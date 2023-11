Jana K. ist verunsichert. Seit fünf Jahren ist sie Single und alle Männer, die sie kennenlernt, erweisen sich als absolut unpassend. Julia Peirano hat eine Idee, die Abhilfe schaffen könnte.

Sehr geehrte Frau Dr. Peirano,

ich, 24, gefalle immer nur komischen, (für mich) unattraktiven Männern. Es war schon immer so: Wenn ich mal angesprochen werde auf der Straße oder beim Feierngehen, sind das keine hübschen Männer und das denke nicht nur ich, sondern auch meine Freundinnen.

Und wenn ich dann mal jemanden näher gedatet habe, egal ob er hübscher war oder weniger, war es immer jemand, der zum Beispiel Probleme in der Familie hatte und dadurch angeschlagen war, oder jemand mit Selbstwertproblemen oder Einzelgänger, die jeder als "Weirdos" bezeichnen würde oder typische Red-Flag-Männer, die Frauen abwertend behandeln oder, oder, oder.

Ich möchte klarstellen, dass ich mich nicht als mehr wert sehe als diese Menschen und ich bin auch definitiv nicht arrogant – aber um Ihnen die Situation akkurat schildern zu können, möchte ich einfach frei aus meinem Herzen schreiben, wie ich die Sache sehe.

Zu mir: Ich würde mich als eine hübsche Frau beschreiben, was mir auch öfter mal von fremden Menschen gesagt wird. Bin warmherzig, loyal, sehr sportlich, habe einen guten Job und viele Hobbys, welchen ich regelmäßig nachgehe. Bin sehr dankbar für mein Leben und komme aus einer tollen Familie mit Eltern, die meine Schwestern und mich vergöttern.

Ich bin seit 5 Jahren Single und das auch zufrieden, würde mich aber natürlich auch mal wieder über jemanden an meiner Seite freuen. Tinder und Co. hatte ich noch nie und habe das auch nicht vor, da ich nicht der Typ dazu bin und überzeugt bin, dass ich irgendwann auch jemanden "im echten Leben" kennenlernen werde.

Ich schreibe Ihnen das alles so genau, da mir auch Freundinnen sagen, "Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind oft verschieden, man zieht das an, was man ausstrahlt" etc. Wenn ich sie dann mal unabhängig voneinander gefragt habe: "Wie komme ich für dich rüber, wie würdest du mich wahrnehmen?", kommt ein "Hm, du bist sehr sympathisch, selbstbewusst, humorvoll und ehrlich, also ja keine Ahnung woran das liegt". Das kommt auch von anderen um mich rum, mit denen ich natürlich eng genug bin, damit sie mir diese Einschätzung geben können.

Warum sind das dann immer diese Art von Männer? Ich habe auch definitiv keinen zu hohen Anspruch, ich möchte und brauche keinen Schönling mit dem ich angeben kann! Ich würde nur gerne verstehen, warum ich nur solche Männer anziehe, die immer eine der oben genannten Eigenschaften mit sich bringen.

Viele liebe Grüße

Jana K.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben.

Liebe Jana K.,

ich kann mir vorstellen, dass sich das schlecht anfühlt, wenn "komische" Männer sich für Sie interessieren. Da stellt man sich dann doch die Frage: "Sehr ihr mich als Euresgleichen?"

Bestimmt helfen Ihnen ein paar Erkenntnisse aus der Attraktivitätsforschung. Meistens finden sich zwei Menschen als Paar zusammen, die gleichermaßen attraktiv sind. Jeder Mensch, auch jedes Kind ab einem bestimmten Alter, kann Menschen auf einer Attraktivitätsskala von 1–10 einordnen. Und selten ist ein Mann, der eine 8 ist, mit einer weiblichen 2 zusammen oder anders herum. Es sei denn, Faktoren wie ein gut gefülltes Portemonnaie machen jemanden interessanter oder die Attraktivität war anfangs ähnlich, hat sich aber im Laufe der Jahre auseinanderentwickelt, weil sie dauernd zum Fitness geht und er dauernd mit Bier auf der Couch liegt.

