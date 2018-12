1. Schalte unter gar keinen Umständen den Fernseher ein! Da läuft nur sentimentaler Heile-Welt-Schrott wie "Das Traumschiff ", "Sissi " oder "Die Helene Fischer Show ". Zieh dir lieber auf Netflix und Co. ein paar knallharte FSK18-Streifen rein: In "Kill Bill " reißt Uma Thurman ihrem fiesen Ex mit bloßen Händen das Herz heraus. In "Death Proof " nimmt sich eine Mädelsclique einen fiesen Frauenmörder zur Brust. In "Hard Candy " foltert eine Teenagerin einen pädophilen Lustmolch. Zur akustischen Untermalung wilder Schießereien kannst du mit Knallerbsen um dich werfen.

2. Ja, du wurdest verlassen. Das hat aber auch Vorteile: Du bist jetzt frei! Single! Kannst tun und lassen, was du willst. Also schmeiß Tinder an oder simse endlich der heißen Arbeitskollegin, auf die du schon seit Jahren heimlich abfährst. Die Welt ist ab sofort dein persönliches Schlemmerbuffet.

3. Chinaböller? Langweilig. Veranstalte in deinem Garten oder im nächstgelegenen Park eine bumsfidele Teufelsaustreibung: Lagerfeuer an, alle Dinge verbrennen, die dich an deinen treulosen Ex erinnern, dazu laut Manowar ( "...I will be strong ... all who stand in my way will die by steel ... ") anschmeißen, mitgrölen, Zigarre rauchen. Befreit ins Neue Jahr starten.

4. Veranstalte eine Dinnerparty bei dir zu Hause und lade dazu alle heißen Singles ein, die du kennst. Irgendeine/r wird sich deiner schon (aus Mitleid oder nach ausreichend Sekt) erbarmen, wenn du um Mitternacht mit einem Mistelzweig in den Händen und gespitzten Lippen um Küsschen bettelst ...

5. Buche "last minute " einen Flug nach Rio de Janeiro und lasse es Silvester an der Copacabana krachen – mit reichlich Pina Colada, Samba und atemberaubend schönen Einheimischen. Am Ende dieses Trips wirst du dich mit etwas Glück nichtmal mehr an den Vornamen deiner Ex entsinnen. Angeberfotos bei Instagram runden die Sache ab.

6. Verbarrikadiere dich, stürze sich in Arbeit und mache 2019 zum erfolgreichsten Jahr deines Lebens. Während ganz Deutschland am Neujahrstag verkatert vor der Glotze hängt, tüftelst du bereits an einer neuen Geschäftsidee und bist damit allen einen Schritt voraus. Merke: Erfolg macht sexy.

7. Von deinem Herzschmerz kannst du dich kurzfristig mithilfe von körperlichen Qualen oder Adrenalinkicks ablenken. Probier‘s mal mit Bungeejumping, Laufen über glühende Kohlen oder einem Statement-Tattoo ( "Alles Schlampen außer Mutti! ").

8. Zu guter Letzt noch ein Songzitat und Tipp der Sängerin Peaches: "Fuck the pain away.

"