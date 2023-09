Die 19-jährige Sabrina Steckt in einer Zwickmühle: Mit einem Auslandsstipendium in der Tasche könnte sie ihr Wunschfach studieren. Doch die kleinen Geschwister wären dann allein mit ihrer unzuverlässigen Mutter.

Liebe Frau Peirano,

ich bin 19 und habe vor einem Jahr Abitur gemacht, mit sehr guten Noten. Ich habe dann ein Praktikum gemacht und ein Stipendium für England bekommen, wo ich an einer sehr renommierten Universität studieren könnte. Zwei Freundinnen von mir leben dort. Eigentlich mein Traum. Wir wohnen übrigens in Brandenburg auf dem Land und die nächste Universitätsstadt (Berlin) ist 2,5 Stunden entfernt und bietet meinen bevorzugten Studiengang nicht an.

Doch mein Problem ist meine Familie. Meine Mutter ist seit mindestens 10 Jahren schwere Alkoholikerin, mein Vater hat uns verlassen als ich 8 war und kümmert sich nicht. Meine Geschwister (Zwillinge Dennis und Jaqueline, 10 Jahre alt) haben einen unbekannten Papa (Kneipenbekanntschaft). Unsere Mutter trinkt schon morgens, liegt tagelang auf dem Sofa und schläft sich aus, hat Wutausbrüche und schreit uns an oder wirft mit Geschirr um sich. Sie kann in keinem Job lange bleiben und so leben wir von Bürgergeld. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Ich gehe deshalb bei einer reichen Familie babysitten und kann so den Zwillingen Taschengeld geben oder mal was schenken. Den Haushalt habe ich übernommen, sie kocht nicht und geht selten einkaufen. Manchmal trinkt sie für ein paar Wochen nicht und dann bemüht sie sich, ist aber trotzdem unzuverlässig und weiß auch nicht viel über unser Leben. Oder sie wäscht unsere gesamte Wäsche als Kochwäsche und ruiniert alles, lässt Essen anbrennen und kauft chaotische Dinge ein, die wir nicht mögen.

Sie ist oft in Kneipen, wo ich sie dann suche und nach Hause bringe, und sie bringt auch öfter einen Mann mit nach Hause (in der Regel auch einen Trinker). Dann läuft es eine Weile ganz gut, weil sie happy ist. Sie räumt auf, kocht und kauft ein und sie pflegt sich. Meistens gibt es irgendwann Streitigkeiten mit dem Mann, vielleicht sogar eine Prügelei, und dann ist die Sache beendet. Die Männer sind wirklich ekelhaft und ich hasse es, wenn sie bei uns zu Hause vor dem Fernseher hocken.

Ich habe ihr oft genug gesagt, dass sie einen Entzug machen soll, aber sie will nicht und wird sauer, wenn man das Thema nur anspricht.

Ich habe ein so schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke, Dennis und Jackie zurückzulassen und nach England zu gehen. Die kommen unter die Räder! Dennis spielt ein bisschen den Coolen und tut so, als sei ihm alles egal. Er ist viel im Sportverein und bei seinen Freunden (und den Familien seiner Freunde). Aber Jackie ist sehr sensibel und nicht so gut in der Schule. Ich helfe ihr bei den Hausaufgaben oder kümmere mich darum, dass sie zur Hausaufgabenbetreuung in der Schule bleiben kann. Wenn ich weg bin, würde sie wahrscheinlich in der Schule völlig abgehängt werden. Und sie hat kaum Freundinnen, weil sie so still ist.

Ich überlege die ganze Zeit, ob ich gehen soll oder nicht. Aber wer passt dann zu Hause auf? Unsere Mutter ist komplett feindlich gegenüber dem Jugendamt und Therapeuten eingestellt, das käme gar nicht infrage.

Wie sehen Sie das?

Viele Grüße

Sabrina F.

Liebe Sabrina F.,

als ich Ihre Zuschrift gelesen habe, schwankte ich zwischen Bewunderung und Mitgefühl. Die Bewunderung betrifft Ihre emotionale Reife, Ihr Verantwortungsgefühl für die Zwillinge und Ihre Weitsicht. Sie haben sich für Ihr Alter schon sehr viel um andere gekümmert und haben Sorgen, die eigentlich nicht die Sorgen einer Schwester sein sollten, sondern die einer Mutter oder eines Vaters! Dass Sie sich trotzdem so stark dafür interessieren und einsetzen, wie es Ihren kleinen Geschwistern geht, finde ich sehr beachtlich! Sie haben wirklich Empathie und das Herz am rechten Fleck!

Und Mitgefühl empfinde ich, weil Sie durch die familiäre Belastung, die Sie tragen, Ihre Jugend ein Stück weit verpasst haben und vielleicht auch weiterhin verpassen werden. Jugendlich sein heißt in unserer Gesellschaft und zu unserer Zeit: sich ausprobieren dürfen, egoistisch sein und in erster Linie nur an sich selbst denken, viel Zeit für Sport, Musik, Hobbys haben, unbeschwert sein, flirten und Beziehungserfahrung sammeln, Fehler machen dürfen mit dem Wissen, dass die Eltern es irgendwie ausbügeln, feiern gehen, viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Kurzum: sich selbst finden.

