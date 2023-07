Thomas McMeekin macht Nancy Gambell am Flughafen einen Heiratsantrag

Heiratsantrag am Flughafen geht viral: Paar findet nach 63 Jahren Trennung wieder zueinander

von Eugen Epp In der High School waren Thomas McMeekin und Nancy Gambell ein Paar, dann trennten sich ihre Wege für Jahrzehnte. Mit 78 Jahren trafen sie sich wieder – und wollen gleich heiraten.

Liebe braucht manchmal Geduld – im Fall von Thomas McMeekin und Nancy Gambell sogar ziemlich viel davon. Beide sind mittlerweile 78 Jahre alt und wollen im Oktober heiraten. Dabei kennen sie sich eigentlich schon ihr ganzes Leben lang.

Schon während ihrer High-School-Zeit in Kalifornien waren Thomas und Nancy ein Paar. Auch wenn Thomas zuerst gar nicht daran geglaubt hatte: Er habe die Cheerleaderin Nancy immer "nur aus der Ferne beobachtet": "Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Chance bei ihr hätte." Nach einer kurzen gemeinsamen Zeit in der Schule trennten sich ihre Wege, beide heirateten andere Menschen. Doch nach einigen Jahrzehnten fanden sie wieder zueinander.

Heiratsantrag direkt nach der Landung

Genauer gesagt dauerte es 63 Jahre lang. Gambell kontaktierte McMeekin kurz vor dem Klassentreffen zu ihrem 60-jährigen Abschlusstreffen. Sie wollte ihn wissen lassen, dass sie kommen würde und nachfragen, ob sie sich sehen würden. Daraus entstanden viele lange Telefongespräche, die die Verbindung von damals wieder aufleben ließen. "Wir haben uns wieder verliebt", stellte Thomas McMeekin fest.

Für ihn, der mittlerweile in Florida lebt, steht fest: "Wir sind füreinander bestimmt." Deshalb zögerte er auch nicht lange und schickte seiner früheren Freundin Flugtickets, damit sie ihn besuchen konnte. Am Flughafen kam es zu einem emotionalen Wiedersehen. McMeekin hatte Rosen mitgebracht – und nicht nur das: In der Empfangshalle des Flughafens las er einen Liebesbrief vor und machte Gambell einen Heiratsantrag. Ein Video der romantischen Szene ging auf TikTok viral.

"Ich konnte nicht warten", sagte er dem Portal "Today". "Sie hatte keine Ahnung, was vor sich ging." In seinem Alter noch einmal eine solche Liebesbeziehung zu finden, sei "unglaublich", meint der 78-Jährige – und gibt allen anderen deshalb folgenden Rat: "Habt Hoffnung, es gibt eine Chance."

Quellen: TikTok / "Today" / ABC

