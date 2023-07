von Katja Lewina Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Auf der Tour zu ihrem Buch "Ex" sammelt sie Trennungsgeschichten aus dem Publikum. Dieses Mal geht es um Fremdknutschen – und wie augenöffnend das sein kann.

"Salute!" Gläser klirren, wir stoßen an, draußen in der Abendsonne. Alle um mich herum haben Spritz bestellt, nur ich sitze da mit meinem alkoholfreien Bier. Gleich habe ich eine Lesung, da muss ich klar bleiben. "Ex, also Trennungsstories?", fragt eine Bekannte, nennen wir sie Linda. "Da habe ich auch eine auf Lager. Eine von dieser Sorte, wo du nicht weißt: Trittst du gerade dein Leben in die Tonne – oder bekommst du endlich eins?" Die will ich natürlich hören, und zwar schnell, bevor ich auf die Bühne muss.