Obwohl sich Katja und ihr Freund noch nicht lange kennen, sind sie sehr vertraut miteinander. Doch beim bisher einzigen Versuch, miteinander intim zu werden, konnte er nicht. Wie soll sie damit umgehen?

Liebe Frau Peirano,

ich habe vor drei Monaten einen Mann kennengelernt. Wir beide haben lange Beziehungen hinter uns. Er hat lange unter der Trennung gelitten.

Alles schien perfekt. Wir waren sofort sehr vertraut, konnten über alles reden. Er küsst mich innig und ist zärtlich. Er sagt auch, dass er mich sehr lieb hat.

Aber beim ersten Sex hatte er keine Erektion. Er sagte, das sei nur bei mir so und deshalb würde in einer eventuellen festen Beziehung nichts im Bett passieren. Er kann nicht erklären, warum das so ist. Er sagt, er will mich auf keinen Fall verlieren und ist auch sichtlich sehr traurig, wenn ich ihm sage, dass das Ganze wohl dann keinen Sinn hat und es besser ist, wenn wir uns nicht mehr sehen.

Ich weiß nicht, woran ich bin und ob es Sinn hat, an der Beziehung fest zu halten. Ich weiß nicht, ob ich bei ihm zu einer platonischen Beziehung fähig bin, da ich die bisherigen Zärtlichkeiten schön fand. Die würde er auch beibehalten wollen, was ich auch nicht verstehe.

Viele Grüße

Katja G.

Liebe Katja G.,

ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt von Ihrer Geschichte und hätte erst einmal einige Fragen, um es besser zu verstehen.

Sie schreiben, dass Sie am Anfang sofort das Gefühl von Vertrautheit mit diesem Mann hatten und über alles reden konnten. Nun gab es eine für Ihre weitere Beziehung recht sensible Situation: den ersten Sex. Anscheinend hat der erste Sex nicht "funktioniert". Er bekam keine Erektion. Das kommt recht häufig vor. Man ist beim ersten Mal mit einem neuen Partner nun einmal aufgeregt, insbesondere, wenn einem die andere Person wichtig ist.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Aber warum haben Sie es denn nicht einfach wieder miteinander probiert? Es klingt so, als wenn dieser Mann sofort und rigoros aufgegeben hat. Kann es sein, dass nicht nur ich verwirrt bin, sondern dass Sie auch verwirrt waren oder es noch sind?

Eigentlich wäre es ja partnerschaftlich, gerade in einer solchen Situation, wo der Sex nicht klappt und möglicherweise Unsicherheiten und Peinlichkeiten auftauchen, zusammen zu halten und einander ein gutes Gefühl zu geben.

Der Mann könnte sagen, dass er aufgeregt ist und er könnte die Frau zärtlich weiter streicheln oder ihr sagen, was er gerade angenehm findet. Die Frau könnte dem Mann das Gefühl geben, dass es kein Drama ist – und beide könnten sich miteinander entspannen und es später wieder versuchen.

Wie haben Sie sich denn gefühlt, als dieser Mann Ihnen sagte, dass es nur bei Ihnen nicht funktionieren würde? Aus meiner Erfahrung öffnet so eine Aussage einen riesigen Raum für Selbstzweifel und Spekulationen. Warum begehrt er mich nicht? Begehrt er dann andere mehr (mit denen allen klappt es ja immer)? Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich sehr ungenügend gefühlt haben. Und natürlich liegt es nicht an der Frau, ob der Mann eine Erektion bekommt, sondern an seinem Umgang mit seinem Körper, an seinen Gedanken und Fantasien, an seiner Aufregung-

Warum haben Sie denn nach dieser Situation nicht offen miteinander geredet über die Ursachen/ über die Situation/ über Lösungsversuche? Gerade ganz am Anfang ist es ja wichtig, Vertrauen aufzubauen, und das gelingt am besten, wenn mal etwas nicht klappt.

Manchmal neigt man am Anfang einer Beziehung dazu, sich alles schön zu reden und schwierige Beobachtungen besser nicht wahrzunehmen.

Ich bin jetzt etwas unbequem und frage genauer nach, ob die Gesprächsebene zwischen Ihnen beiden doch nicht so tief ist, wie Sie es gerne hätten.

Denn er verschweigt Ihnen den Grund, warum es nicht geklappt hat (z.B. musste noch an seine Ex-Freundin denken/ hatte Angst, sich einzulassen) und er hat Ihnen nicht gesagt, warum er Ihnen beiden keine Chance gibt. Hier könnte es auf seiner Seiten ein Geheimnis geben, dass er Ihnen nicht verrät (z.B. seine sexuellen Vorlieben).

Mit was für einem Gefühl erinnern Sie sich denn an die erste sexuelle Situation mit ihm? Ist da so etwas wie Scham, Trauer darüber, abgelehnt zu werden, Beklemmung - vielleicht auf körperlicher Ebene ein Ziehen im Bauch, ein Drücken in der Brust? Nehmen Sie doch diese Gefühle einmal intensiv war, auch wenn es möglicherweise unangenehm ist.

Das hilft Ihnen bestimmt auch, sich selbst die Frage zu beantworten, ob sie mit einer platonischen Beziehung einverstanden wären.

Eine platonische Beziehung zu führen, beinhaltet ja auch, dass es für einen kein Problem ist, wenn der platonische Freund eine neue Partnerin hat oder einem davon erzählt, wie er andere Frauen kennenlernt und mit ihnen Sex hat.

Mal Hand aufs Herz: Können Sie sich vorstellen? Insbesondere, wenn Sie weiterhin Zärtlichkeiten haben, wie er sich das wünscht?

Oder haben Sie eigentlich noch zu viel der Verletzung und Zurückweisung zu tun, dass er Sie nicht als seine Partnerin sieht?

Herzliche Grüße

Julia Peirano