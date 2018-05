Auf Boris Becker ist Verlass! Da brutzelt man gestern so entspannt bei 34 Grad in der Sonne (sorry, ich bin Freelancer …), ahnt nichts Böses – und dann das: Boris und Lilly haben sich getrennt! Zack. Meine Mutter rief mich sogar deswegen an.

Der stern widmete dem bis heute jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten im vergangenen Juli ein eigenes Cover. Titel: "Boris Becker – Das ganze Drama". Bezeichnend. Die Deutschen lieben Boris Becker wie ein Familienmitglied – weil sich die Tennislegende innerhalb der letzten zehn, 15 Jahre immer mehr in einen "Jedermann" verwandelt hat. Er ist einer von uns!

Anstatt uns auf Instagram und Co. wie all die anderen Plastiknasen ein perfektes Leben vorzugaukeln – gefiltert, inszeniert, gähnend langweilig – beweist Boris Becker seit jeher den Mut zum privaten Skandälchen: angefangen mit seinem folgenreichen One-Night-Stand mit Angela Ermakova, der Blitz-Verlobung und -Trennung von Sandy Meyer-Wölden, dem Steuerbetrug, der Insolvenz und schließlich den Schulden. Das alles waren nie Fake-News. Seine Fehler, seine Dramen, seine Probleme sind immer echt.

Ein Boris Becker gibt nicht auf

Über Boris Becker kann das ganze Land kollektiv den Kopf schütteln und raunen: "Mensch, Boris …" Egal, ob’s bei einem selbst gerade noch beschissener läuft. Die eigenen Probleme kann man dank ihm mal kurz vergessen, sich überlegen fühlen.

Aber fällt Ihnen etwas auf? Bei Boris Becker läuft zwar nonstop irgendetwas schief (als hätte er all sein Glück bereits in seiner ersten Lebenshälfte, äh, verballert) – aber aufgegeben hat der Mann nie! Dazu ist er zu stoisch, zu stolz. Das machen sein Kämpferherz und der Champion in ihm. Und genau dafür liebt man ihn (manche insgeheim).

Man könnte ihn fast beneiden ...

Ich wohne in der Nähe eines "B&B"-Hotels. Zimmer gibt es ab 49 Euro. Das Gesicht von Boris Becker klebt an der Eingangstür und auf der Kaffeemaschine am Frühstücksbuffet. Auf die Frage, wo denn sein ganzes Geld geblieben sei, antwortet er selbstironisch via Sprechblase: "Hier jedenfalls nicht."

Im Juni soll Boris Becker schuldenfrei sein, habe ich gelesen. Ab nächsten Monat ist bei ihm also alles wieder auf null. Und Single ist er nun auch wieder. Man könnte ihn fast beneiden ...