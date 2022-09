Amazon-Pakete und eine Wand im Prime-Day-Look: Ein Paar aus den USA hat für seine Hochzeit den Online-Shopping-Riesen als Motto gewählt – weil es sich darüber kennengelernt hat.

Kennengelernt haben sich Eddie Levine and Jing Gao übers Online-Shopping. Beide teilen diese Leidenschaft privat und beruflich, denn das Paar aus Chicago arbeitet im E-Commerce-Bereich. Levine und Gao beschäftigen sich also damit, Online-Shops aufzubauen sowie Waren und Dienstleistungen über das Internet zu verkaufen. Über diverse Berührungspunkte in der Branche fanden die beiden zueinander, im August fand schließlich die Hochzeit statt.

Da erscheint es nur logisch, dass die ganze Feier im Amazon-Stil gehalten war. "Wir haben uns andere Möglichkeiten angeschaut, aber die waren alle so langweilig", sagte Bräutigam Levine dem US-Fernsehsender CNBC. "Ich wollte etwas, das unseren Hintergrund zeigt – eine Hommage an das, wo wir herkommen." Das ist ihm und seiner frisch angetrauten Frau gelungen.

Amazon-Hochzeit: Paar lernte sich über E-Commerce kennen

Auf den Bildern, die einige Hochzeitsgäste auf Social Media posteten, sind Geschenke zu sehen, die in Amazon-Paketen verpackt sind. Die Tische trugen Nummerncodes, wie sie bei Online-Bestellungen üblich sind. Und in den Pausen konnten die Gäste vor einer Fotowand posieren, die mit "Jeddie Prime Day" beschriftet war – in Anlehnung an den Amazon Prime Day.

Levine und Gao arbeiten bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in der Branche. 2016 lernten sie sich auf einer Konferenz in Atlanta kennen. Immer wieder liefen sie sich bei beruflichen Terminen über den Weg und entwickelten eine Freundschaft. Auch der erste Kuss hatte mit ihrem Beruf zu tun – zwei Jahre später auf einem Amazon-Kongress in New Orleans. Gao lebte in Los Angeles, Levine in Chicago, nach zwei Jahren Fernbeziehung zog sie zu ihm.

Passend war das Motto der Feier auch insofern, als dass viele Gäste den gleichen beruflichen Hintergrund teilten. Levine und Gao baten während der Feier darum, dass alle, die sich über die Arbeit kennengelernt haben, aufstehen mögen – fast der ganze Saal erhob sich. Allerdings konnten auch nicht alle die Deko nachvollziehen. "Der Barkeeper fragte mich, was das ganze Amazon-Zeug soll", erinnert sich Eddie Levine.

Quellen: CNBC / Facebook

