Marko ist jung, in einer frischen Beziehung - und hat eine Tochter mit seiner Ex-Freundin. Dass die mittlerweile in Russland lebt, macht seine Lage nicht leichter. Wie kann er seiner Tochter ein Vater sein und trotzdem die beiden Frauen nicht vor den Kopf stoßen?

Hallo Frau Peirano,

ich befinde mich in einer Situation, die mir über den Kopf gewachsen ist. Ich bin 21, Student, und seit Februar diesen Jahres Vater. Die Mutter des Kindes, Alexandra, ist eine russische Studentin (21), mit der ich 2019/2020 acht Monate zusammen war. Als wir uns schon getrennt hatten und sie wieder in Moskau war, schrieb sie mir, dass sie schwanger ist. All das mitten im Lockdown. Ich konnte nichts machen.

Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich schrieb ihr, dass ich ihr mit dem Kind helfen würde. Meinen eigenen Vater kenne ich nicht, er ist vor meiner Geburt gegangen und hat sich nicht gekümmert. Das will ich nicht wiederholen.

Ich war im Mai in Moskau und habe meine Tochter kennen gelernt und Alexandra geholfen. Allerdings gefiel mir die Situation nicht: Sie lebt bei ihrer Mutter und ihrer Tante, der Fernseher läuft die ganze Zeit, die Mutter raucht in der Wohnung, Hunde laufen hektisch herum, meine Tochter wird fast nie an die frische Luft gebracht.

Und was auch sehr schwierig ist: Alexandra akzeptiert nicht, dass unsere Beziehung vorbei ist. Sie redet davon, nach Deutschland zu kommen, zu heiraten (!!!) und das Kind gemeinsam aufzuziehen. Ich fühle mich viel zu jung dafür, jetzt schon in einer festen Beziehung zu sein, und sie ist auch nicht die Richtige. Wir hatten kaum Gemeinsamkeiten (außer der körperlichen Anziehung) - und wir hatten uns auch getrennt. Wäre da nicht unsere Tochter, hätten wir nichts mehr miteinander zu tun.

Und jetzt wird es noch schwieriger: Seit einiger Zeit bin ich einer Schulfreundin (Charlotte) von mir näher gekommen und seit April sind wir zusammen. Sie studiert in der gleichen Stadt wie ich, wir unternehmen viel und verstehen uns super. Es ist recht schnell wirklich ernst geworden. Charlotte ist allerdings überfordert damit, dass ich schon Vater bin, und sie ist misstrauisch, was Alexandra betrifft. Sie denkt, dass Alexandra irgendwann nach Deutschland kommt und versuchen wird, wieder mit mir zusammen zu sein. Charlotte fand es auch sehr schwer, als ich bei Alexandra in Moskau war, weil sie Angst hat, dass unsere Beziehung doch nicht zu Ende ist.

Mir steigt das alles über den Kopf und ich weiß nicht, wer mir da helfen kann. Alle sind irgendwie zu stark involviert und haben ihre eigene Meinung.

Ich hoffe, Sie können mir helfen.

Herzliche Grüße

Marko T.

Lieber Marko T.,

als ich Ihre Anfrage gelesen habe, habe ich mir erst einmal einen Tag Zeit (und einen langen Spaziergang) gegönnt, um in Ruhe darüber nachzudenken. Die Situation ist wirklich kompliziert, da so viele Menschen etwas von Ihnen dringend brauchen. Ihre Tochter braucht Sie als Vater, als Schutz und Gegenpol zu der etwas unsensibel anmutenden russischen Verwandtschaft.

Alexandra ist sehr jung Mutter geworden, dadurch in Abhängigkeit von Ihnen und Ihrer eigenen Mutter geraten - und ich kann mir gut vorstellen, dass auch sie sehr viel Hilfe und Unterstützung braucht. Sie bräuchte finanzielle Hilfe und eine faire Teilung der Kinderbetreuung, damit sie sich um ihre Studium kümmern kann. Sonst hat sie als alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung keine guten Chancen.

Charlotte möchte mit Ihnen eine Beziehung aufbauen, fühlt sich aber von Alexandras Existenz bedroht - was ja auch verständlich ist. Die Angst wird sicher noch davon geschürt, dass zwischen Alexandra und Ihnen eine starke körperliche Anziehung bestanden hat (und vielleicht noch vorhanden ist). Und es macht es nicht leichter, dass Sie und Alexandra sich in einem weit entfernten Land getroffen haben, ohne dass Charlotte Alexandra überhaupt kennt. Das lässt viel Raum für Ängste und Phantasien…

Und zwischen diesen ganzen Ansprüchen stehen Sie. Mit dem Wunsch, jung und unbeschwert zu sein. Mit Ihrem Wertesystem, dass Sie für Ihre Tochter da sein wollen - was ja auf die Entfernung und wahrscheinlich auch in Ihrer finanziellen Situation per se schon einmal schwierig ist! Und Sie haben eigene Pläne für Ihr Leben: Studieren, sich eine berufliche Existenz aufbauen, Beziehungen ausprobieren oder sie einigermaßen unbeschwert leben. So wie es eigentlich für die meisten 21-Jährigen in unserer Kultur üblich ist.

