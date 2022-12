Nach seinem letzten Brief an Julia Peirano hat Timo einen Weg aus seiner Pornosucht gefunden. Doch einige Fragen bleiben.

Liebe Frau Dr. Peirano,

ich habe Ihnen vor einigen Wochen geschrieben und Sie haben meine Zuschrift beantwortet.

Der Grund dafür, dass ich noch nie Sex hatte, ist, dass ich mich selbst nicht attraktiv finde und mich sogar körperlich ablehne. Ich habe circa 25 Prozent Körperfett, was nicht gesund ist, und ebenfalls nicht sexy (in meinen Augen). Dadurch traue ich mich nicht "in die Offensive" zu gehen und Frauen anzusprechen. Denn wenn es zum Sex kommen sollte, würde ich mich gar nicht trauen, mich auszuziehen.

Außerdem stelle ich meine Bedürfnisse hinten an, um der Frau zu gefallen, um nichts Falsches zu machen, wodurch ich mich nicht öffnen kann.

Die Lösung für mich: Sport machen und meine Essgewohnheiten ändern (Damit ich mich wieder sexy finde, in meiner Haut wohl fühle, vor allem nackt). Ebenfalls habe ich mich im Schwimmverein angemeldet und lerne dort neue Menschen kennen.

Die Lösung für "die Bedürfnisse hinten anstellen, um der Frau zu gefallen" liegt meiner Meinung nach an einem geringen Selbstbewusstsein, das ich durch den Sport wieder aufbauen werde (finde mich dann körperlich sexy), da ich mich dann selbst akzeptiere und Erfolgserlebnisse sammeln werde.

Ebenfalls habe ich mich entschlossen, mein Studium abzubrechen, eine Ausbildung anzufangen und in eine eigene Wohnung zu ziehen.

Desweiteren befinde ich mich in Therapie und komme jetzt schon besser mit der Sucht klar. Und ich habe auch verstanden, dass das Unterdrücken der Sexualität nicht gut ist, ich von den Filmen wegkommen und stattdessen Sex im echten Leben suchen sollte.

Ihre Antwort in Ihrer Kolumne hat mir also schon sehr geholfen, aber ich habe noch ein paar weitere Fragen.

Wo und wie lerne ich Frauen kennen, und wie flirte ich denn?

Kann ich Frauen auf der Straße ansprechen? Im Verein ansprechen? Wenn eine gewisse Sympathie da ist, nach einem Treffen bei mir vereinbaren zum Kochen, wo ich dann versuchen kann, mich ihr zu nähern?



Kann ich Frauen auf der Straße ansprechen? Im Verein ansprechen? Wenn eine gewisse Sympathie da ist, nach einem Treffen bei mir vereinbaren zum Kochen, wo ich dann versuchen kann, mich ihr zu nähern? Wie mache ich mich attraktiv?

Durch interessante Hobbys etc.? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu langweilig bin...



Durch interessante Hobbys etc.? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu langweilig bin... Wie kann ich meine Chancen erh ö hen, Frauen kennenzulernen?

Muss ich immer den ersten Schritt machen?

Ich finde das echt schade, dass ich immer den ersten Schritt machen muss...



Ich finde das echt schade, dass ich immer den ersten Schritt machen muss... Ich sehe Frauen irgendwie als was Besonderes an und behandle sie auch so....Wie kann ich die Sichtweise ändern?

Ich kann mir momentan nicht vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben, da ich extrem weiter davon entfernt bin, und es kommt mir wie ein Wunschdenken vor...



Ich kann mir momentan nicht vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben, da ich extrem weiter davon entfernt bin, und es kommt mir wie ein Wunschdenken vor... Sollte ich dennoch versuchen Alkohol zu mögen, und versuchen, feiern zu gehen, obwohl es nicht meine Welt ist?

Ich trinke auch nicht gerne Alkohol und gehe nicht feiern, was meiner Meinung an großer Nachteil ist, da anscheinend viele Männer dort Frauen kennenlernen.

Ich freue mich auf Ihre Antwort!

Viele Grüße

Timo T.

Lieber Timo T.,

ich freue mich, dass Sie mit meinen Antworten etwas anfangen konnten und sich schon einmal auf den Weg gemacht haben, Ihr Leben so zu leben, dass Sie damit zufrieden sind!

Sie beschreiben, dass Sie sich in Ihrer Haut und in Ihrem Körper nicht wohl fühlen, weil Sie Ihrer Meinung nach zu viel wiegen. Einige Ratgeber schlagen vor, dass man sich so akzeptieren sollte, wie man ist (und aussieht). Ich persönlich kann gut verstehen, dass man die Zufriedenheit mit sich selbst nicht komplett vom Aussehen abkoppeln kann, sondern dass man sich selbstbewusster fühlt, wenn man sich attraktiv findet.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Und das Schönheitsideal in unserer Zeit ist schlank und trainiert - es ist schwer, das einfach zu ignorieren.

