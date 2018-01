Vor knapp drei Jahren sorgten Josephine und ihr angeheirateter Onkel Gerrit europaweit für Schlagzeilen. Die damals 14-Jährige war mit dem 32 Jahre älteren Mann durchgebrannt und mehrere Wochen durch Belgien, Spanien und Frankreich getourt. Nach einer europaweiten Fahndung wurden die beiden schließlich von der Polizei in Südfrankreich aufgegriffen, das junge Mädchen ihren Eltern übergeben. Gegen Gerrit wurde wegen sexuellen Missbrauchs und Entziehung Minderjähriger ermittelt, Josephine entlastete ihn jedoch von beiden Vorwürfen. Sie sei freiwillig mit ihm gegangen, weil sie in einer Liebesbeziehung seien und sexuelle Kontakte habe es keine gegeben. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Heute, fast drei Jahre später, sind die beiden immer noch ein Paar, leben mittlerweile auch ganz legal gemeinsam in einer Wohnung in Berlin. Sie ist inzwischen 17, er 49 Jahre alt. Beide haben mit RTL über ihren Geschichte gesprochen, wie der Sender mitteilte. Am Donnerstag wurde der Beitrag in mehren RTL-Magazinen gezeigt. "Sie ist unglaublich und auch unglaublich strukturiert. Ich möchte nichts anderes mehr erleben", sagt Gerrit darin. Anfangs habe er seine Zuneigung zu ihr verhindern wollen: "Ich wollte das ja vermeiden, indem ich das wegschiebe. Ich hatte ja eine Familie, die ich auch nicht im Stich lassen wollte."



Auch Josephine ist von der Beziehung zu ihrem mittlerweile geschiedenen Onkel überzeugt: "Ich wollte diesen Kontakt und habe aus meinem eigenen Willen die Gefühle entwickelt - auch den Willen eine Beziehung mit ihm zu führen. Ich wurde nicht manipuliert von ihm", sagt sie im RTL-Interview.

Josephine kämpfte vor Gericht für ihre Beziehung

Nach ihrer Rückkehr wollten Josephines Eltern die Beziehung zum Onkel unterbinden, sollen ihre Tochter sogar für Wochen in eine Psychiatrie gesteckt haben. Doch die junge Frau, denen die Richter damals überdurchschnittliche Reife attestierten, kämpfte darum, Gerrit weiter sehen zu können. Das Gericht hob im März 2016 ein Kontaktverbot gegen ihn auf, weil dieser das "Wohl des Kindes gefährde". Demnach hatte die nunmehr 15-Jährige ihren Wunsch, diese Liebesbeziehung weiter zu leben, "zielorientiert und stabil" geäußert. Die Richter sahen darin eine sehr bewusste Eigenentscheidung, die zu beachten sei.

Nach Josephines 16. Geburtstag stand einer einvernehmlichen Liebesbeziehung der beiden auch rechtlich nichts mehr im Wege. In Deutschland sieht die Rechtslage dazu wie folgt aus: Kinder unter 14 sind streng geschützt, jeder sexuelle Kontakt gilt als Missbrauch. Ab 14 Jahren darf man mit Menschen intimen Kontakt haben, die nicht älter als 21 sind - und sofern dabei keine Zwangslagen oder Betreuungsverhältnisse ausgenutzt werden, etwa von einem Lehrer, und kein Geld für den Sex bezahlt wird. Ist der Partner über 21 Jahre alt, können die Eltern auch ohne diese Bedingungen einen Strafantrag stellen, wenn sie die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung ihres Kindes ausgenutzt sehen. In der Praxis wird dann eine Einzelfallentscheidung fällig, wie damals bei der 15-jährigen Josephine. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres darf man einvernehmlichen Sex mit Menschen jedes Alters haben, einige Einschränkungen für 14- und 15-Jährige gelten jedoch weiter. So darf ebenfalls kein Ausbildungs-, Erziehungs- oder Betreuungsverhältnis sowie eine Zwangslage ausgenutzt werden und es darf kein Geld fließen.

Entsprechend können Josephine und Gerrit heute auch wie jedes andere Pärchen gemeinsam in Berlin leben. "Wir sind ein glückliches Paar, beste Freunde, Seelenverwandte. Wir verstehen uns in jeder Hinsicht und tun uns einfach gut", sagt die 17-Jährige RTL.