Hier kommt mir das Bild von einer zu kleinen Tischdecke in den Sinn: Zieht man sie nach links, schaut die rechte Tischhälfte hervor. Zieht man sie nach rechts, ist die rechte Tischseite blank. Wie man es auch dreht und zieht: Es reicht einfach nicht.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Wie wäre es, wenn Sie sich einmal vorstellen, wer alles an Ihnen zieht und etwas von Ihnen möchte - und mal nachzuspüren, wie es Ihnen damit geht? Kommen Gefühle der Bedrückung und Überforderung auf? Werden Sie ärgerlich - wenn ja: auf wen und warum? Oder geraten Sie vielleicht unter Stress und wollen sofort anfangen, etwas zu machen? Wenn ja: was? Nehmen Sie das einfach wahr und sagen Sie sich: Es ist ok, zu fühlen, was Sie fühlen. Was immer es auch ist (Und es wird wahrscheinlich noch viele "komplizierte" Gefühlsgemische in den nächsten Jahren geben").

Als nächstes würde ich Ihnen empfehlen, Prioritäten zu setzen. Da Sie ohne Vater aufgewachsen sind, sind Sie ja selbst damit vertraut, wie sich das anfühlt. Wie wäre es, wenn Sie mit anderen - jetzt erwachsenen Menschen - reden, die ohne Vater aufgewachsen sind und versuchen, herauszuarbeiten, was ihnen am meisten gefehlt hat? Suchen Sie sich dann auch Gesprächspartner, deren Eltern von früh an getrennt waren, aber die Kontakt zu ihrem Vater hatten. Wie haben sie den Kontakt erlebt? Was haben die getrennt lebenden Väter möglicherweise verbockt? Was war hilfreich?

Ich habe in meiner Praxis auch ähnliche Geschichten gehört, und aus meiner Sicht war es immer für die Kinder gut, wenn sie dem Vater wichtig waren und es regelmäßige gemeinsame Zeiten gab. Die Väter hingegen, die untergetaucht sind, nicht erreichbar waren oder dem Kind das Gefühl gegeben haben, nicht willkommen zu sein (zum Beispiel, weil er "neue" Kinder und eine "neue" Frau hatte), haben sehr viel Schmerzen verursacht.

Machen Sie sich doch erstmal selbst ein Bild und überlegen Sie sich, was Sie Ihrer Tochter zuverlässig geben wollen.

Aus meiner Sicht sind derzeit zwei Faktoren besonders kompliziert:

Die räumliche Trennung, die es schwer macht, für Sie eine Bindung zu Ihrer Tochter aufzubauen. Säuglinge und Kleinkinder bauen Bindung über Körperkontakt, gemeinsames Spiel und Versorgung auf. Sie sind noch nicht in der Lage, sogenannte Objektkonstanz aufzubauen, also zu wissen, dass jemand auch existiert, wenn er nicht zu sehen ist. Alexandras Absichten, mit Ihnen eine Liebesbeziehung zu haben - anstatt zu akzeptieren, dass Sie mit ihr eine Elternbeziehung haben.

Möglicherweise könnten Sie von Anfang an Gespräche am runden Tisch führen - und sei es per Videokonferenz online -, so dass Alexandra nicht nur von Charlottes Existenz weiß, sondern auch mit ihr gemeinsam über Spielregeln des Zusammenlebens sprechen müsste. Dann könnten Sie eine sogenannte Task Force - also eine Arbeitsgruppe gründen, in der möglicherweise auch Ihre Mutter, weitere Verwandte, Alexandras Mutter und andere Freunde, die helfen können, eingebunden werden. Man sagt immer: "Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein Dorf." Ich finde diesen Satz sehr wahr, und gerade in Ihrer Situation können Sie alle Unterstützung gebrauchen, die jemand anbietet. Sei es Geld, sei es freie Zeit, sei es praktische Hilfe im Studium oder Haushalt.

So könnten Sie durchdenken, ob Alexandra nach Deutschland kommen kann, eventuell wieder studiert, und wie Sie beide sich bei der Betreuung der Tochter abwechseln. Optimalerweise kooperieren auch Alexandra und Charlotte, so dass die Fronten geklärt sind. Alexandra ist die Mutter des Kindes, Charlotte die neue Freundin. Und eventuell kann oder will Charlotte auch eingebunden werden und mal mit Ihrer Tochter spazieren gehen oder einen Abend mit ihr verbringen.

Es ist sicher komplex, aber nicht unmöglich. Sprechen Sie offen miteinander und sagen Sie, was Sie leisten können und was nicht. Wenn alles jetzt nicht klappt, wird es hoffentlich auch in einigen Jahren die Möglichkeit geben, Kontakt zu Ihrer Tochter aufzubauen. Es ist für ein Kind sehr belastend, wenn die Elternteile an ihm ziehen, sich seinetwegen streiten oder es gegeneinander ausspielen. Doch je älter Ihre Tochter wird, desto einfacher kann es sein, eine Vater-Tochter-Beziehung unabhängig von der Mutter aufzubauen.

Herzliche Grüße

Julia Peirano