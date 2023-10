Über Geld spricht man nicht? Influencerin Sofia Franklyn doch. Sie will gleich beim ersten Date über das Vermögen des Mannes Bescheid wissen – und findet das "nicht komisch".

Geld ist ein Thema, das oft lieber ausgespart wird – bei oberflächlichen Bekanntschaften sowieso, aber auch in Freundschaften und sogar unter Partnern. Also definitiv kein gutes Gesprächsthema für ein erstes Date, sollte man meinen. Die Influencerin Sofia Franklyn sieht das allerdings ganz anders.

Die New Yorkerin scheut nämlich auch beim ersten Treffen nicht vor vermeintlich verfänglichen Themen zurück. Stattdessen spricht sie sofort Klartext, erzählte die 30-Jährige (mehr als 300.000 Follower auf TikTok) in ihrem Podcast. "Ich mache keine Witze: Ich habe die letzten drei Typen, die ich gedatet habe, beim ersten Date nach ihrem Kontostand gefragt", sagte sie. Das fände sie "nicht komisch", beteuert Franklyn.

Thema Geld beim Dating: "Will nur einen reichen Mann"

Auf die Frage ihres Co-Hosts, warum sie das tue, erklärte die Influencerin ganz unumwunden ihre Absichten dahinter: "Weil ich nur einen reichen Mann daten will, der Geld hat." Mit der Frage nach dem Kontostand wolle sie schnell herausfinden, ob sie und der Mann "auf dem gleichen Level" seien oder ob sie ihre Zeit verschwende. "Ich habe einen Job, ich bin sehr erfolgreich. Ich habe jedes verdammte Recht dazu", so Franklyn.

Persönlichkeit oder Charakter scheinen für sie eher eine nachgeordnete Rolle zu spielen. Doch was ist, wenn das Date die sensiblen Informationen nicht so einfach beim ersten Treffen rausgeben möchte? Das ist noch kein Ausschlusskriterium, erklärt Franklyn, macht aber auch klar: "Ich würde auf ein zweites oder drittes Date gehen, aber irgendwann muss ich es wissen." Seitdem wird kontrovers über ihre Dating-Prinzipien diskutiert. Was für die Influencerin völlig nachvollziehbar scheint, können viele ihrer Follower nicht verstehen. "Selbst wenn ich 100 Millionen hätte, wäre ich nach fünf Sekunden weg, wenn mir jemand so eine Frage stellt", kommentierte ein User ihre Aussagen.

Quellen: Sofia Franklyn auf TikTok / Podcast "Sofia with a F"

