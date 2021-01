Weil ihr Freund vieles verpeilt, bleib die Arbeit am Ende oft an Susanne hängen (Symbolbild)

Zerstreut, aber witzig, gelassen und liebenswert - so hatte Susannes Freund lange ihr Herz gewonnen. Doch mit dem Kinderwunsch wird die Unzuverlässigkeit immer mehr zum Problem. Und Susanne schaut sich unbewusst anderweitig um.

Liebe Frau Peirano,

ich bin in festen Händen, aber ich kann trotzdem nicht aufhören, an einen anderen Mann zu denken. Ich (35) bin seit gut sechs Jahren in einer festen Beziehung und eigentlich fehlt es mir an nichts. Mein Partner ist humorvoll, liebenswürdig und gibt mir die nötige Gelassenheit.

Das einzige, das mir fehlt, ist Verlässlichkeit. Bisher konnte ich darüber immer gut hinwegsehen, doch mittlerweile wird mein und auch sein Wunsch, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen, immer größer. Damit kommen allerdings Zweifel bei mir auf, ob mein Partner für diese Rolle überhaupt gemacht ist.

Ich habe große Angst, dass mehr Lasten und Pflichten des Alltags auf mir lasten könnten und ich daran irgendwann zerbreche.

Das Thema bei meinem Partner anzuschneiden und ihn mehr in die täglichen Pflichten einzubinden, ist schwierig: Er vergisst sehr viel und erledigt dies lieber übermorgen als dann, wann es nötig ist. Erst wenn Mahnungen ins Haus kommen, kann ich nicht mehr hinschauen und erledige die Dinge selber...

Nun habe ich einen neuen Job, der mir sehr viel Spaß macht und dort auch einen Kunden der mir sehr sympathisch ist. Ich fühle mich stark zu ihm hingezogen und verstehe mich gut mit ihm. Ich ertappe mich dabei, wie ich förmlich auf sein tägliches "Erscheinen" warte, um mich dann wieder auszubremsen und den Kontakt und die Gespräche wieder herunterzufahren.

Ich weiß, dass ich in ihn etwas hineinprojiziere, was mir fehlt - aber ich bekomme diesen Mann trotzdem nicht aus dem Kopf. Ich kann ihm aus dem Weg gehen, die Gespräche meiden, aber ich merke doch, wie sich unsere Blicke immer bei egal welcher Gelegenheit treffen.

Wenn wir uns dann mal nicht aus dem Weg gehen können und ich mich einfach "loslasse", dann ist es einfach nur schön, sich auszutauschen und mehr über den anderen zu erfahren, was mir dann nicht mehr aus dem Kopf geht.

Ich weiß nicht mehr, was gut für mich ist und ob ich mich nicht in etwas verrenne...

Haben Sie vielleicht einen Rat?

Mit freundlichen Grüßen,

Susanne T.

Liebe Susanne T.,

wenn jemand, der gebunden ist, sich in einen anderen Menschen verguckt oder verliebt, lohnt es sich immer, genau hinzuschauen, was das zu bedeuten hat. Worum geht es eigentlich und wie bedrohlich sind die Gefühle für die Beziehung?

Sie haben sich das selbst schon angeschaut - was sehr hilfreich ist. Und ich möchte Ihnen auch dazu gratulieren, dass Sie sich diese Gedanken machen, BEVOR etwas mit dem anderen Mann passiert. Wenn man nämlich seinen Gefühlen einfach nachgeht und eine Affäre anfängt, ist es hinterher in der Regel extrem schwer bis sogar unmöglich, den Knoten wieder zu entwirren. Und das Leid für alle Beteiligten ist immer groß.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Oft ist es so, dass der Mensch, in den man sich aus einer Beziehung heraus verliebt, einem ganz genau spiegelt, was in der momentanen Beziehung fehlt. Wenn ich mit einem zwanghaften Mann zusammen bin, für den Spontaneität ein Fremdwort ist, verliebe ich mich wahrscheinlich irgendwann in einen Freigeist oder Künstler, der gut in den Tag hinein leben kann. Fehlt mir die Leidenschaft oder der Sex in der Beziehung, wird mein "Spiegel-Mann“ wahrscheinlich vor Körperlichkeit und Erotik nur so strotzen.

