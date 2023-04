Als Teenager trennten sie sich, 32 Jahre später sind sie wieder ein Paar

Lee Richards und Dawn Gray waren schon als Teenager ein Paar, gingen dann aber getrennte Wege. 32 Jahre später trafen sie sich über Facebook wieder – und knüpften direkt an die alten Zeiten an.

Er war 17 Jahre alt, sie 15: Lee Richards und Dawn Gray waren Anfang der Neunziger ein verliebtes Teenie-Pärchen. Kennengelernt hatten sie sich im Sommer 1991, Nummern ausgetauscht, viel Zeit miteinander verbracht – doch nach wenigen Monaten war die Beziehung schon wieder Geschichte, Dawn machte Schluss mit ihrem Freund. Zumindest vorerst, denn 32 Jahre später ist das Paar aus England wieder zusammen.

Doch bis dahin war es ein langer Weg. Lee brauchte einige Zeit, um die Trennung von Dawn zu verarbeiten. Doch danach lebte jeder sein Leben, der Kontakt brach ab, beide hatten langjährige Beziehungen. Lee war zehn Jahre lang verheiratet, Dawn sogar 28 Jahre lang. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Doch nach mehr als drei Jahrzehnten kreuzten sich ihre Wege erneut – und zwar online. Lee, gerade getrennt, suchte auf Facebook nach seiner Jugendliebe und fand sie. Sie nahm seine Freundschaftsanfrage an und so lernten sich die beiden gewissermaßen zum zweiten Mal neu kennen.

Nach 32 Jahren verliebten sie sich erneut

Stundenlang schrieben und telefonierten sie miteinander, es gab viel zu besprechen. Nach wenigen Wochen begannen sie auch, sich wieder zu treffen. Laut englischen Medienberichten verliebten sie sich dabei ein zweites Mal ineinander – und sind nun wieder zusammen. Nach eigener Aussage sind sie wieder so verknallt wie damals als Teenager.

"Es sollte so sein. Wir haben einfach wieder zueinander gefunden – als wäre keine Zeit vergangen. Als er nach all der Zeit vor meiner Tür stand, haben wir einfach nur gelacht. Es war, als wären wir wieder jung gewesen", sagt Dawn Gray, mittlerweile 47 Jahre alt. Und sie ist sich sicher: "Es wird sich immer so anfühlen mit ihm." Gray schätzt an der Beziehung vor allem, dass sie und ihr Partner über alles reden und gemeinsam lachen können. Auch Lee Richards schwärmt: "Es fühlt sich an, als wären wir nie getrennt gewesen." Als er Gray nach all den Jahren wiedergesehen habe, sei er von ihr genauso fasziniert gewesen wie damals als Teenager.

