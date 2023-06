Eigentlich sind Irina und Giselle gute Freundinnen und teilen nicht nur die Liebe zur Musik. Doch Irina spürt, dass beim Thema Gesang etwas zwischen ihnen steht. Wie kann sie damit umgehen?

Liebe Frau Peirano,

ich, Jazz-Sängerin, 29, habe ein Problem mit einer lieben Freundin und Kollegin Giselle. Wir sind seit ungefähr sieben Jahren befreundet und haben oft gemeinsam Musik gemacht.

Giselle ist 43, auch Jazz-Sängerin und Pianistin. Ich bin Sängerin und Saxophonistin.

Wir sind privat befreundet, ich mag ihren Mann, von dem sie seit einem Jahr getrennt ist und ihre Tochter sehr gerne. Sie hat mir oft bei Liebesdingen Rat gegeben und wir sind oft zusammen zu Konzerten oder auch auf Tour gegangen (auch Kreuzfahrten zusammen als Musikerinnen).

Seit einiger Zeit habe ich ein unterschwelliges Gefühl, dass Giselle ganz schweigsam und verkniffen wird oder schnell das Thema wechselt, wenn ich von meinen Engagements, Projekten oder Auftritten als Sängerin erzähle. Mir wurde jetzt eine eigene CD-Aufnahme angeboten, und ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich daran denke, wie Giselle das aufnehmen wird. Ich weiss, dass sie mit ihrem Alter Probleme hat und öfter sagt, dass es als Frau nicht einfach ist, in der Musikbranche älter zu werden. Es spielt halt auch immer das Aussehen eine Rolle, insbesondere oder gerade als Frau.

Und vor einem Jahr hat sich ihr Mann wegen einer Frau in meinem Alter von ihr getrennt und sie hatte seitdem einige sehr unschöne Dates.

Ich kann mir vorstellen, dass Giselle Probleme damit hat, dass ich deutlich jünger bin, gut bei Männern ankomme und häufiger angefragt werde als sie. Ich habe bisher schon auf einige Auftritte verzichtet, bei denen sie früher gesungen hat und ich jetzt angefragt wurde. Das hätte ich nicht loyal gefunden, diese Jobs quasi zu übernehmen und in Konkurrenz zu ihr zu treten.

Es ist für mich echt schade, dass alles so kompliziert geworden ist zwischen uns und wir manche Themen umschiffen. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir damit umgehen können.

Und für mich ist klar, dass um das Thema "Gesang" geht. Denn wenn ich Saxophon spiele und sie Klavier, ist alles entspannt zwischen uns. Oder wenn wir uns privat treffen und das Thema Gesang ausklammern. Aber wir sind ja auch Freundinnen, und da ist es schwierig, ein so wichtiges Thema immer außen vor zu lassen.

Was raten Sie mir?

Irina M.

Liebe Irina M.,

von außen betrachtet teile ich Ihre Vermutung, dass Giselle Sie in Bezug auf den Gesang als Konkurrentin betrachtet und sich wahrscheinlich auch Ihnen in einiger Hinsicht unterlegen fühlt. Wahrscheinlich ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen in den letzten Jahren gekippt.

Es kommt einiges zusammen: Sie sind deutlich jünger, und das in einer Branche, in der das Aussehen eine Rolle spielt. Wie Sie wissen, ist auch beim Singen das Alter nicht unerheblich, weil die Stimme sich verändert. Da kann einen als Frau schon die Angst beschleichen, das eigene Verfallsdatum zu erreichen. Das klingt sehr bitter und ist es auch!