Und bei Ihrem Partner fehlt die Verlässlichkeit und ein gesunder Pragmatismus. Damit meine ich, Dinge "einfach“ und ohne Aufhebens zu erledigen, gut zu planen und ein ein Händchen für den Haushalt zu haben. Das hat nicht jeder, und vermutlich wird ein Mann, der schon lange erwachsen ist, das nicht mehr entwickeln.

Nur sagen Sie es selbst: Wenn man Kinder hat, verschieben sich die Prioritäten und es kommt dann stärker auf Pragmatismus, Verlässlichkeit und Häuslichkeit an - ob man es will oder nicht. Ich war als Mutter von kleinen Kindern selbst erschrocken darüber, wie viele praktische Aufgaben tagtäglich zu bewältigen sind (Frühstück machen, füttern, kochen, Kinderfahrräder reparieren, tonnenweise Wäsche waschen, Kinder zu festen Zeiten anziehen und zum Kindergarten/Judo/Kinderarzt/bester Freundin bringen und wieder abholen; aufräumen, einkaufen). Und dabei bitte schön freundlich und locker bleiben, damit die Kinder es gut haben.

Das ist eine große Herausforderung, und es ist sehr hilfreich, wenn beide Elternteile mit anpacken. Leider fühlt sich oft ein Elternteil (typischerweise die Mutter) mit den Aufgaben allein gelassen, und das schlägt auf die Gesundheit und die Stimmung in der Familie. Ich kenne einen sehr witzigen, charmanten und liebenswerten Mann, der mit seiner Freundin drei Kinder in kurzen Abständen bekommen hat. Leider fehlt ihm jeder praktische Sinn und er braucht ungefähr 45 Minuten, um ein Ei zu kochen. Das - und tausend andere Dinge - blieben an seiner Freundin hängen, die immer gereizter und überforderter wurde. Die beiden sind längst geschieden.

Wie wäre es denn, wenn Sie sich diesen Punkt noch beherzter und mutiger anschauen und offen mit Ihrem Partner über die Rollenverteilung sprechen? Wie sieht Ihr Partner sich selbst als Vater? Und wie ist seine berufliche Situation? Kann er eventuell finanziell mehr Verantwortung übernehmen und der Vater fürs Spielen sein, und es wird von vornherein eine Haushaltshilfe/ Großeltern/Au Pair gesucht, die Sie bei der Hausarbeit entlasten? Es ist ja nicht gesagt, dass der Vater unbedingt persönlich putzen/einkaufen/kochen muss - Hauptsache, es wird erledigt und bleibt nicht alles an Ihnen hängen.

Ich denke, es wäre wichtig, hier noch etwas weiter und konkreter zu denken und sich vielleicht auch Familien im Umfeld und deren Aufgaben anzuschauen. Wer hat den Alltag gut gelöst - und wer nicht?

Und zu Ihrem Kunden: Wissen Sie etwas über seine private Situation? Ist er auch gebunden? Hat er bereits Kinder? Vielleicht wäre es auch hier hilfreich, sich etwas vorzuwagen. Damit meine ich aber ausdrücklich keine Affäre, sondern Gespräche, um sich besser kennen zu lernen. Sie befürchten, dass Sie etwas in ihn hineinprojizieren. Das kann leicht passieren, wenn man sich nur anschaut und nicht wirklich miteinander redet.

Vielleicht bringen Gespräche mehr Klarheit und Licht in die Angelegenheit, und Sie können sich dann überlegen, ob er ernsthaft ein Mann für Sie wäre oder ob er einfach eine schöne Illusion und ein Augenöffner ist, der Ihnen zeigt, was Sie bei Ihrem Partner vermissen.

Herzliche Grüße,

Julia Peirano