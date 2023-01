Maren und ihr deutlich älterer Freund sind verliebt. Doch seine Frau will er trotzdem nicht verlassen. Wie kann sie ihn entweder ganz für sich gewinnen oder loslassen?

Hallo Frau Peirano,

ich bin nun seit einem Jahr in einen verheirateten Mann (Michael) verliebt. Ich weiß, dass er mich wirklich sehr liebt und ich ihn auch sehr. Ich bin 22 und er ist 60. Er hat eine Frau und drei Kinder, die aber schon lange ausgezogen sind. Mir geht es mit dieser Situation oft sehr schlecht und ich kann mit ihm darüber leider nicht reden.

Um es kurz zu fassen, ist mein Problem, dass er letzte Woche eine Woche lang mit seiner Frau im Urlaub war und ab da habe ich gemerkt, dass mir alle Stricke reißen. Ich habe angefangen, mich mit einem anderen Jungen zu treffen. Ich wollte versuchen, Michael einfach zu vergessen. Leider habe ich ihm nicht ehrlich gesagt, dass ich gerade Besuch habe.

Ich habe versucht mit dem anderen Jungen zu schlafen, aber es hat leider nicht geklappt, da ich gemerkt habe, dass mein Herz woanders ist. Jetzt ist Michael auf mich richtig sauer, was ich auch etwas verstehen kann. Ich bin am Verzweifeln, da ich ihn wirklich in meinem Leben brauche.

Ich brauche dringend Hilfe und einen guten Rat.

Liebe Grüße

Maren B.

Liebe Maren B.,

wenn man ein Problem hat, hilft es manchmal, sich vorzustellen, was ein kluger Ratgeber bzw. eine kluge Ratgeberin dazu sagen würden. Ich rate Patienten, dass sie sich ein Paar (also einen Mann und eine Frau) im besten, erfahrensten Ratgeberalter vorstellen, die also genug Lebenserfahrung haben, intelligent sind und das Herz am rechten Fleck haben. Die perfekten Ratgeber!

Was, glauben Sie, würde dieses Paar Ihnen raten, wenn es hört, dass Sie mit 22 Jahren einen Mann lieben, der 60 ist? Und was heißt Liebe für Sie überhaupt? Geht es auch darum, dass man sich gut fühlt und der Partner einen dabei unterstützt?

Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern? Und wenn ja, was sagen Ihre Eltern dazu?

Wenn ich mir vorstelle, was die meisten Eltern Ihrer 22-jährigen Tochter sagen würde, die mit einem 60-Jährigen zusammen ist, würden die sagen: Der Mann ist im Alter zwischen deinem Vater und deinem Großvater. Wie stellst du dir eine Zukunft mit ihm vor, wenn du 30 bist und gerade ins Leben startest und er 70 ist?

Jetzt ist das Thema aber noch komplizierter, da Michael auch noch verheiratet ist. Was würde Ihnen das kluge und emotional intelligente Paar dazu sagen? Was sagen Ihre Freunde, Ihre Eltern und andere wichtige Menschen dazu?

Aus meiner Perspektive sieht es so aus, als wenn dieser Mann kein faires Spiel mit Ihnen spielt. Denn er fährt mit seiner Frau in den Urlaub, obwohl Sie darunter leiden. Es sieht nicht so aus, als wenn er klare Verhältnisse schaffen will. Er redet nicht mit Ihnen über Ihre Beziehung und die Perspektiven, er beachtet keine Regeln und er lässt Sie mit Ihrem Schmerz, den das verursacht, alleine.

Ich bin immer ein Fan davon, Beziehungen so zu führen, dass alle Beteiligten sich gut fühlen mit der Lösung. Wie glauben Sie, geht es der Frau Ihres Liebhabers damit, dass er mit Ihnen eine Beziehung hat? Weiß Sie überhaupt davon? Und ist sie einverstanden damit? Sie spüren selbst, wie SIE darunter leiden. Also ist der Urlaub mit seiner Frau für Ihren Liebhaber gut (warum auch immer), aber nicht für die Frauen, mit denen er eine Beziehung hat.

Für Ihr Selbstwertgefühl ist es auf jeden Fall schädlich, sich so behandeln zu lassen. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage Ihres Liebhabers. Er hat die vertraute Beziehung mit seiner Frau und der Mutter seiner Kinder. Die beiden machen zusammen Urlaub, möglicherweise weiß seine Frau nichts von Ihnen. Und er muss sich nicht von ihr trennen und damit sein gewohntes Zuhause verlieren oder sich von seinen Kindern anhören, dass er die Familie zerstört.

Was glauben Sie, was seine Kinder dazu sagen würden, dass er eine 22-jährige Freundin hat? Was würden Ihnen das kluge Ratgeber-Paar dazu sagen?

Ich gehe absichtlich mit Ihnen auf die Ebene, Dinge von außen zu betrachten und auch wohl überlegte Meinungen anderer mit einfließen zu lassen. Von außen sieht man Dinge nämlich meistens klarer. Sie hingegen sind nämlich gerade auf der Ebene Ihrer Gefühle gefangen und haben keinen klaren Kopf. Und man braucht beides, Kopf und Herz, um glücklich zu werden. Man muss in einigen Situationen seinen Gefühlen folgen, und in anderen Situationen muss man auch mal vernünftig sein und Entscheidungen treffen, die erst mal schmerzen.

Es ist ein wichtiger Teil des Erwachsen-Seins, abzuwägen, was einem langfristig gut tut und dafür kurzfristig unangenehme Gefühle in Kauf zu nehmen. Außerdem haben Sie jetzt schon viele schmerzhafte Gefühle durch die Beziehung zu Michael: Angst, Abhängigkeit, Leid, Eifersucht. Ihre Situation schmerzt und hält sie gefangen. Und sie schadet Ihrem Selbstwertgefühl, da Sie nicht gut behandelt werden und ein Minusgeschäft machen.

Ich würde Ihnen raten, sich Rat von klugen Menschen einzuholen und sich deren Sicht auf die Situation zu leihen. Und wahrscheinlich ist es das Beste, auch deren Empfehlung zu folgen, wenn Sie hören: Dieser Mann tut dir nicht gut. Du verbaust dir deine Zukunft! Trenn dich von ihm.

Herzliche Grüße

Julia Peirano