Sie scheinen gerade auf dem aufsteigenden Ast zu sein: Sie werden für eigene CD-Produktionen angefragt (herzlichen Glückwunsch!), haben interessante Anfragen und sind sowohl musisch als auch erotisch attraktiv. Ich kann mir vorstellen, dass Giselle mit ihrem Alter hadert, verstärkt davon, dass ihr Mann sie für eine jüngere Frau verlassen hat. Das ist eine große Kränkung, und es braucht Zeit, diese zu verarbeiten. Sie steckt eigentlich noch mitten in der Verarbeitung dieser Trennung. Die – wie Sie sagen – unschönen Dates haben sicher noch mehr zu der Verletzung des Selbstwertgefühls beigetragen und zu dem Gefühl, nicht mehr gefragt zu sein. Giselle kaut offensichtlich daran herum, was ich gut verstehen kann.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Und jetzt kommen Sie, eine ebenfalls deutlich jüngere Frau, und werden auch von außen mit ihr verglichen, für die gleichen Auftritte angefragt (das muss schmerzen) und von den Männern beachtet. Sie können nichts dafür, aber Sie lösen es aus.

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, Frauen zuzuhören, die neidisch auf eine andere Frau waren. Eine Erkenntnis war, dass Frauen es einer anderen Frau oft ankreiden, wenn sie sich wegen ihr schlecht fühlen. Die andere (oft attraktivere, jüngere, schlankere) Frau muss sich nicht einmal falsch verhalten haben, um ins Fadenkreuz zu geraten, sondern es reicht wie gesagt, wenn die andere Frau sich ihretwegen schlecht fühlt.

Es ist bitter und traurig, dass Frauen aufgrund ihrer unterlegenen Rolle über mehrere tausend Jahre nicht die Möglichkeit hatten, offen miteinander zu konkurrieren oder Wettbewerbe auszutragen (wie es Männern möglich war und von ihnen erwartet wurde). Sondern Frauen wurden immer anhand ihrer Attraktivität miteinander verglichen und nur die schönste junge Frau bekam den Prinzen. Die Frauen, die nicht so attraktiv waren, mussten sich damit abfinden und durften auch nicht offen dagegen protestieren.

Frauen war es über Jahrhunderte hinweg nicht gestattet, zu studieren oder einen lukrativen Beruf zu erlernen. In vielen Ländern ist das noch heute so. Dadurch bot sich die einzige Chance für eine Frau, gesellschaftlich und finanziell aufzusteigen, durch die Verbindung mit einem erfolgreichen Mann. Und der war begehrt, hart umkämpft, wobei man eben nicht offen kämpfen durfte, sondern sich aufgrund der eigenen Jugend und Schönheit erobern lassen musste. Und wer nicht schön und jung war, hatte eben Pech.

Die Spuren dieser Sozialisation zeigen sich heute noch darin, dass viele Frauen sich insgeheim miteinander vergleichen und sehr hart mit ihren vermeintlichen Defiziten ins Gericht gehen. Eine andere Frau, die attraktiver und erfolgreicher ist, wird dann zur Projektionsfläche für die eigene Unzufriedenheit.

Ich kann mir gut vorstellen, dass Giselle selbst nicht glücklich damit ist, dass sie sich mit Ihnen vergleicht und dabei gefühlt schlechter abschneidet. Sie weiß ganz bestimmt, dass das die Freundschaft zwischen Ihnen beiden belastet, aber anscheinend kann sie nicht aus ihrer Haut und hat noch keine Möglichkeiten gefunden, mit dem Thema umzugehen. Bisher vermeidet und verschweigt sie es und hofft, dass sie so wenig wie möglich in Berührung mit Ihren Erfolgen kommt.

Wenn Giselle mir selbst schreiben würde, würde ich sagen, dass Neid eigentlich ein ganz konstruktives Gefühl ist. Denn Neid zeigt mir, wie ich selbst gerne wäre und was ich gerne an mir verändern würde. Ich würde ihr sagen, dass zumindest das Alter fair verteilt ist. Auch Giselle war zehn Jahre lang in ihren Zwanzigern, genau wie Sie es nun sind. Die Frage ist nur, ob sie damit zufrieden ist, wie sie diese Zeit verbracht hat. Vielleicht gibt es hier etwas zu betrauern oder zu hinterfragen?

