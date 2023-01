von Gernot Kramper Sie hat den perfekten Mann gefunden – für sich und ihre kleine Tochter. Doch er verdient wenig und zeigt auch keinen Ehrgeiz, das zu ändern. Sie zahlt alle Rechnungen und allmählich verändert sich der Blick auf ihn. Die Managerin fragt sich, wie sie ihre Beziehung retten kann. Als Sugar-Mama sieht sie sich nicht.

Von wegen Hausfrau und abhängig – Frauen haben heute Erfolg und Einkommen. Und das bringt neue Probleme mit sich. Eine Britin – Mutter mit Tochter – sucht anonym Rat im Forum von Mumsnet. Ihr Problem: Nach einigen gemeinsamen Monaten ist sie zusehends von ihrem Partner abgetörnt, weil er kein Geld hat und darauf vertraut, dass sie die Dinge schon regelt.

Keine gute Voraussetzung, denn vom Vater ihrer Tochter hat sich die Frau getrennt, weil der sie finanziell ausnutzte. Es passt ins Bild, dass der Kindsvater kaum zum Unterhalt beiträgt.

Sie – Pseudonym "OreganoOregano" – arbeitet im oberen Management und macht über 100.000 Pfund im Jahr, er kommt nur auf 25.000. Sie lernten sich in der Firma kennen und erst langsam schätzen. Sie musste sich erst von ihrem Ex erholen. Das Geld sei im Prinzip kein Problem, so die anonyme Mutter. Sie schätzt, wenn er sich ranhalten würde, könne er in drei bis fünf Jahren dorthin gelangen, wo sie jetzt ist. Ganz Business-Frau habe sie ihm klar gesagt, dass er auf Dauer mehr verdienen muss, damit eine langfristige Beziehung realistisch ist. Ein Vertun ist nicht möglich, erklärt sie auf Nachfrage im Forum, natürlich habe sie das Gespräch im Kalender notiert.

Wenig Ehrgeiz bei ihm

In ihrem Job gehe es um Provisionen, erklärt sie weiter, man müsse viele Stunden arbeiten, um erfolgreich zu sein. Am Anfang habe er sich auch rangehalten. Heute sieht es aber so aus: "Ich zahle 99 Prozent der Kosten, einschließlich der Kosten für einen Urlaub, für alle auswärtigen Mahlzeiten und er übernachtet immer bei mir. Ich habe sogar schon sein Essen mit seinen Eltern bezahlt."

Dummerweise hat sie sich inzwischen richtig verliebt. "Er ist wirklich der liebevollste, freundlichste Mensch, kommt fantastisch mit meiner Tochter zurecht."

Aber jetzt, wo sie bemerken musste, dass seine Arbeitsmoral nachlasse, habe sie "langsam die Schnauze voll". Ihre Frage an die Community: "Was würdet ihr in meiner Situation tun? Der Kopf sagt, dass ich die Dinge beenden soll. Das Herz fleht mich an, ihm eine Chance zu geben."

Kein Königsweg für sie

Ratschläge gibt es schon, aber keine echte Hilfe, denn die Meinungen sind gespalten. Viele glauben, dass er die reiche Freundin nur benutzt. Ein Kommentar: "Leider musst du das beenden. Ich wäre komplett abgeneigt. Wie du arbeite ich unglaublich hart und erwarte von den Menschen, dass sie sich selbst motivieren. Sei nett zu ihm, aber sage, dass dies so nicht funktioniert." Andere finden, dass sie auf ihren Partner herabsehe. Der eigentlich nichts dafür könne, dass sie keinen Mann mit Super-Einkommen habe. "Lasse ihn in seinem eigenen Tempo arbeiten, und suche dir stattdessen einen Mann mit 100.000. Du bist nicht fair."

Doch trennen möchte sie sich nicht: "Er gibt mir das Gefühl, sicher und geschätzt zu sein, und ich kann von ganzem Herzen sagen, dass ich ihm vertraue, was nach einer missbräuchlichen Beziehung nicht etwas ist, von dem ich dachte, dass ich es jemals wieder fühlen würde. Alles in unserer Beziehung ist großartig, es sind nur die Finanzen."

Der beste Rat, den sie bekam und wohl auch annehmen will, lautet, dass sie die Ausgaben für ihn begrenzen und dauerhaft mit ihm an seiner Arbeitsmoral arbeiten solle.

Quelle: Mumsnet