Der Firma "Samantha's Table" würde man unrecht tun, wenn man sie einfach Dating-Agentur nennen würde. Die ehemalige Scheidungsanwältin Samantha Daniels bahnt seit zwanzig Jahren ernsthafte Beziehungen für hochkarätige Paare an. Über ihr Buch "Matchbook: The Diary of a Modern-Day Matchmaker" schrieb ein Kritiker: "Samantha Daniels' Geschichten über Matchmaking sind besser als jede Realityshow. Sie zeigt all das freche, schlüpfrige Zeug, von dem niemand in der Öffentlichkeit spricht. Ich konnte das Buch nicht weglegen!" In einem Gastbeitrag für "Business Insider" verrät die Eheexpertin, wann und warum Multimillionäre heiraten. Interessanterweise denkt sie dabei nur an reiche Männer. Leider lässt sich aus ihren Beobachtungen nur bedingt ein Schlachtplan entwickeln. Denn manches bleibt dem Zufall überlassen.

Ihre Beobachtungen:

Der richtige Zeitpunkt

Bei ihrem Matchmaking hat Daniels häufig erlebt, dass Reiche eine ganz überraschende Frau geheiratet haben – ganz einfach, weil sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Auch im geplanten Leben eines Managers kann ein kleiner eher zufälliger Anstoß dazu führen, dass er sehr spontan heiraten möchte. Und wenn er nur eines Morgens feststellt, dass er als letzter Single unter seinen alten Studienfreunden übrig geblieben ist.

Die Mutter seiner Erben

So aufgeschlossen und tolerant manche Millionäre beim Thema "Daten" heute sind, geht es um die Ehe gelten andere Gesetze. "Sie haben altmodische Werte, wenn es um Kindererziehung und Familie geht", so Daniels. Kinder werden als künftige Erben eines Vermächtnisses gesehen. Also muss eine potenzielle Gattin nicht unbedingt die reizvollste Geliebte sein, sondern sie müssen in ihr eine gute Mutter mit einem starken moralischen Fundament sehen.

Eine Frau wie er

Viele reiche Männer finden ihr Leben und ihre Verpflichtungen als Belastung. Weitere Komplikationen sind nicht erwünscht – Turbulenzen im Privat- und Liebesleben schon gar nicht. Sie reagieren auf den "perfect fit" – meist ist das eine Frau mit ähnlichem Background, ähnlicher Erziehung und vergleichbarer sozialen Stellung.

Keine Komplikationen – die große Versteherin

Weil das Leben kompliziert ist, fühlen sich Männer zu Frauen hingezogen, die Verständnis für die Nöte der Herren haben und bereit sind, eigenen Interessen zurückzustellen. Daniels glaubt, dass es überhaupt nicht schwer sei, einen wohlhabenden Partner zu bekommen. Aber: "Diese Männer heiraten Frauen, die locker, einfühlsam und teamorientiert sind. Und sie neigen dazu, sich von den 'schwierigen' Frauen zu trennen."

Plötzlicher männlicher Kinderwunsch

Auch Männer wachen morgens mit dem Gedanken "Ich muss jetzt ein Kind haben" auf, meint Daniels. Manchmal bringt dieser Zufall die jeweilige Freundin vor den Altar.

Die richtige Familien-Managerin

Reiche Männer wissen, dass sie nicht ihre Firma und zugleich einen großen Haushalt mit Kindern, Empfängen und Angestellten leiten können. Also heiraten sie gern eine Frau, die dies alles mühelos organisiert. "Das klingt nach Höhlenmensch, aber viele erfolgreiche Männer sagen mir, dass sie eine Frau heiraten werden, die sich um das Haus und die Familienangelegenheiten kümmern kann."

Von allem nur das Beste

Wer erfolgreich ist, ist auch ein "Streber", findet Daniels. Solche Typen, wollen immer das Beste und das gilt auch für die "Frau fürs Leben". Keine leichte Aufgabe: "Sie muss sowohl schön wie auch sexy, klug, familienorientiert, verständnisvoll und freundlich sein".

Quellen: Samantha's Table, Business Insider

Lesen Sie auch

Wie die Power-Ehen der Akademiker die Ungebildeten abhängen

Geständnis-App - Warum wir keinen Sex mit unserem Freund haben wollen

Geständnisse - Dating-Nächte aus der Hölle

Erotik-Fotografin - "Ladies, ihr müsst nicht perfekt sein!"