Der Traum von einer Hochzeit in der Karibik scheiterte an einem ausgefallenen Flug (Symbolbild)

von Eugen Epp Eine US-Amerikanerin wollte in der Karibik heiraten, blieb dann aber am Flughafen stecken – und bekam bis zu ihrem angepeilten Hochzeitstag keinen weitere Flug.

Die Braut, die nicht bei der Hochzeit erscheint, weil sie in letzter Sekunde doch kalte Füße bekommen hat, kennt man aus romantischen Komödien. Katie Demko kam ebenfalls nicht zu ihrer Trauung – allerdings ganz und gar unfreiwillig und aus einem anderen Grund. Die US-Amerikanerin verpasste ihre Hochzeit, weil ihr Flug kurzfristig gestrichen wurde.

Demko lebt in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, sie und ihr Verlobter Michael wollten in Belize heiraten. Eine solche Hochzeit in einem anderen Land erfordert viel Planung, deshalb war ihr Verlobter bereits vorgeflogen, um alles zu organisieren. Demko sollte einige Tage später folgen. Doch daraus wurde nichts – und letztendlich fiel sogar ihre gesamte Hochzeit ins Wasser.

Kein alternativer Flug war möglich

Der Flug mit der Fluggesellschaft Southwest Airlines fand kurzfristig nicht statt. "Wir gingen zum Flughafen, unser Flug war pünktlich, wir machten uns bereit fürs Boarding. Auf einmal kam der Kapitän raus und erklärte, dass der Flug gestrichen sei. Ich war geschockt! Ich war mit ein paar Familienmitgliedern unterwegs und wir versuchten, einen anderen Flug zu bekommen. Keine Chance", erzählte Demko CNN.

Sie war nicht die einzige Reisende, deren Pläne durcheinandergewirbelt wurden – die Wetterlage inklusive eines schweren Schneesturms sorgte in den USA Ende des Jahres für Chaos. Doch für wohl kaum jemanden hatten die Flugausfälle solche Konsequenzen wie für Katie Demko. Die Braut setzte alles in Bewegung, um noch rechtzeitig nach Belize zu kommen, schließlich waren noch drei Tage Zeit bis zur Hochzeit. Sie kontaktiere Reisebüros, Verwandte durchforsteten das Internet, es wurde sogar überlegt, von einem anderen Flughafen aus per Bus nach Belize zu fahren.

Traumhochzeit in der Karibik fällt aus

Doch alles umsonst: Alle weiteren Reisemöglichkeiten waren entweder ausgebucht oder nicht realisierbar. Erst zwei Tage nach dem eigentlichen Hochzeitstermin hätte sie wieder ein Flugticket bekommen. Für Demko eine Katastrophe: An dem Tag, an dem sie eigentlich hätte heiraten sollen, habe sie "den ganzen Morgen geweint", sagte sie dem "Business Insider". Noch nicht einmal Silvester konnte sie mit ihrem Verlobten, der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ihr Ehemann sein sollte, verbringen.

Umso bitterer, dass das Paar nicht nur um seine Traumhochzeit gebracht wurde, sondern auch noch einen großen finanziellen Verlust erleidet – etwa 70.000 Dollar, sagt Demko. Das Resort, in dem die Hochzeit stattfinden und wo auch alle Gäste übernachten sollte, weigert sich, die Kosten zurückzuerstatten. Das Geld für den Flug wurde ihr zurückgezahlt, damit lässt sich ihr Verlust aber kaum aufwiegen – auf eine Entschuldigung der Airline wartet Katie Demko noch vergeblich.

Quellen: "Business Insider" / CNN

