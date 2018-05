Der Schlachtruf des Sommers lautet "I'm not your toy, you stupid boy!" Endlich hat der Eurovision Song Contest mit der 25-jährigen Netta Barzilai mal wieder ein richtiges Badass zur Siegerin gekürt. Die schrille Israelin ließ sich nicht auf ihr Aussehen reduzieren, sondern ging mit einem feministischen Schlachtruf an den Start:



I'm not your toy, you stupid boy! Wonder woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret.



Damit weist die 25-Jährige respektlose Männer in ihre Schranken und stärkt die Rechte von Frauen im Sinne der #MeToo-Bewegung. Ihre Message: Eckt ruhig mal an, lasst euch nicht einreden, ihr müsstet irgendeinem Idealbild made by Heidi Klum entsprechen. Jede Frau ist auf ihre Art schön. Als man ihr vor ihrem Auftritt sagte, sie dürfe mit ihrer Figur keine bunten Farben tragen, hat sie das nicht interessiert und sich für ein schrilles Geisha-Outfit entscheiden. Sie hebt Body Positivity auf das nächste Level – und erinnert oberflächliche (Instagram-)Blindgänger daran, dass die äußere Hülle absolut zweitrangig ist. Auf das Herz und die Gehirnzellen kommt es an!



Punk statt Tussi

Sollte eigentlich selbstverständlich sein, gell? Ist es aber nicht. In einer Welt, die aktuell von mageren, weichgezeichneten, operierten Influencerinnen dominiert wird, tat es deshalb so verdammt gut, mal eine Frau mit einer gewissen Punker- statt Tussi-Attitude auf dem Siegertreppchen des weltgrößten Musikwettbewerbs zu sehen. Das Finale von "Germany's Next Topmodel" kommt ja noch früh genug … Mal ehrlich: Könnt ihr noch Rita Ora von Rihanna unterscheiden? Oder Kylie Jenner von Kim Kardashian? Die meisten weiblichen Idole, It-Girls und Models haben heute einen geradezu irritierend ähnlichen Style.



Hübsche 08/15-Klone mit Haarteilen und falschen Wimpern, die durch die Filter bei Snapchat und Co. kaum noch voneinander zu unterscheiden sind. Gähn!

Eine wie Netta würde nicht im Traum daran denken, sich auf Meyer-Landruthsche Size-Zero runterzuhungern und dämliche Selfies vor Infinity Pools zu schießen. Lieber führte sie während ihrer Performance eine Art Ententanz auf und gackerte wie ein verrücktes Huhn. In Anspielung an all die halben Hähnchen da draußen, die Frauen nicht mit dem nötigen Respekt behandeln und klein halten wollen.



Mut zum Ich-sein

Ich schließe mich Netta Barzilai an: Seid natürlich, feilt an eurem Charakter statt an euren Nägeln, liefert Inhalte, regt zum Nachdenken an, lasst öfter mal das verrückte Huhn raushängen und bewahrt euch einen Hauch Punker-Attitude. Öde Duckface-Dirnen gibt's schließlich schon wie Sand am Meer.