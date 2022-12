von Gernot Kramper In China steckt die Ehe in der Krise. Eine junge Chinesin fragt ihre uralte Oma nach Rat, und die verblüfft sie mit einem klaren Bekenntnis zur Liebe. Der Grund ist raffiniert.

In China hat ein Video, in dem eine Enkelin ihre 95-jährige Oma um Rat fragt, zu einer heftigen Online-Diskussion über die Ehe geführt.

In China steckt die Institution der Ehe in einer Krise. Historisch ist China ein Land, das den Kult der romantischen Liebe weit vor den Europäern entdeckte, in dem die meisten Ehen aber lange Zeit durch das Arrangement von Familien vereinbart wurden. Die "richtige" Person wird durch ein ganzes Raster von passenden Eigenschaften definiert – Familie, Ausbildung und Vermögen.

Weltweit berühmt wurden 2010 die Worte des Pekinger Models Ma Nuo in einer populären Datingshow. Sie bekannte: "Ich will lieber in einem BMW weinen, als auf dem Gepäckträger eines Fahrrads lachen."

Oma blickt durch

Um diesen Konflikt geht es auch in dem Video der Enkelin. Sie fragt ihre Oma Chen Guixiao, ob eine Frau wegen der Liebe oder wegen des Geldes heiraten sollte. Die Antwort von Chen ist zunächst überraschend. Sie sagt rundheraus: "Heirate einfach den, den du liebst." Die Enkelin war überrascht wegen der klaren und kurzen Antwort. Sie fragte nach, warum sie nicht für Geld heiraten solle.

Und Oma Chen zeigte sich überraschend klarsichtig: "Wenn er dich nicht liebt, bekommst du sein Geld nicht. Es funktioniert nur, wenn er bereit ist, das Geld mit dir zu teilen."

Der Markt der Liebe

In China ist die Ehe aus einer Vielzahl von Gründen in der Krise. Viele Frauen haben das Gefühl, dass ihnen keine "guten Möglichkeiten" bleiben. Was man wohl so übersetzen kann, dass ihre Ambitionen weit über ihren tatsächlichen Möglichkeiten liegen.

"Heiratsvermittlungen sind in China eine gängige Methode, um zu heiraten", sagte Shen Yifei, Wissenschaftlerin am Institut für Soziologie und Familienforschung der Fudan-Universität, der "South China Morning Post".

"Doch wenn die Ehe zu einem Markt wird, ist es unvermeidlich, dass die Menschen etikettiert werden. Sie suchen nach einer Verbindung auf der Grundlage von klaren Bedingungen, nicht von Liebe."

Quelle: SCMP