Wie viel von dem haben Sie trotz der guten Leistungen in der Schule, trotz Ihres Jobs nebenbei und trotz dem Einsatz in Ihrer Familie erleben dürfen und wie fühlt sich das an, wenn Sie daran denken? Sind Sie traurig und wehmütig, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Zeit für die Zwillinge sehr gut investiert haben?

Die Münze hat zwei Seiten, und die Erfahrung, die Sie in Ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben, hat Sie bereits sehr geprägt. Sie haben mit Ihrer Mutter quasi die Rollen getauscht. Ihre Mutter liegt im Bett und trinkt, sie zieht durch die Kneipen, wählt unpassende Männer aus und macht nichts im Haushalt, weil sie "keinen Bock" darauf hat. Wenn man die Beschreibung hört, würde man hier eher an eine 16-Jährige denken, kurz mit den Augen rollen und vermuten: "Ja, das liegt an der Pubertät. Die wird irgendwann noch vernünftig." Aber Ihre Mutter ist nicht in dem Sinn erwachsen geworden, dass Sie Verantwortung für sich und Ihre Kinder übernimmt. Und so wie es typisch ist für die ältesten Kinder (oder das älteste Mädchen) in einer Familie mit einer alleinerziehenden, alkoholkranken Mutter, haben Sie die Verantwortung übernommen, so gut Sie können.

Das wichtigste wäre, diesen Rollentausch wirklich zu verstehen und zu bearbeiten, am besten in einer Therapie. Denn das Risiko ist hoch, dass Sie aus diesem erlernten Muster, sich zu kümmern, nicht herauskommen und sich eventuell auch irgendwann einen Partner suchen, der nicht erwachsen ist und keine Verantwortung übernimmt. Und dann haben Sie auf einmal Ihre Mutter, Ihre kleinen Geschwister, für die Sie immer die Mama bleiben werden UND einen Partner, um den Sie sich kümmern müssen. Und eventuell noch eigene Kinder, die dann natürlich das Recht haben, dass Sie sich um sie kümmern (aber einen Vater hätten, der das nicht tut). Und dann ist ein Burn-out oder ein Zusammenbruch nicht weit.

Ich würde Ihnen empfehlen, sich möglichst bald therapeutische Unterstützung zu holen, um sich und Ihre Rolle in der Familie zu reflektieren und Lösungen zu finden. Eines ist klar: Es gibt keine einfachen Lösungen, weil die Situation nicht einfach ist.

Gucken wir uns mal den schwarzen und den weißen Pol dieser Entscheidung an. Schwarz wäre zum Beispiel, wenn ich Ihnen raten würde: "Denken Sie an sich und gehen Sie nach England! Ihre Geschwister sind nicht Ihre Kinder, und Sie haben nichts damit zu tun, wie es denen geht."

Das klingt vor dem Hintergrund Ihrer Familiensituation und der Beziehung, die Sie zu den Kindern haben, sehr krass und egoistisch und würde Ihnen wahrscheinlich große Schuldgefühle bereiten! Und es hört sich auch so an, als wenn Ihre Geschwister unter dieser Lösung extrem leiden würden, sowohl schulisch als auch sozial, emotional und gesundheitlich.

Weiß wäre folgender Rat: "Sie können doch nicht einfach weggehen. In einer Familie muss man füreinander da sein und Ihre Geschwister und Ihre Mutter brauchen Sie." Ich kenne viele Patientinnen, die so eine ähnliche Botschaft mitbekommen haben, und das war eine schwere Last, die oft zu Depressionen und Erschöpfung geführt hat.

Wichtig ist, dass Sie eine Lösung erarbeiten, die für Sie gangbar ist und mit der Sie sich gut fühlen. Und da Sie ein verantwortungsbewusster, liebevoller Mensch sind, der auf der anderen Seite aber auch ambitioniert ist und gerne studieren möchte, wird das nicht einfach sein! Selbst mit einer Uni, die mindestens 2,5 Stunden entfernt ist, können Sie auch nicht pendeln. Aus meiner Sicht brauchen Sie, weil Sie es nie hatten, eine erwachsene, verantwortungsbewusste Person an Ihrer Seite, die Ihnen hilft, sich um sich zu kümmern und eine Lösung zu finden. Eine gute Therapeutin, zu der Sie Vertrauen haben, wäre die Richtige! Und zusätzlich könnte eine Mitarbeiterin vom Jugendamt Ihnen Wege aufzeigen, wie man Ihre Geschwister unterstützen könnte. An der Stelle würde ich es so sehen, dass Sie sich über die Abneigung Ihrer Mutter gegenüber dem Jugendamt hinwegsetzen dürfen. Denn Sie tragen ja die Verantwortung, die eigentlich Ihre Mutter tragen sollte, und da brauchen Sie Hilfe!

Für manche Kinder ist es eine Lösung, wenn sie in eine Wohngruppe oder in ein Internat gehen, wo sich um sie gekümmert wird. Ich kenne Kinder, die davon sehr profitiert haben. Und die Zwillinge sind zu zweit und hätten einander, auch wenn sie sehr unterschiedlich klingen. Aber das ist nur ein Denkansatz und keine schnelle Lösung.

Übrigens habe ich vor einiger Zeit einen Roman über eine junge Frau gelesen, die ein recht ähnliches Schicksal hat wie Sie. Vielleicht interessiert es Sie, dieses Buch zu lesen (ich finde es wunderschön): "22 Bahnen" von "Caroline Wahl.

Herzliche Grüße und alles Gute für Sie

Julia Peirano

