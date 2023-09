Blinde Braut zeigt ihren Hochzeitsgästen, wie ein Leben ohne Augenlicht ist

von Karina Geburzky Eine blinde Braut aus Großbritannien hatte am Tag ihrer Hochzeit einen besonderen Wunsch: Sie wollte, dass ihre Gäste den schönsten Moment ihres Lebens so erleben, wie sie es tut. Den bewegenden Moment teilt sie in einem TikTok-Clip.

"Es war ein so emotionaler Moment, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde", schreibt die Britin Lucy Edwards unter ihrem Video auf TikTok, welches sich inzwischen mehr als sechs Millionen Menschen angeschaut haben. In dem Video ist die Braut zu sehen, wie sie aus einem Auto steigt und von ihrem Vater zum Traualtar geführt wird. Bis dahin wirkt alles wie auf jeder anderen Hochzeit. Braut und Bräutigam haben sich für die Zeremonie jedoch etwas Besonderes überlegt: Alle Hochzeitsgäste und auch der Bräutigam sollen eine Augenbinde tragen.

Als die Braut schließlich am Traualtar und bei ihrem Ehemann ankommt, setzten sich die Gäste und nehmen ihre Augenbinden ab. Sie schauen Ollie dabei zu, wie er mit noch verbundenen Augen das Kleid seiner Frau berührt: "Er konnte mein Hochzeitskleid so fühlen, wie ich es getan habe, als ich es zum ersten Mal anhatte", beschreibt die Braut den Moment.

Braut erklärt ihre Gründe

Lucy Edwards erklärt in der Beschreibung des Clips, wieso sie und ihr Mann sich vor der Hochzeit dazu entschieden haben, ihre Gäste den bis dahin schönsten Moment ihres Lebens so erleben zu lassen, wie sich für Lucy alles anfühlt. Sie wollte sich nicht wie jede andere Braut zum Altar führen lassen, sondern auf ihre Art: "Denkt daran, dass es etwas Besonders ist und ihr euch nicht an Traditionen halten müsst, wenn ihr das nicht möchtet", schreibt die Braut und fügt hinzu, dass es an einem Hochzeitstag um sie und die Person geht, die sie liebt – und dass sich der Moment richtig anfühlen muss.

Weil sie an der sehr seltenen genetischen Erkrankung namens Bloch-Sulzberger-Syndrom oder auch "Incontinentia pigmenti" leidet, verlor Lucy als Teenager ihr Augenlicht. Auf ihrem TikTok-Profil thematisiert die Frau ihre Erkrankung und zeigt sich regelmäßig bei Reisen und Unternehmungen als blinde Person. Ihre Follower zeigen sich begeistert unter dem Clip ihrer Hochzeit. Eine Nutzerin kommentiert: "Ich weine gerade. Das ist so ein schöner Moment. Danke, dass du ihn mit uns teilst". Eine andere Nutzerin schreibt: "Wow, Gänsehaut!" und "Ich liebe, dass er weinen muss, ohne zu sehen wie wunderschön sie aussieht."

Quelle: TikTok