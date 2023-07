Mit 24 Jahren hat Ashok noch keine ernsthafte Annäherung an Frauen geschafft. Aber liegt es wirklich an seinen indischen Wurzeln, wie er vermutet?

Liebe Frau Peirano,

ich bin männlich, 24 Jahre alt, und immer noch Jungfrau. Ich wollte das Thema Dating in Angriff nehmen, doch so wirklich klappt das nicht. Ich lerne keine Frauen im Alltag oder Arbeit kennen, da sind nur Männer. Beim Ansprechen bekomme ich keine Nummern. Ich habe deshalb einen Freund um Rat gebeten, und er meinte, dass ich mit meinem Leben alleine glücklich sein sollte, mit mir zufrieden sein sollte und mich selbst als einen Freund sehen sollte. Dadurch hätte ich eine bessere Ausstrahlung und dann würde das mit dem Dating fast schon automatisch funktionieren.



Das hat mich zum Nachdenken gebracht, und ich merke selber, dass ich nicht immer nett zu mir bin, also mich nicht als Freund sehe, mich körperlich abstoße und deshalb nicht zufrieden bin. Um mich körperlich anzunehmen, kann ich Sport machen, das sollte kein Problem sein, doch wie kann ich mich selbst als Freund sehen? Ich habe leider ein geringes Selbstwertgefühl.

In der Kindheit wurde ich oft von meinen Eltern kritisiert, vor allem was die Schule angeht. Irgendwie denke ich mir, dass ich keine Chance bei Frauen habe, da noch nie etwas entstanden ist.

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, doch meine Eltern kommen aus Indien. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Frauen in Deutschland auf große Männer stehen, und vor allem auf Südländer. Ein Freund von mir ist Italiener und wird über Instagram von Frauen angeschrieben, oder von Frauen im echten Leben angesprochen. Das war bei mir noch nie der Fall, und bei Online-Plattformen hatte ich kaum Matches gehabt.



Das löst bei mir Wut und auch Eifersucht aus. Ich denke mir dann öfters, wenn meine Eltern keine Inder wären, sondern Spanier, wäre mein Leben deutlich leichter, was Frauen angeht (da Spanier immer super sexy für Frauen sind), und ich eine leichtere Kindheit gehabt hätte und somit auch keine Selbstwertprobleme hätte.



Meine Frage ist, sollte ich alleine glücklich sein, wie mein Freund sagte, und dann erst mit dem Dating probieren?

Wie kann ich mich als Freund sehen? Ich bin nicht gut mit Frauen, und denke, es liegt daran, dass ich Inder bin und Frauen Inder nicht attraktiv finden. Ich habe noch nie von einer Frau gehört, sie stehe auf Inder, sondern immer nur "Ich stehe auf

Südländer". Wie kann ich mich selbst akzeptieren, vor allem akzeptieren, dass ich Inder bin, sonst steht leider jede Frau auf Südländer.



Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen.

Viele Grüße

Ashok Z.



Lieber Ashok Z.,

ich finde es immer wieder interessant, manchmal auch traurig und oft skurril, was für Gründe Menschen finden, weshalb sie angeblich keinen Erfolg haben können.

Viele Menschen haben an ihrem eigenen Körper etwas auszusetzen, z.B. finden sie sich oder bestimmte Teile ihres Körpers zu dick oder andere Teile als zu klein. Daraus können Essstörungen entstehen, die versuchen, Selbstwertprobleme und zwischenmenschliche Probleme über harte Kontrolle und strenge Vorgaben beim Essen zu lösen. Doch das eigentliche Problem, nämlich das Selbstwertproblem, wird dadurch niemals gelöst.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Sie glauben fest an den Glaubenssatz: Ich finde keine Frau, weil Frauen Inder nicht mögen.

In der Verhaltentherapie hinterfragen wir Therapeut:innen bestimmte Glaubenssätze, um sie zu relativieren oder zu verändern. Es trifft sich gut, dass ich Patient:innen aus aller Welt habe, da ich Therapie auf Englisch anbiete und zudem zentral in St. Pauli sitze. Unter meinen Patient:innen sind auch mehrere Inder und Inderinnen, und da ich selbst einige Zeit in einem rein indischen Umfeld in Delhi gelebt habe, ist mir die indische Mentalität etwas vertraut, auch die Partnersuche.

Hier sind ein paar Denkanstöße für Sie:

Meine Beobachtung aus meiner Praxis ist, dass sich einige meiner indischen Patienten vor romantischen Angeboten von europäischen Frauen kaum retten konnten. Ein Bestandteil der Therapie war es, die richtigen Signale zu setzen, um Frauen keine falschen Hoffnungen zu machen. Wie können Sie sich das erklären, wenn Frauen angeblich keine indischen Männer mögen?

Natürlich gibt es in jedem Land sehr attraktive Menschen und weniger attraktive, aber glauben Sie wirklich fest daran, dass Spanier generell begehrter sind als Inder? Googeln Sie doch mal "attraktive indische Schauspieler" und machen sich selbst ein Bild. (Und für alle Leserinnen und Leser, die gerne schöne Menschen anschauen, ist das auch eine äußerst angenehme Aufgabe, natürlich rein aus Recherche-Zwecken…)

Was macht das mit Ihnen, dass Sie einen wichtigen Teil Ihrer Identität, nämlich Ihr Aussehen und Ihre Wurzeln, abwerten? Wie fühlt sich das an?