Interessant ist, wie es zu dieser Paarung kommt. Jeder möchte selbst mit einem sehr attraktiven Partner zusammen sein! Niemand hätte etwas gegen eine 10, 9 oder zumindest 8! Wir kommen aus dem Kino und träumen von dem schönen Schauspieler, aber wir machen uns keine Hoffnungen. Denn wir wissen seit der Pubertät, wie attraktiv wir sind und bei wem wir landen können und bei wem nicht. In der Regel weisen uns die attraktiveren Partner zurück. Wenn ich also eine 6 bin und den attraktiven Schauspieler (glatte 9,5) anspreche, dann wird er sich nicht für mich interessieren und ich muss versuchen, bei einem Mann von meinem Kaliber, 5–7, zu landen.

Männer schätzen Ihre Erfolge beim Dating allerdings oft viel selbstsicherer ein als Frauen. Bei einer Studie sah man: Frauen mit Kleidergröße 38 drehten sich kritisch vor dem Spiegel, zogen ihren Bauch ein und kreuzten dann bei der Selbsteinschätzung "mollig" an, während Männer mit riesigem Bierbauch sich zufrieden hinstellten und dann "schlank und attraktiv" ankreuzten.

Und Männer sind oft dreister als Frauen: In Italien stehen sogenannte Papagalli (Papageien) auf der Straße und sprechen jede Touristin an. Ich vermute, dass sie irgendwann immer mal Erfolg haben, sonst stünden sie da nicht seit Jahrzehnten. Es ist also nicht Ihr persönliches Problem, dass unattraktive Männer es bei Ihnen versuchen. Davon kann leider jede Frau ein wütendes Lied singen.

Ich bin in Tunesien auf der Straße von Männern mit einem „ksss ksss“-Laut gelockt worden. Fand ich nicht so prickelnd. Meine sehr attraktive 35-jährige Freundin hat von einem 40 Jahre älteren Mann (Typ Opa) das Angebot bekommen, zusammen zu duschen. Meiner sehr attraktiven und wundervollen 17-jährigen Nichte wurde auf der Straße "geiler Arsch" hinterhergerufen. Dumme Anmache passiert allen Frauen, hören Sie sich bitte mal um!

Die Frage ist nur, wie eine Frau innerlich und äußerlich auf diese unpassenden Angebote reagiert. Es ist verletzend, beschämend, teilweise eklig und erniedrigend. Und es ist schwer, es einfach abzutun. Aber anscheinend verunsichern diese Begegnungen darüber hinaus auch Ihr Selbstwertgefühl, und da wäre es gut, dagegen anzuarbeiten.

Sie fragen sich anscheinend: "Sehe ich mich selbst falsch, mache ich etwas falsch, damit das passiert?" Sie könnten auch einfach innerlich sagen: "Wie werde ich diesen dreisten Typen los?" Sprechen Sie doch einmal mit anderen Frauen, wie die diese unpassenden Kontakte innerlich verarbeiten und wie sie auch äußerlich darauf reagieren. Ich habe mal den Begriff: "Gatekeeper" (Torwart) als Aufgabe einer Frau gehört. Das heißt: Jede Frau muss selbst aktiv wählen, wen sie näher an sich heranlässt und wen sie abwehrt. Ich vermute, dass Sie sich etwas zu viel bieten lassen.

Es wäre bestimmt gut für Ihr Selbstwertgefühl, wenn Sie auch mehr Kontakt mit passenden Männern hätten. In Clubs sind die lästigen Anmachen besonders hoch, in anderen Umfeldern kommen sie viel seltener bis nie vor. Sind Sie in einem Sportverein von einer Sportart, die Sie sympathisch finden? Ich höre etwa aus Tanzszenen wie Swing, Tango und Bachata, dass es dort sehr freundschaftlich und liebevoll zugeht. Haben Sie ein Hobby, bei dem Sie auch Männer treffen? Ein Chor, ein Orchester, eine Theatergruppe, Gartenprojekte usw.? Auch das sind eher Umfelder, in denen sich interessante Menschen treffen und respektvoll miteinander umgehen.

Ich denke, es geht darum, sich auch aktiver auf passende Männer zuzubewegen und mit ihnen freundschaftlichen Kontakt zu haben, um zu spüren, welche Ihre Gruppe ist. Und zum Beispiel beim Tanzen würden Sie Bestätigung und Kontakt von verschiedenen Männern bekommen, was sich einfach gut anfühlt und das Selbstwertgefühl stärkt.

Ich hoffe, dass Ihnen das hilft!

Herzliche Grüße

Julia Peirano