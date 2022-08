Obwohl Janna attraktiv und intelligent ist und regelmäßig datet, hat es mit ihr und den Männern bisher nicht geklappt. Woran könnte es hängen?

Hallo Frau Dr. Peirano,

ich bin eine weibliche, 35-jährige Jungfrau und obwohl ich seit fünf Jahren regelmäßig date (spazieren gehen, Kaffee trinken, Treffen in einer Bar, tanzen), war der Richtige noch nicht dabei, bzw. hat es bis jetzt nicht geklappt. Ich bin attraktiv, intelligent und manchmal auch ziemlich witzig. Trotzdem hatte ich noch nie einen Freund, habe noch nie einen Mann geküsst, gestreichelt oder ähnliches. Aber ich bin nicht asexuell, denn die Sehnsucht war und ist weiterhin da..

Zusätzliche Infos:

Ich hatte keine einfache Jugend (psychische Probleme, aber keine Gewalt oder körperliches Vergehen erlebt) und war in meinen Zwanzigern noch recht kindlich/unsicher/ziellos

Mittlerweile stehe ich mit beiden Beinen im Leben und mag mich so wie ich bin

Ich habe ein geregeltes Einkommen

Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern/Geschwistern

Ich habe eine beste Freundin, zwei bis gute Freunde, aber das war's auch schon

Meine Dates lerne ich hauptsächlich über Dating Apps wie Bumble und Badoo kennen

Ich befriedige mich regelmäßig selber

Also meine Frage an Sie: Was mache ich falsch? Oder was sollte ich Ihrer Meinung nach tun? Meine große Angst ist, dass ich mit 60 immer noch Jungfrau bin, und man wird ja nicht jünger oder schöner...

Freundliche Grüße

Janna G.

Liebe Janna G.,

möchten Sie wissen, was mein erster Impuls war, Ihnen zu antworten? Ich schicke voraus, dass der Versuch unter Umständen auch einfach vorschnell und quasi aus der Hüfte geschossen ist. Aber ich schlage es jetzt einfach vor, und Sie denken sich das in Ruhe zu Ende.

Sie sagen, dass Sie nach dem Richtigen suchen. Vielleicht liegt genau hier das Problem. Wie wäre es, wenn Sie erstmal Erfahrungen mit Küssen, körperlicher Nähe und ggf. auch Sex machen, ohne dass er insgesamt der Richtige für Ihr Leben sein muss?

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Wer hohe Erwartungen hat, kann auch sehr enttäuscht werden. Eine Bekannte von mir war mit 43 noch Jungfrau und hatte sehr hohe Ansprüche an ihren zukünftigen Partner. Sie verliebte sich dann und wagte sich, mit ihm Sex zu haben. Kurz darauf verliess er sie wegen einer anderen. Das war sehr verletzend für sie, insbesondere weil die Messlatte nach all den Jahren so hoch hing. Eigentlich ist es ja in unserer Kultur üblich, dass man in der Pubertät viele Falsche küsst (und küssen darf) und sich dann langsam orientiert, was man eigentlich will. Ich erwähne hier mal Settings wie Engtanzparties, die ersten Disko-Besuche oder Flaschendrehen mit Küssen, bei der man alle Jungs/Mädchen aus dem eigenen Jahrgang (oder besser noch: zwei Stufen drüber) küsst, anfasst, riecht, streichelt…

Wie wäre es, wenn Sie sich einen Ruck geben und sich überlegen, wer jetzt für die ersten sexuellen Erfahrungen passend wäre? Zum Beispiel: Attraktiv, charmant, körperlich angenehm, sexy, respektvoll, was ihre Grenzen betrifft und psychisch gesund? Und vielleicht auch darauf achten, dass es niemand ist, bei dem Sie Gefahr laufen, sich zu verlieben. Sondern einfach ein guter Liebhaber. Und natürlich jemand, der damit einverstanden ist, ein Liebhaber zu sein und dem Sie nichts vormachen.

Ich kann mir vorstellen, dass es Sie deutlich entspannt, wenn Sie erste erotische und sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Die Frage ist nur: Können Sie sich das selbst erlauben? Oder melden sich da Ängste oder moralische Bedenken? Und wenn ja: Wem gehören die Stimmen, die Sie da hören? Waren bestimmte Angehörige sehr streng oder haben Sie eine religiöse Erziehung gehabt, die da bestimmte Verbote ausgesprochen hat?

Sie werden diese Fragen und Gefühle ganz schnell auf dem Tisch haben, wenn Sie sich einen Schritt weiter aus der Komfortzone wagen. Und noch ein paar Anregungen, wo Sie eventuell passende Männer finden können: auf Tanzveranstaltungen (Biodanza, Salsa, Swing - da können Sie auch herausfinden, ob Sie körperlich harmonieren). Es gibt Kuschelparties, bei denen man sich umarmt und kuschelt, teils auch unter therapeutischer Leitung. Nicht selten entsteht da mehr.

Herzliche Grüße

Julia Peirano