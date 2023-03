von Gernot Kramper Gefühlsschaukel, Enthusiast oder Kapitän. Dating Coach Louanne Ward sagt, dass man den eigenen Dating-Typ genau kennen muss, damit man keinen Gefühlsschiffbruch erlebt. Ihre Grundtypen haben leider alle ihre Tücken.

Louanne Ward aus Perth Australien arbeitet als Dating- und Beziehungscoach. Ihre Klientinnen sind meist Frauen über 30. Ein kritisches Alter in der Datingszene. Die unverbindliche Jugendzeit geht zu Ende und viele wollen dann auf etwas Seriöses mit Zukunftsperspektive umschwenken. Um sich einigermaßen im unendlichen Angebot der Dating-Apps zurechtzufinden, müsse man wissen, welcher Typ zu einem passe und zu welchem Typ man selbst gehöre, meint Ward. Auf Instagram fragt sie: "Kennt ihr euer wahres Dating-/Beziehungsmuster? Ob ihr es wollt oder nicht, euer Dating-Typ hat jede Beziehung, in der ihr wart, beeinflusst... und es ist auch der Punkt, der euch magisch anzieht." Zum Guten oder zum Schlechten. Jeder entspricht einem der fünf Grundmuster, davon ist Ward überzeugt.

Das Elternteil

Man könnte auch der väterliche oder mütterliche Typ sagen. Dieser Archetyp tritt als starke Person auf und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Neigt aber auch dazu, den Partner erziehen zu wollen. Die Kehrseite des Verantwortungsbewusstseins. Die "Eltern-Typen" beiderlei Geschlechts neigen dazu, sich zu übernehmen. Mehr in die Beziehung zu investieren als der andere Teil. Dann fühlen sie sich ausgelaugt und ausgenutzt, wenn die andere Person sich im Gegenzug nicht ebenso um sie kümmert.

Die Schaukel

Entweder Vollgas oder Bremse. Dazwischen liegt wenig. Meist fangen die Beziehungen euphorisch an, aber das Interesse lässt schnell nach. Mit diesem Grundmuster sind langfristige Beziehungen problematisch. Also eher Finger weg. Schwierig wird es, wenn man selbst zu der Strohfeuer-Kategorie gehört.

Der oder die Kapitänin

Ward: "Ob unbewusst oder nicht, die Kapitäne lieben es, die Führung zu übernehmen und ihre Ziele zu erreichen." Das wirkt überzeugend. Endlich jemand, der weiß, was er will, und sich nicht irritieren lässt. Ward gibt aber zu bedenken, dass die Kapitäne nicht nur beim Daten so zielgerichtet sind. Es kann passieren, dass es noch andere Leitlinien in ihrem Universum gibt. Ward: "Ein Kapitän lässt sich durch eine Beziehung nicht von den Hauptzielen ablenken, egal ob diese Ziele beruflicher oder persönlicher Natur sind."

Ein Liebes-Enthusiast

Dieser Typ liebt vor allem die Liebe und nicht unbedingt die Person. Tückisch an dem Muster: Die Begeisterung ist echt und nicht gespielt, aber dieses Gefühl dauert nicht lange an. "Trotz des schönen Namens sorgt dieser Typus immer wieder für gebrochene Herzen und zeigt sich oft in Form von Menschenfreundlichkeit", so Ward. Diese Art von Menschen ist nicht immer ehrlich, was häufig zu hässlichen Situationen führt.

Der oder die Ernährerin

Die Ernährerin liebt es, sich um andere Menschen zu kümmern und ihnen zu helfen. Das Problem? Die Ernährerin wird zur Reparaturwerkstatt für kaputte Typen. Louanne Ward rät dem sorgendem Typ, sich doch besser jemanden zu suchen, der nach der Reparatur tatsächlich die Kurve kriegt.

Auf ihrer Webseite bietet sie ein Quiz an, um herauszufinden, welchem Typ man selbst entspricht.

Toxische Männer-Typen

In einem weiteren Post warnt sie ihre weibliche Klientel davor, ihre Energie auf zwei Männertypen zu verwenden, die ganz unterschiedliche Motive haben, für ernsthafte Absichten jedoch ungeeignet sind, weil sie dauerhaft allein bleiben werden. Ab einem gewissen Alter werden Frauen auf den "ewigen Junggesellen" treffen, warnt Ward. Dessen Motive sind ehrenhaft. "Diese Typen sind normalerweise erfolgreich, gutaussehend", doch sie waren noch nie verheiratet oder das ist schon sehr lange her, so Louanne Ward. Diese Männer nehmen eine neue Bekanntschaft gern an und gehen ebenso bereitwillig zusammen aus. Doch sie sind freiwillig Single und das schon für eine gewisse Zeit und haben nicht vor, dieses Leben aufzugeben.

"Wenn man sie nach dem Heiraten fragt, sagen sie: 'Oh ja, das würde ich irgendwann in der Zukunft machen'", so Ward. Aber diese Zeit wird nie kommen. Ärgerlicher ist der Spieler, auch er wird sich nicht binden, aber er liebt es, Frauen an der Nase herumzuführen. Meist verfügt er über Ausstrahlung und sieht gut aus. Doch ihm geht es nur um die Eroberung. "Täuscht euch nicht darüber", warnt sie ihre Follower. Sobald der Spieler habe, was er wolle, werde er weiterziehen. Ein schlechtes Gewissen hat der Spieler nicht. Die Männer seien "ziemlich stolz" auf ihren schlechten Ruf, stellt die Expertin fest.

Quelle: Louanne Ward