "er" Rat bei Reddit. Dort wird die Frage gestellt: "Verheiratete Männer von Reddit, welchen Rat gebt ihr uns Single-Männern"?

Besonders aufschlussreich ist hier die Bewertung der Antworten. Denn ein gutes Ranking zeigt, dass sehr viele Männer diese Antwort schätzen.

Sie muss dich akzeptieren, wie du bist

2016 Punkte hat diese Antwort von User Free_Will erreicht, der absolute Spitzenreiter. "Das klingt vielleicht komisch, aber als mein Bruder mich fragte, woher ich wüsste, ob meine jetzige Frau die Frau fürs Leben sei, sagte ich ihm, dass ich mich in ihrer Nähe so anfühlte, wie ich mich fühle, wenn ich allein bin - aber ein bisschen besser. … Zusammen mit meiner Frau fühlte es sich immer einfach, entspannt an... Ich denke, das ist Liebe (für mich)."

Free-Will schätzt es, dass er in Gegenwart seiner Frau so sein kann, wie er ist, sich weder verstellen muss, noch einem Umerziehungsprogramm unterzogen wird.

Stumpfe nicht im Alltag ab

Shostakovich22 kennt die Tücken des Alltags. Aber wenn ein Mann klagt, dass ihm der Funke fehle, macht er einen Fehler, denn das Besondere im Leben und in der Liebe ist nicht garantiert. "Wenn du eine Beziehung beginnst, verliebst du dich in einen Menschen, der ganz außergewöhnlich ist. Im Laufe der Zeit fängt sie an, normaler und gewöhnlicher zu werden. Wenn das geschieht, nimm dir die Zeit nachzudenken, was diese Person vorher so großartig gemacht hat und was sich seitdem verändert hat. Ist es nur der alltägliche Lebensstil? Wenn ja, dann musst du Dinge ändern. Tue etwas, um ihr zu zeigen, dass sie immer noch die außergewöhnliche Person ist, in die du dich verliebt hast. Du darfst nicht aufhören, deine Frau zu beeindrucken, nur weil sie dir jetzt verpflichtet ist."

Liebe heilt keine kaputten Typen

User ksozay bietet ein ganzes Bündel an Indikatoren auf, woran man merkt, dass es nicht passt. Darunter befindet sich der Satz: "Die Liebe will das Beste in beiden Menschen hervorbringen und nicht, dass ihr das Schlimmste herausholt." Er warnt vor allem davor, zu erwarten, die Liebe würde eine Art von Verwandlung mit dem Zauberstab bewirken. "Du kannst Sex mit einer Person oder 100 Personen haben, aber keine wird den ganzen Mist in dir beheben. Du musst dich selbst in Ordnung bringen. Glück ist etwas, das du in dir selbst findest, Liebe ist etwas, das du akzeptierst. Aber rumsitzen und warten, dass jemand anderes kommt und all das macht, damit du leben kannst, damit du endlich glücklich bist – das funktioniert nicht."

Äußerlichkeiten sind nur die Oberfläche

AndrewHarrington erinnert an altbekannte Weisheiten. "Suche jemand, der deine Interessen und deine Lebensanschauung teilt. Ein schöner Po ist Klasse, aber wenn sie dich jeden Tag anmeckert, ist es der Po nicht wert."

Streiten können ist entscheidend

"Erkenne von Anfang an, dass du an irgendeinem Zeitpunkt so ärgerlich oder frustriert sein wirst, dass du Schluss machen willst. Eine Liebe sollte harmonisch sein, aber die Idee, dass ihr nie einen Streit haben werdet, ist einfach dumm. Ihr werdet schreien und kämpfen und euch auch mal eine Weile hassen. Solche Gefühle sind normal. Vielleicht sind sie sogar gesund - Paare, die überhaupt nicht streiten, begraben wahrscheinlich ihre Gefühle. Du musst dich fragen, ob es sich lohnt, die harten Zeiten durchzuhalten, für das Gute, das ihr gemeinsam habt."

Sei aufrichtig

"Sei ehrlich - verdammt noch mal. Und sorg dafür, dass sie ehrlich zu dir ist. Wenn Leute daten, gewöhnen sie sich an, das zu sagen, was die andere Person hören möchte. Und stellen eine Version von sich selbst dar, von der sie denken, dass Frauen sie so sehen wollen. Das funktioniert kurzfristig ganz gut. Aber langfristig gesehen ist das Müll."