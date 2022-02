Sie hatten geflirtet und Spaß gehabt. Doch als Ulrike ihrem Crush ihre Liebe gestand, wollte der nur befreundet sein. Das wäre an sich kein Problem – wenn er sich denn wie ein Freund benehmen würde.

Liebe Frau Peirano,

ich (42) bin kürzlich ziemlich tief ins kalte Wasser gefallen, als ich meinem Crush meine Liebe gestanden habe, und er mich nur als gute Freundin sieht. Nun gut, das passiert, und auch wenn es natürlich weh tut. Zumal doch sehr eindeutige Signale von ihm kamen, was auch im Freundeskreis bestätigt wurde. Aber ich bin ein Stehauf-Männchen und blicke nach vorne.

Da er mir noch Geld schuldet, habe ich ihm bereits mehrmals per WhatsApp gebeten, mir das Geld zu überweisen. Die Nachrichten waren höflich, aber bestimmt. Allerdings ignoriert er meine Nachrichten völlig. Bei Geld hört die Freundschaft natürlich auf. Was kann ich tun, um an mein Geld zu kommen? Das ist mir wichtig, es geht nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dieses Kapitel friedlich zu schließen (dies habe ich ihm auch geschrieben).

Ich weiß, dass er (35) bislang erst wenige kurze Beziehungen hatte, im Gegensatz zu mir (längste Beziehung über 20 Jahre). Trotzdem kann man von einem 35-jährigen erwarten, sich korrekt zu verhalten.

Viele Grüße,

Ulrike T.

Liebe Ulrike T.,

es macht auf mich den Eindruck, als wenn besagter Mann ganz gerne Spielchen spielt, die keine gemeinsamen Spielchen sind, sondern nur für ihn gut sind. Ich komme darauf, weil er anscheinend mit Ihnen geflirtet hat, obwohl er nichts weiter von Ihnen wollte - und obwohl Sie für ihn Gefühle hatten.

Gegen einen Flirt ist nichts einzuwenden, aber er sollte beiden Spaß machen und dabei sollte beiden klar sein, dass es eben nur eine Spielerei ist und nichts weiter. So ein bisschen italienisches Lebensgefühl, wo jeder mit jedem scherzt und flirtet, ohne dass es eine Bedeutung hätte. Aber es ist aus meiner Sicht unfair, mit jemandem zu flirten, der ernsthaft verliebt ist und sich Hoffnungen macht.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Noch schwieriger ist es, dass er auch beim Thema Geld unfair und egoistisch handelt. Er ignoriert Ihre Nachrichten einfach, anstatt mit Ihnen darüber zu sprechen, wann und wie er Ihnen das Geld zurück zahlt. Was war denn vereinbart? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich von ihm ausgenutzt fühlen, dass er Ihre Gefühle für ihn dazu verwendet hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Damit Sie Ihr angeknackstes Selbstwertgefühl wieder stabilisieren, würde ich Ihnen auch empfehlen, in puncto Rückzahlung der Schulden (und dann wahrscheinlich auch Abbruch des Kontaktes - da er sich nicht verhält wie ein Freund) sehr klar und deutlich aufzutreten. Es wäre für Ihr Selbstwertgefühl gut, wenn Sie sich wehren und für Ihre eigenen Interessen einsetzen und dabei auch aufs Ganze gehen.

Ich gehe davon aus, dass Sie keine schriftliche Vereinbarung über das geschuldete Geld haben. Das ist bei größeren Beträgen immer zu empfehlen, doch wahrscheinlich hier zu spät. Sie haben also leider keine rechtliche Handhabe gegen ihn. Oft helfen jedoch emotionale oder soziale Druckmittel. Überlegen Sie sich doch noch einmal genau, wer in Ihrem (anscheinend gemeinsamen) Freundeskreis oder im sozialen Umfeld Ihres "Freundes" einen gewissen Einfluss auf ihn hat. Entweder die Eltern, oder der Chef, oder Menschen, die er beeindrucken will.

Sie könnten die Situation eskalieren und Ihren "Freund" fragen, wie er es fände, wenn Sie seinen Eltern/seinem Chef/ allen Freunden von seiner Reaktion auf die Schulden erzählen würden und ihm ein Ultimatum setzen. Oder Sie überspringen diesen Schritt, wenn es Ihnen schon zu bunt geworden ist, und gehen gleich zu seinen Eltern/seinem Chef/ allen Freunden. Hören Sie dabei mal auf Ihr eigenes Rachebedürfnis. Auch das ist manchmal ganz gesund, nachdem man geärgert worden ist!

Eine Bekannte von mir hat schon viele unbezahlte Rechnungen erfolgreich auf diese Art eingetrieben: Einmal rief sie in der Kanzlei der Schuldnerin an und erzählte von den Schulden, einmal besuchte sie die Mutter eines Kunden im Altersheim (wo er angeblich gemeldet war) und einmal drohte sie damit, in den Schicki-Micki-Kreisen, in denen eine angeblich wohlhabende (aber de facto bankrotte) Frau sich bewegte, von den Schulden zu erzählen. In allen drei Fällen hatte sie das Geld innerhalb weniger Tage auf dem Konto, und sie hat das Gefühl, sich wehren zu können.

Das ist wahrscheinlich der viel wichtiger Punkt als das Geld: Sich selbst zu zeigen, dass Sie Grenzen setzen können und dass man sie nicht einfach für dumm verkaufen kann.

Und mehr Vorsicht in Zukunft wäre sicher auch angebracht, wenn ich das bemerken darf.

Herzliche Grüße,

Julia Peirano