Was ist eigentlich mit indischen Frauen in Ihrem Weltbild? Haben Sie auch versucht, indische Frauen anzusprechen? Traditionell geprägte indische Frauen suchen häufig nicht nur einen indischen Partner, sondern möglichst noch einen Partner mit dem gleichen Hintergrund (Beruf, Religion, Beruf der Eltern, Herkunftsregion). Für einige meiner indischen Patientinnen wäre es undenkbar, einen westlichen Partner zu finden, auch weil ihre Eltern das so erwarten. Nur suchen die meisten indischen Frauen eine seriöse Partnerschaft und sind nicht für lockeres Dating zu haben oder geben ihre Telefonnummer keinem Fremden auf der Straße. Kennen Sie sich mit den Spielregeln aus? Wenn nicht, würde es vielleicht helfen, die andere Seite zu kennen? Und wäre es nicht auch eine Idee, langfristig auch Frauen anzusprechen, die indische Wurzeln haben und in Deutschland geboren wurden? Die können sich wahrscheinlich gut in Ihre Situation hinein fühlen.

Muss man eigentlich sehr attraktiv sein, um bei Frauen Erfolg zu haben? Wie wäre es, wenn Sie sich mal zwei Stunden in ein Café in einer Fußgängerzone setzen und Paare beobachten. Sie könnten dann die Attraktivität des Mannes einschätzen (hoch, mittel, gering) und eine Statistik darüber führen, wie viele Männer aus diesen Gruppen eine Freundin bzw. Frau haben. Was sagt es aus, wenn auch wenig attraktive Männer Partnerinnen gefunden haben?

Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben und die Übung durchgeführt haben, wäre es interessant, noch einmal zu beantworten, wie stark Sie von Ihrem Glaubenssatz überzeugt sind, dass indische Männer nicht attraktiv sind und nur attraktive (möglichst südländische) Männer eine Partnerin finden.

Ich denke, dass Ihr Freund Ihnen eine gute Antwort gegeben hat, als er meinte, dass Sie an Ihrem Selbstwertgefühl arbeiten sollten. Wer sich selbst wirklich mag und mit sich im Reinen ist, der wirkt auch auf andere Menschen anziehend. Und der körperlich noch so attraktivste Mensch kann einem schnell die Illusionen rauben, wenn er oder sie unzufrieden, gemein oder launisch ist (um nur ein paar Beispiele zu nennen).

Sie fragen mich, wie man sich selbst ein guter Freund wird. Sind Sie anderen Menschen eigentlich ein guter Freund oder gibt es jemanden in Ihrem Leben, zu dem Sie liebevoll und wertschätzend sind? Das könnte auch ein Kind sein, z.B. ein Geschwister oder ein Neffe. Wenn es einen solchen Menschen in Ihrem Leben gibt, zu dem Sie liebevoll sind, dann wissen Sie, wie es geht, ein guter Freund zu sein. Das wäre schon sehr wertvoll!

Stellen Sie sich diesen lieben Menschen doch bitte immer vor und beobachten Sie, wie Sie mit diesem Menschen umgehen. Wie sprechen Sie mit dem Freund bzw. dem Neffen? Wie viel Verständnis haben Sie, wenn der andere Probleme hat? Wie viel Ermunterung bringen Sie auf, um denjenigen zu unterstützen? Wie viel Zeit und liebevolle Aufmerksamkeit bringen Sie diesem Menschen entgegen?

Und genau das würden Sie auch mit sich machen. Und zwar täglich und ohne Ausnahmen. Sie stellen sich einen jüngeren Ashok vor, das innere Kind, der ständig an Ihrer Seite ist und für den Sie verantwortlich sind. Sie sorgen dafür, dass es gutes Essen, genug Schlaf und Ruhepausen gibt. Und Sie beraten den jüngeren Ashok dabei, wie er Freunde findet oder gut auf Mädchen wirkt.

Würden Sie ihm sagen, dass er keine Chance hat, weil er ein Inder ist und Inder nun einmal klein und unattraktiv sind (im Gegensatz zu Südländern)? Wahrscheinlich würden Sie das nicht tun. Dann tun Sie es bitte auch nicht mit sich selbst!!! Sagen Sie ihm nichts, was Sie Ihrem Freund oder Ihrem Neffen nicht sagen würden!

Vielleicht holen Sie sich auch Unterstützung dabei, fürsorglich und liebevoll mit Ihrem inneren Kind umzugehen, z.B. im Rahmen einer Therapie oder in Online-Seminaren. Wenn Sie häufiger lächeln, zufriedener und entspannter sind, ist das ein Zeichen für Fortschritt.

Und wahrscheinlich ist es auch eine kluge Idee Ihres Freundes, mit dem Dating zu warten, bis Sie sich mehr mit Ihrem inneren Kind angefreundet haben und zufriedener sind. Denn ansonsten wäre es die Aufgabe der neuen Partnerin, Ihnen viel Bestätigung und Liebe zu geben, und das würde die Partnerin überfordern.

Ich hoffe, dass Sie sich besser mit sich selbst anfreunden können und mit Ihrem inneren Kind zusammen herausfinden, welche Frau Ihnen beiden gefällt.

Wenn das Kind mitsprechen darf, treffen Sie auch eine bessere Wahl!

Und wahrscheinlich wird die betreffende Frau dann auch spüren, dass Sie sich ernsthaft für sie interessieren und positiver reagieren. Frauen reagieren in der Regel ablehnend, wenn sie den Eindruck haben, dass nicht sie gemeint sind, sondern dass es dem Mann primär darum geht, einen "Erfolg" zu landen (also zum Beispiel eine Telefonnummer oder ein Date zu bekommen).

Herzliche Grüße und alles Gute für Sie,

Julia Peirano