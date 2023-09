von Susanne Baller Wer seine Hochzeit plant, lernt ganz schnell eins: Dieser Tag wird richtig teuer. An der Garderobe für das Brautpaar lässt sich schon mal viel Geld sparen, vom weißen Kleid bis zum schwarzen Anzug.

Um eine Hochzeit auf die Beine zu stellen, beginnen die zukünftigen Eheleute oft schon mehr als ein Jahr vor dem großen Tag mit der Planung. Allein die Suche nach einem Restaurant, das den Raum- sowie den Preisvorstellungen entspricht, gestaltet sich für viele extrem schwierig. Wenn dann auch noch im Mai oder August geheiratet werden soll, kann man sich eigentlich direkt nach dem ersten Date auf die Suche machen.

Sparen lässt sich jetzt an der Garderobe. Die britische Supermarktkette Sainsbury's bietet mit ihrem Modelabel Tu Angebote für den kleinen Geldbeutel an. Wer nicht mehr als 1000 Euro für ein Kleid ausgeben will, das exakt an nur einem Tag getragen wird, findet bei dem drittgrößte Online-Bekleidungshändler im Vereinigten Königreich ein Schnäppchen für 22 britische Pfund, rund 25 Euro. Ein weiteres Modell ist für 50 Pfund zu haben, knapp 60 Euro, und das Repertoire soll noch weiter ausgebaut werden.

Die große Frage lautet: Wird das angenommen?

Auch der Bräutigam kann den feinen Smoking durch eine Billigversion ersetzen, bei der er für einen schwarzen Anzug mit Fischgrätmuster und passender Weste mit knapp 135 Euro dabei ist. Eine feierliche pastelfarbene Krawatte mit Paisleymuster in Hellbau ist sogar gerade im Angebot und kostet statt 5,75 Euro aktuell nur 2,88 Euro. Dass ihr festlicher Schimmer nicht auf der Arbeit eines Seidenspinners basiert, mag Tierschützer freuen, das Produkt ist aus Polyester. Schwarze Lederschuhe sind ebenfalls erhältlich.

Wenn die Zahlen nicht lügen, sind in den vergangenen 48 Stunden immerhin schon fünf Brautkleider von der teureren Version bestellt worden und von dem günstigen Modell befinden sich bereits 22 in den Einkaufskörben interessierter Menschen. Es gehört natürlich eine Portion Mut dazu, an einem so aufregenden Tag in ein Brautkleid aus 100 Prozent Polyester zu schlüpfen, denn daraus bestehen beide. Auch die Anzüge für den Bräutigam enthalten hohe Anteile des Kunststoffs, in dem man so schnell schwitzt. Gut beraten ist daher, wer vor dem Gang zum Altar ein Antitranspirant verwendet.