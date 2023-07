von Eugen Epp Christin Jedamzik und ihr Hund Bantu sind unzertrennlich – und haben das offiziell besiegelt. An ihrem Geburtstag wurde die Hundebesitzerin mit einer Hochzeitsfeier überrascht.

Die Bindungen zwischen Menschen und ihren Haustieren sind oft sehr eng, mitunter sogar familiär. Aber sein Haustier heiraten? Auf diese Idee würden wohl nur wenige Besitzer:innen kommen. Doch Christin Jedamzik hat genau das getan.

Im Tierheim Oldenburg gab es eine große Trauzeremonie für sie und ihren Hund Batu, die von einer echten Standesbeamten geleitet wurde. Jedamzik und Batu hatten sich im Tierheim kennengelernt, daraus wurde eine innige Beziehung. Und das Frauchen hatte keine Ahnung von der Hochzeit: Das Tierheim hatte diese Überraschung organisiert. An ihrem Geburtstag wurde sie unter einem Vorwand in die Einrichtung gelockt. "Ich habe eher mit einem Essen gerechnet, und dann wurde ich von der befreundeten Standesbeamtin abgeholt", erzählte sie RTL.

Frau heiratet Hund – mit Brautkleid und Hochzeitstorte

Ein Brautkleid lag schon bereit, außerdem gab es einen Altar, Programmbeiträge, eine Hochzeitstorte – eben alles, was zu einer Hochzeit dazugehört. Auch Jedamziks Eltern aus der Nähe von Lübeck waren eigens angereist, der Vater führte sie zum Altar. Die 27-Jährige sei eben die "gefühlte Ehefrau" von Bantu, die Hochzeit sei da nur der "letzte finale Schritt" gewesen, schrieb das Tierheim auf Facebook.

Hund und Frauchen hatten sich in dem Heim kennengelernt. Zuvor hatte Bantu eine schwere Zeit zu durchleben, wie das Tierheim berichtete: Zehn Jahre lang durfte kein Fremder ihn berühren. Erst als Jedamzik vor fünf Jahren begann, mit ihm Gassi zu gehen, taute er auf. "Du so: Herzchen in den Augen. Sie so: Herz auf, Bantu rein, Tür zu, Tür abgeschlossen und noch ein Sicherheitsschloss davor", beschreibt das Tierheim die Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden. Nach einigen Gassi-Touren durfte Bantu auch bei Jedamzik übernachten, mittlerweile sind die beiden unzertrennlich. "Das hat sich zu einer großen Liebe entwickelt", schwärmt Christin Jedamzik – eine Liebe, die nun auch offiziell besiegelt ist.

Quellen: Tierheim Oldenburg auf Facebook / RTL