Insofern finde ich, dass es wichtig ist, eine Balance zu finden zwischen dem, was der eigene Körper nun einmal für Eigenarten hat (die sollte man liebevoll akzeptieren) - und auf der anderen Seite auch etwas dafür zu tun, dass man sich selbst leiden mag und sich in eine gute Form bringt.

Insofern finde ich Ihren Ansatz, viel schwimmen zu gehen, sehr richtig. Gesunde Ernährung kann auch viel dazu beitragen, dass Sie sich wohler fühlen, vitaler sind und abnehmen. Da sind Sie schon einmal auf einem guten Weg! Dadurch, dass Sie etwas für sich und Ihre Wünsche tun, fühlen Sie sich von sich selbst geliebt - und das ist Klasse.

Ansonsten würde ich Ihnen raten, erst einmal losen Kontakt zu Frauen aufzubauen, und zwar auch gerade zu Frauen, mit denen Sie keinen Sex haben wollen. Listen Sie doch einmal alle Frauen auf, die Sie kennen und schreiben Sie dazu, was für einen Kontakt Sie mit der jeweiligen Frau haben. Das kann auch Ihre Großmutter sein oder die nette 60-jährige Nachbarin, die Frau an der Kasse im Schwimmbad oder Ihre Cousine.

Versuchen Sie doch einmal, sich länger mit den Frauen zu unterhalten, mit Ihnen zu lachen, Ihnen zuzuhören und zu verstehen, was jeder Einzelnen im Leben wichtig ist. Dabei machen Sie sich locker, gewinnen Erfahrung und bekommen den Gedanken aus dem Kopf, dass Frauen generell etwas Besonderes sind und man Ihnen eine Art Spezialbehandlung angedeihen lassen müsste.

Frauen sind sehr unterschiedlich (ich jedenfalls sehe nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen z.B. Dolly Buster, Alice Schwarzer, Anne Will und Queen Elizabeth).

Da Frauen sehr unterschiedlich sind, brauchen und mögen sie es auch, persönlich angesprochen zu werden. Die eine unterhält sich z.B. gerne über ihren Hund, die andere über ihre Arbeit, die nächste über ihren Sport. Es kommt meistens gut an, wenn man das herausfindet und feinfühlig darauf eingeht. Man könnte auch sagen: Wenn man ihre eigene Sprache spricht.

Und da Frauen (und natürlich jeder Mensch) so einzigartig ist, gibt es auch Frauen, die genau so wie Sie nicht gerne Alkohol trinken und feiern, vielleicht auch nicht so gerne ausgehen. Wahrscheinlich passen die auch besser zu Ihnen als eine Clubbekanntschaft.

Wie wäre es, wenn Sie einmal in Serien und Filmen Frauen auswählen, die Sie sich als Freundin vorstellen könnten und dann mal überlegen, warum Sie genau diejenige Frau anziehend finden? Oder schauen Sie sich die Frauen in Ihrem Umfeld an (Partnerinnen Ihrer Freunde, Cousine, Schulfreundin…). Schauen Sie doch auch auf die Art der Beziehung und was die Frau bzw. das Paar im Film macht (nachts spazieren gehen, zusammen kochen, Fahrradtouren machen…) und wie die beiden miteinander umgehen (zärtlich, unterstützend, humorvoll).

Aus Filmen und Beobachtung kann man viel über sich und seine Vorlieben lernen!

Es hilft, seine eigenen Lieblingsorte zu kennen. Wenn ich gerne im Literaturcafè bin, läuft mir vielleicht dort ein passender Partner über den Weg. Wenn ich Fußball nicht leiden kann, wird mir wahrscheinlich dort nicht gerade der richtige Partner begegnen. Probieren Sie alles mal aus, experimentieren Sie. Kaufen Sie sich die Zeitung, in der steht, was alles in Ihrem Umkreis passiert und gehen Sie auf alle Veranstaltungen, die Sie interessant finden.

Erstellen Sie doch einmal eine Beschreibung von der Partnerin, die Sie sich wünschen. Wenn man genau weiß, was man sucht, kann man das auch besser finden.

Man gibt bei Ebay auch nicht "Kleidungsstück für einen Mann" ein, sondern z.B. "Baseballkappe dunkelblau mit roter Schrift".

Es wäre hilfreich, wenn Sie geduldig sind und sich Zeit lassen mit dem Thema Sexualität und Beziehung. Machen Sie lieber erst einmal ein paar Schritte, um sich selbst wohler zu fühlen und Ihr Leben zu verändern. Wenn wir selbst zufrieden sind, strahlen wir das auch aus, und dann lernt man meistens auch jemand Passenden kennen. Und wer dann wen anspricht, ist dann auch total egal.

Viele Grüße und alles Gute für Sie!

Julia Peirano