Und bei anderen Kriterien zeigt Neid mir den Weg für mich an. Wenn ich neidisch auf die straffe Figur einer Bekannten bin, dann könnte ich das zum Anlass gehen, selbst weniger zu essen und mehr zu trainieren. Oder wenn ich neidisch bin, weil eine andere Frau bei anderen Menschen so beliebt ist, kann ich ja überlegen, wie ich selbst offener und herzlicher auf andere Menschen zugehen kann.

Neid wird nur zum Problem, wenn es sich eigentlich um Missgunst handelt: Das heißt nämlich, dass ich der anderen Frau die gute Figur oder ihre Beliebtheit nicht gönne und mir wünsche, sie würde das verlieren. Aber wenn ich einfach nur denke: Das hätte ich auch gerne (und sie soll es natürlich auch haben), dann ist es ein ganz interessantes, richtungsweisendes Gefühl.

Zwei Buchtipps dazu:

Verena Kast: "Über sich hinauswachsen - Neid und Eifersucht als Chancen für die persönliche Entwicklung"

Franziska Schutzbach: "Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit."

Und ich gehe noch einen Schritt weiter: Wenn wir Frauen (und natürlich auch alle anderen) diesen alten Zopf von überlieferter Konkurrenz loswerden wollen, sollten wir uns schwesterlich verhalten. Und in diesem Fall würde ich Ihnen aufgrund der eigentlich liebevollen Freundschaft mit Giselle raten, das Gespräch über dieses oft tabuisierte Thema "Neid" zu wagen. Sozusagen die Flucht nach vor.

Ich starte solche problematischen Gespräche oft mit dem Auftakt: "Ich würde gerne mit dir etwas besprechen, was vielleicht ungewöhnlich ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich etwas sagen soll. Aber da wir beiden ein so vertrauensvolles Verhältnis miteinander haben und ich uns zutraue, dass wir achtsam damit umgehen, fasse ich mir jetzt ein Herz und spreche es mal an."

Nach dieser Einleitung, die ja das Vertrauen zwischen Ihnen beiden wertschätzt, können Sie fragen, ob Ihr Bauchgefühl stimmt, dass Giselle es schwierig findet, wenn Sie als Sängerin Erfolg haben.

Und dann könnten Sie ganz behutsam sehen, ob sie sich öffnet und über ihre Gefühle berichtet. Das wäre sehr mutig, sich und Ihnen Neid und Minderwertigkeitsgefühle einzugestehen! Vielleicht schaffen Sie es ja, ihr für die Ehrlichkeit zu danken?

Wenn Giselle allerdings leugnen sollte, dass es ein Problem gibt, würde ich Ihnen empfehlen, nicht weiter zu drängen, sondern zu warten, bis wieder eine Situation auftritt, die den Konflikt zeigt (z.B. ein interessanter musikalischer Auftrag von Ihnen). Dann könnten Sie es Giselle erzählen und sehen, wie sie darauf reagiert und ggf. noch einmal die Beobachtung wiederholen, dass Sie nicht spüren, ob sie sich für Sie freut.

Ihre Freundschaft steht letztlich jetzt vor dieser Hürde. Entweder Sie schaffen es, gemeinsam über diese Hürde zu kommen und mit Giselles Neid umzugehen. Sie könnten Sie zum Beispiel fragen, wie sie sich verhalten würde, wenn Sie in Ihrer Situation wäre. So bekommen Sie einen guten Ratschlag!

Oder der Neid – und vielleicht auch Missgunst – wird weiterhin verleugnet, und dann wird Ihre Freundschaft wahrscheinlich durch das schleichende Gift über kurz oder lang zerstört.

Ich denke aber, dass Sie erst einmal versuchen sollten, darüber zu sprechen und Ihrer Freundin zu zeigen, dass es gut ist, seine Gefühle anzunehmen, gerade wenn Gefühle sind, mit denen man Probleme hat. Wer sagt schon gerne: "Ich bin neidisch auf eine Freundin?" Auf der anderen Seite ist genau diese Ehrlichkeit und der Mut, das auszusprechen, die Grundlage für eine Freundschaft, die viel mehr Tiefgang hat.

Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Gespräch glückt. Es kann ein feiner Grad sein.

Herzliche Grüße

Julia Peirano

