Was bewegt Menschen dazu, fremd zu gehen? Und wie bewerten sie ihre Affäre? Diesen Fragen ging die Johns Hopkins Universität in Baltimore in einer breit angelegten Studie nach. Das Ergebnis dürfte für viele Betrogene ernüchternd sein – eine Mehrheit der Fremdgeher gab an, auch nachträglich sehr zufrieden mit ihrem Seitensprung zu sein.–