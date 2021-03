In einem Land, dessen Sprache er nicht spricht, durch einen Unfall verletzt und aktuell ohne Job: Ian ist auf seine Freundin angewiesen. Doch statt ihn erst einmal auf die eigenen Füße kommen zu lassen, besteht sie nun auf ihren Kinderwunsch. Wie soll er damit umgehen?

Hallo Frau Peirano, (Übersetzt aus der englischen Sprache)

ich bin Musiker aus Irland und wegen meiner Freundin 2018 nach Deutschland gekommen. Ich hatte Anfang 2019 einen Autounfall und danach hat sich alles verändert. Ich konnte nicht mehr arbeiten (meine Hände und mein Bein waren verletzt). Meine Freundin hat mich sehr unterstützt und zu Ärzten und in die Reha gefahren. Sex war wegen meiner Schmerzen auch nicht möglich.

Dann kam Corona, und als Musiker gab es keine Auftritte. Statt eines starken Partners, der wusste, was er wollte, war ich plötzlich abhängig von meiner Freundin. Ich spreche immer noch wenig Deutsch, ich habe hier keine Freunde. Und ich habe kein Geld. Langsam geht es mir immerhin körperlich besser.

Wir haben uns recht oft gestritten, und meine Freundin wurde immer unzufriedener. Mein größtes Problem ist, dass sie jetzt fast jeden Tag drängelt, dass sie ein Kind will. Sie geht ständig zu ihrer Schwester, die ein Baby hat und redet dauernd über das Kind. Sie ist jetzt 34, hat ein schönes Haus, einen guten Beruf und will eine Familie. Ich habe Angst, ihr zu sagen, dass ich im Moment kein Kind will. Ich möchte erst wieder gesund werden, arbeiten, Geld verdienen und die Welt sehen (ich bin 31). Meine Eltern haben sich früher dauernd gestritten (teilweise auch tätlich), und ich bin sehr skeptisch, was Familien betrifft.

Ich habe aber Angst, dass meine Freundin sehr wütend wird oder sich trennt, wenn ich ihr sage, dass ich kein Kind will. Sie schläft im Moment nicht mit mir und stellt die Bedingung, dass ich ohne Kondom mit ihr Sex habe.

Was kann ich machen?

Viele Grüße

Ian T.

Lieber Ian T,

Sie scheinen im Moment in einer sehr chaotischen Situation zu leben. In den letzten Jahren haben Sie viele Veränderungen durchlaufen und anscheinend auch viel verloren: Ihre Heimat, Ihre Arbeit und Ihre Arbeitsfähigkeit (zumindest vorübergehend), Ihre Gesundheit (auch hoffentlich vorübergehend) und irgendwie auch Ihre Autonomie. Dazu kommen die unklare und bedrückende Corona-Situation (gerade als Musiker!) und der lange Winter.

Sind Sie eigentlich zwischendurch auch depressiv gewesen? Oder fühlen Sie sich jetzt öfters antriebslos, hoffnungslos und erschöpft? Ich frage, weil Depressionen eine sehr häufige Reaktion auf Verluste sind. Sie könnten sich selbst einmal testen unter dieser Webseite.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Ein großes Problem ist, dass Sie in Ihrer Partnerschaft die Rolle gewechselt haben: von einem starken, selbstbewussten Mann zu einem abhängigen Kranken, der auf die Unterstützung seiner Freundin angewiesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ungleichgewicht, dass Sie wahrscheinlich auch nicht gewohnt sind, für Sie sehr frustrierend ist. Es ist fast wie die Rolle eines Kindes: Mama sorgt für alles, sagt aber auch, wo es lang geht.

Ihre Freundin hat eine Heimat, Geld, ein Haus, eine Familie, spricht deutsch und ist anscheinend gesund.

Ich kann gut verstehen, dass Ihre Freundin jetzt, mit 34, durchstarten und ihre gute Position nutzen will, um eine Familie zu gründen.

Was ich nicht verstehe, ist, warum Ihre Freundin sich nicht in Ihre Situation hinein versetzen und die Welt mit Ihren Augen sehen kann. Sie können zur Zeit kaum auf eigenen Füßen stehen, da müsste noch einiges passieren, ehe Sie in der Lage sind, sich um ein Kind zu kümmern. Dazu kommen Ihre schlechten Erfahrungen mit Ihren eigenen Eltern.

Ich bin eine große Freundin offener Worte. Und ich würde Ihnen empfehlen, Ihrer Freundin deutlich zu sagen, wie es Ihnen im Moment geht. Zeigen Sie Ihr deutlich Ihre Prioritäten auf, so wie Sie es auch in Ihrem Schreiben gemacht haben: Ich will gesund werden, arbeiten, Geld verdienen und die Welt sehen.

Ihre Freundin ist mit 34 mit ihrem großen Kinderwunsch in einer Position, in der sie nicht allzu lange warten sollte (und das offensichtlich auch nicht will). Sie sollte bewusst entscheiden können, wen Sie sich als Vater für ihr Kind sucht. Und das kann sie nur tun, wenn Sie offen zu ihr sind und deutlich sagen, dass Sie zumindest auf kurze Sicht kein Interesse und keine Kapazität für eine Familiengründung haben.

Und dass Sie wahrscheinlich auch nicht "nur" der Erzeuger für ein Kind sein wollen, das Sie nicht wollen. Es ist nicht gut für ein Kind, wenn die Eltern keine feste gemeinsame Basis und ungelöste Konflikte haben. Sie kennen das aus eigener Erfahrung, und ich denke, es wäre wichtig, dass Ihre Freundin sich auch in der Realität umschaut.

Ich halte es für den wichtigsten Schritt, dass Sie erst einmal wieder festen Boden unter den Füßen gewinnen und Ihr Leben wieder planen können, Wie wäre es, wenn Sie sich nach einer kleinen Wohnung oder einer WG umsehen und überlegen, wie Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen können? Sie müssten ja keinen harten Schnitt mit Ihrer Freundin machen, sondern könnten es als Chance sehen, sich mit Abstand und neuen Strukturen wieder zu begegnen. Und vielleicht wird Ihrer Freundin dann auch deutlich, was passieren müsste, damit Sie beide wieder die gleiche Augenhöhe haben.

Eines sollten Sie auf keinen Fall tun: sich erpressen lassen. Erpressung ist grundsätzlich etwas sehr Schädliches, aber wenn es um ein Kind geht, ist sie völlig fehl am Platz.

Erinnern Sie sich doch einmal an alle Schritte, die Sie bisher erfolgreich alleine gegangen sind und überlegen sich die nächsten (gerne auch kleinen) Schritte aus Ihrer Abhängigkeit. Das Fatale mit Abhängigkeit ist: Je abhängiger man ist, desto weniger traut man sich zu. Und je weniger man sich selbst zutraut, desto abhängiger wird man.

Herzliche Grüße

Julia Peirano