Autorin Katja Lewina spricht in der neuen stern-Kolumne "Aus die Maus" über die skurrilsten Trennungen. Diesmal erzählt sie die Geschichte von Annette und ihrem Ex, einem polizeibekannten Exhibitionisten.

Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Auf der Tour zu ihrem Buch "Ex" sammelt sie die skurrilsten Trennungsgeschichten aus dem Publikum. Dieses Mal geht es um Annette mit dem Pimmel-Typ. Von Katja Lewina

Das Licht der Scheinwerfer knallt, ich schwitze in meinem Kleidchen auf der Bühne. "Na, wer von euch hat außer mir eine so richtig miese Trennungsgeschichte auf Lager?", frage ich ins Publikum. Ex, das Buch, mit dem ich auf Lesetour bin, schreit förmlich nach weiteren Bekenntnissen. Jeden Abend geht ein Exemplar des Buchs an die beste Story, das Publikum entscheidet. Ein Arm schnellt sofort in die Höhe. Er gehört einer rothaarigen Frau, vielleicht Ende zwanzig, soweit ich das in der Dunkelheit erkennen kann. Nennen wir sie Annette.